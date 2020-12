Înfiorătorul caz penal al „mâncătorului de femei” din Suceava. Numărul posibilelor victime a ajuns la şase

Înainte de dispariţia Auricăi Bodnărescu şi a celor 3 surori Iordache, mecanicul auto Vasile Lavric a mai avut încă două soţii.

Adevărul a dat publicităţii această informaţie în anul 2014, când a arătat că cele două neveste au decedat în condiţii stranii.

Bărbatul s-a căsătorit de tânăr, la 18 ani, tot cu o femeie pe nume Nicoleta, o localnică. Cei doi au avut două fete. La puţin timp după nuntă, Vasile a plecat în armată.

În timpul stagiului militar, bărbatul a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru viol. „De fapt nu a fost viol, dar, de ruşinea părinţilor, aşa a declarat fata”, mărturisea, în trecut, Vasile.

După ce a fost eliberat, soţia a intentat divorţ şi l-a scurt timp s-a stins din viaţă într-un accident de circulaţie.

Ulterior, bărbatul s-a căsătorit cu Cristina, o tânără cu care s-a cunoscut în fabrica unde munceau amândoi. Cristina i-a născut doi copii, care au rămas orfani de mamă la doi şi respectiv trei ani. La doar 21 de ani, Cristina ar fi făcut infarct.

Incredibila poveste a „mâncătorului de femei”

Vasile Lavric este un mecanic auto, care deţine un service în municipiul Rădăuţi, în imediata apropiere a locuinţei familiei Iordache.

A intrat în atenţia Poliţiei, după dispariţia tinerelor surori Iordache, cu care acesta s-ar fi iubit.

Este vorba despre Iuliana dispărută în anul 1995, când avea doar 16 ani, Nicoleta, de 31 de ani, şi Ramona care avea 18 ani, ambele dispărute în 2005, la trei luni distanţă una de cealaltă.

Vasile Lavric a fost tot timpul principalul suspect în acest caz. În timp ce bărbatul susţinea sus şi tare că cele trei fete au plecat „la produs în Italia”, anchetatorii suspectau că el le-a omorât şi îngropat, deşi nu au reuşit nici până în ziua de astăzi să dovedească presupusele fapte.

În 2014, mecanicul a ajuns în arestul Poliţiei bucureştene, după ce oamenii legii au făcut noi percheziţii în locuinţa sa, unde au găsit oseminte îngropate. În urma analizelor efectuate în laborator, s-a dovedit că nu erau de proveninţă umană.

Cea mai mare apărătoare a lui Lavric a fost atunci Aurica Bodnărescu, concubina sa. Femeia a dispărut de acasă în urmă cu câteva luni. Parcă a intrat în pământ. Din acest motiv, procurorii Parchetului Înaltei Culţi de Casaţie şi Justiţie l-au săltat de acasă pe mecanic şi l-au audiat în Capitală sub acuzaţia de omor. În prezent, bărbatul se află după gratii, fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.

Mezina familiei Iordache, mesaj sfâşietor

După dispariţia Auricăi, Alexandra, mezina familiei Iordache, a scris un mesaj cutremurător pe contul ei de Facebook, în care îi acuză pe anchetatori că au tratat cu superficialitate acest caz şi explică coşmarul pe care-l trăieşte familia ei de mai bine de două decenii.

„Oriunde mă vedea, îmi râdea în faţă spunând "o sa te omor si pe tine". Am mers la 16 ani cu înregistrarea în mânuţă la secţia de Poliţie din Rădăuţi şi un domn poliţist mi-a spus "să vii când îţi pune mâna-n gat". Da. L-am urât. Nu am sa-l uit niciodata. Cum nu am uitat pe niciunul. (...)Dragi domnilor poliţisti, sora mea Ramona a dispărut la două luni după Nicoleta, sora mea Ramona a scapat de la acest numit Lavric şi a fugit la Poliţie, după cum spunea agentul de poliţie care a vorbit cu ea" arsă cu ţigarea pe tot corpul, vânăta, plângea teribil şi spunea ceva despre o crima "apoi a intrat Lavric şi a luat-o de sub' ochii acestui domn ...A fost si ultima data cand am mai auzit ceva despre Ramona...”, a scris Alexandra Iordache.

Tânăra susţine că mama ei a fost umilită de poliţişti. Femeia se ducea des la secţie ca să vadă cum înaintează ancheta în acest caz.

„Zile şi nopţi de stat în faţa Poliţiei din Rădăuţi fără rezultat, mama era ameninţată mereu de şeful poliţiei din Rădăuţi de la aceea dată > dacă nu taci si mai ragi ca vaca aici te bag la beci<”, a mai transmis tânăra.

Vă invităm să citiţi şi:

CTP îl critică dur pe Colţescu: „E vorba de meltenism, de ghiolbănie!“

Colţescu, apărat cu dinţii de o legendă a lui Liverpool: „Cum altfel putea descrie o persoană neagră?!

Ilie Năstase a explicat de ce trebuie să fie apărat Colţescu: „E român şi nu e rasist“

Colţescu, terminat ca arbitru: Un oficial UEFA a explicat ce va păţi românul

Colţescu, apărat de un fost fotbalist de culoare: Discurs elegant despre gestul românului

Sociologul Gelu Duminică dă verdictul: „Colţescu, rasism inconştient. S-a sinucis profesional“

Colţescu, dărâmat: Prima sa reacţie după ce a fost acuzat de rasism

Mircea Badea, negru de supărare: Declaraţii acide după ce Colţescu a fost făcut rasist VIDEO