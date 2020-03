Cum a trăit o româncă pandemia de coronavirus în Coreea de Sud: „Chiar şi cei care stau ilegal în ţară sunt testaţi“

Mai bine de 7.300 de infecţii cu noul coronavirus au fost confirmate în Coreea de Sud, iar peste 70 de persoane au murit din cauza Covid-19. Este una dintre ţările cele mai afectate din afara Chinei, unde a izbucnit epidemia, la sfârşitul anului 2019. În prezent, numărul de noi cazuri de infectări scade în Coreea de Sud de la zi la zi.





Silvia Pencu, de 24 de ani, s-a întors recent în ţară şi se află în izolare la domiciliu.

„Situaţia în Coreea era până acum câteva zile foarte sub control şi calmă. Recent am înţeles că din cauza numărului limitat de măşti s-a introdus un sistem de cumpărare. Este vorba despre 2 măşti pentru fiecare persoană pe săptămână, care se achiziţionează doar cu act de identitate. De exemplu, luni pot cumpăra măşti doar cei al căror an de naştere se termina în cifrele 1 şi 6.





Oamenii îşi vad de treburi, există dezinfectant peste tot în spaţiile publice (metrou, autobuz, parcuri, institutii etc) şi oamenii poartă măşti cu toţii. S-au luat măsuri de prevenţie ferme. La intrarea în instituţii se verifică temperatura oamenilor. Guvernul coreean încearcă să limiteze răspândirea virusului prin diferite modalităţi. De exemplu, s-au anulat foarte multe evenimente, vizele celor care erau pe punctul de a expira au fost prelungite în mod automat cu o lună pentru ca aceştia să nu viziteze biroul de imigrări, se încurajează « ieşirea înainte în caz de apariţia simptomelor ». Chiar şi pentru cei care stau ilegal în ţară, în această perioadă se va trece cu vederea şi nu vor fi pedepsiţi, se fac foarte multe teste pentru a descoperi cine este infectat, iar testele şi tratamentele sunt toate suportate de statul coreean”, povesteşte Silvia.

Locuri turistice, închise pe o perioadă nedeterminată

Printre alte măsuri luate de guvernul coreean se numără suspendarea cursurilor în şcoli, iar facultăţile nu vor face decât cursuri online până la sfţrşitul lunii.





„Postul naţional de radio Kbs a amânat emisiunile care aveau invitaţi din afara incintei, urmând să se transforme pentru o perioada doar în post care difuzează muzică. S-au anulat competiţii şi evenimente sociale (întâlnirile lunare ale Global Business Alliance), iar multe locuri turistice (atracţii principale precum Samsung D’light Experience Center, Dongdaemun Design Plaza) sunt închise publicului pentru o perioadă nedeterminată.





Festivităţile de absolvire care în Coreea au loc la sfârşitul lui februarie au fost anulate. Eu de exemplu am terminat universitatea acum, dar nu am avut festivitate de absolvire. Nu m-am întors în ţară de frică, pur şi simplu plănuisem acest lucru din timp. Am încredere în situaţia de acolo şi în competenţa guvernului coreean. Eu am fost acolo şi în 2015 când a fost o erupţie a virusului MERS (mortalitate de 38% comparativ cu acesta de 2%) şi au fost foarte eficienţi in stoparea lui”, a povestit Silvia Pencu.

Tânără a studiat Mass Media şi Relaţii Internaţionale în Coreea de Sud şi datorită implicării sale în proiecte de promovare a culturii româneşti a primit titlul de cetăţean de onoare al oraşului Seul. A plecat din România cu bursă, iar din 2016 a urmat studiile de licenţă la Korea University.

A predat limba engleză

Primirea titlului de cetăţean de oanoare a suprins-o plăcut şi pe Silvia, care spune că încă încearcă să se obişnuiască în această postură. În urmă cu un an a făcut un internship la primăria din Gangdong, un district din estul Seului, iar în 2018, autorităţile de acolo au recomandat-o pentru acest titlu. Câteva dintre criteriile care trebuie îndeplinite sunt cel puţin trei ani de locuit în Seul şi cât mai multe activităţi care să ajute comunitatea locală. Printre activităţile recunoscute Silviei s-au numărat predarea limbii engleze în centre sociale pentru elevii din medii defavorizate, promovarea României în şcolile din Gangdong, cât şi participarea la un panel motivaţional despre visuri şi carieră cu personaltăţi din Gangdong. Cea mai mare însemnătate a avut-o însă Summitul KIS G100 Dokdo, în care Silvia fost desemnată liderul Europei. “Dokdo reprezintă un subiect foarte contestat în Asia de Est, fiind o insulă care deşi aparţine Coreei de Sud, este vizată de Japonia, care nu pentru prima dată încearcă să îşi asume un teritoriu ce nu îi aparţine. În cadrul summitului am promovat ideea de colaborare şi necesitatea unei comunicări eficiente pentru realizarea păcii internaţionale”, a povestit Silvia Pencu.