VIDEO Scandal ca la uşa cortului la poarta unui incinerator de deşeuri periculoase: „Mânca-te-ar COVIDU’! Îţi f** o labă...!“

Comisarii Gărzii de Mediu Olt încearcă, de la mijlocul săptămânii trecute, să facă un control la incineratorul aparţinând firmei S.C. Xtreme Ecoenergy Group SRL, din Slatina, a concubinei fostului procuror Eugen Iacobescu, cel care poza, cu ceva timp în urmă, în victimă a susţinătorilor din justiţie ai cunoscutului interlop Bercea Mondial. Eugenia Ciucă deţine 50% din firmă, alături de o altă persoană.

Firma a fost autorizată în 2015 pentru colectarea şi incinerarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase, servicii de decontaminare etc., iar de peste patru ani, de când funcţionează efectiv, sesizările şi nemulţumirile oamenilor au ajuns constant la instituţiile de mediu. Incineratorul este amplasat la marginea municipiului Slatina, pe terenul celui mai mare abator din judeţ în vremea comunistă, desfiinţat de aproape 20 de ani.

Terenurile din vecinătatea incineratorului par pârjolite

Fumul gros care rezultă în urma arderilor este principala problemă a oamenilor din Milcov, localitatea cea mai apropiată de acest incinerator. Dacă acest cuptor în care sunt neutralizate deşeurile ar funcţiona în condiţiile din autorizaţia de mediu, în afară nu ar trebui să se observe nici pic de fum, spun comisarii de mediu.

În urma unei noi sesizări, comisarii au încercat să pătrundă joi, 6 august, în incinta societăţii, pentru un nou control. În cele din urmă, Eugenia Ciucă le-a permis comisarilor accesul, însă după un adevărat spectacol la care au fost martori comisari ai Gărzii de Mediu Olt, poliţişti şi jandarmi, alături de reporterul „Adevărul“. Ţinta principală a fost cel care a adresat Gărzii de Mediu ultima sesizare însoţită de filmuleţe şi care a fost, de asemenea, prezent la faţa locului. În demersul de intimidare a dat o mână de ajutor şi fostul procuror, care a sunat chiar la 112 să reclame că un individ care nu s-a legitimat i-a adus pe cap comisarii de mediu şi perturbă activitatea societăţii.

În reţeau de canale de scurgere care a aparţinut unui fost abator se deversează un lichid negru

„Băi, papagalule, te închid în colivie şi-ţi mai dau drumul la iarnă!“, l-a ameninţat Eugenia Ciucă pe bărbatul care a sesizat organele de control, însă vorbele grele nu s-au oprit aici.

„Cine v-a trimis pe dumneavoastră, cu toată poliţia şi mascarada asta aici? Din Ministerului Mediului sau de la Garda de Mediu, cine v-a trimis? Vă rog înainte, jandarmii sau de la poliţie, vă rog să mi-l legitimaţi şi să-mi spuneţi cine este“, a intervenit şi fostul procuror, înainte de a apela 112.

„Îţi f•• o labă acum...! Mânca-te-ar COVIDU’, ce faci, mă, o să trăieşti toată viaţa din Facebook?!“, sunt doar câteva din replicile suburbane ale reprezentantei firmei controlate, surprinse, de altfel, în mai multe înregistrări video. O ţintă a devenit şi reporterul „Adevărul“, bruscat pentru că filmează întreaga scenă.



Ceea ce i-a enervat teribil pe proprietarii care au coborât din maşină cu mare chef de ceartă era faptul că în filmuleţele ajunse la comisarii de mediu se puteau vedea, pe de o parte, munţii de deşeuri care s-au adunat în curtea societăţii, deşi regimul acestora presupune neutralizarea în cel mult 48 ore, iar până la neutralizare, păstrarea în spaţii amenajate special, iar pe de alta, fumul gros care iese atunci când incineratorul este exploatat fără presiunea unui control. Mai mult, comisarii, însoţiţi de reclamant, au luat la cercetat şi zona împrejmuitoare, descoperind în imediata vecinătate a incineratorului vegetaţia acoperită de fumul gros, iar în reţeaua de canale vechi un lichid negru provenind, cel mai probabil, din incinta societăţii, la vedere fiind un furtun şi urme clare ale lichidului dubios chiar lângă gardul Xtreme Ecoenergy.

Limitările induse de.... revizuirea autorizaţiei de mediu





Xtreme Ecoenergy a fost autorizată de către Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Olt în iunie 2015, iar în iulie 2019 s-a cerut ultima revizuire a autorizaţiei de mediu. Prin intermediul revizuirilor, se plâng comisarii Gărzii de Mediu Olt, reprezentanţilor firmei li s-a permis renunţarea la instalaţia care înregistra computerizat ce se degajă în atmosferă. Cu acel analizor în funcţiune, spune şeful Gărzii de Mediu Olt, Gheorghe Neaşca, ar fi fost foarte uşor ca în orice moment să se verifice înregistrările, iar poluatorii să nu mai poată nega evidenţa invocând că nu există măsurători care să indice depăşirile.

Comisarii Gărzii de Mediu olt au cercetat şi zona din preajma incineratorului, lucru care nu s-a întâmplat anterior

„În primul rând, eu, personal, n-am fost de acord cu poziţia asta, să funcţioneze aici. Funcţionează din 2016, el a avut, la început, o instalaţie de automonitorizare trecută în autorizaţie. Între timp, noi, în 2018, am venit şi le-am dat amenda de 1 miliard şi vreo 7-8 măsuri, printre care şi măsura de montare a dispozitivului să funcţioneze în mod corespunzător, pentru că era pus aşa, de formă. Analizorul măsoară şi ne ajuta pe noi să stocheze datele. Cum era acum situaţia, intram şi verificam în calculator. A făcut cerere de revizuire prin care a solicitat scoaterea din autorizaţie şi Agenţia i-a aprobat. Agenţia are decizie de sine stătătoare, numai dacă o contestă cineva, prin instanţă... Nu există în lege menţiunea că revizuirea se face şi cu acordul Gărzii de Mediu, revizuirea se face doar cu acordul Mediului, dacă APM consideră că instalaţia nu reprezintă un impact asupra mediului poate să dea o anumită derogare“, a lămurit şeful Gărzii de Mediu Olt, Gheorghe Neacşa, la faţa locului, în aşteptarea proprietarilor care să le ofere organelor de control accesul în incintă.

„Dacă tot ne văd, tot ne văd, poate se cuminţesc“





„Noi am venit aici, pe strada asta, zi de zi, două luni de zile, ne-au pus şi scoabe din alea, au spart roţile... Ne-am gândit: dacă tot ne văd, tot ne văd, poate se cuminţesc. E foarte dificil pentru noi să propunem în condiţiile astea suspendarea activităţii, că nu avem motive. Adică, dacă vedem acel fum, mergem şi facem controlul, ne contrazice cu monitorizarea pe care o are. Şi vine şi spune – uite, domnule, eu am monitorizarea foarte bună“, au mai spus comisarii.

Cel care a sesizat Garda de Mediu a fotografiat în curtea firmei munţi de deşeuri medicale care ar fi trebuit depozitate după reguli stricte şi incinerate într-un timp limită

Greu de lămărit rămâne cum de, la controalele comisarilor de mediu, curtea societăţii este de fiecare dată curată, lucrurile în ordine, iar pe coş nu iese fum.

Fostul procuror Eugen Iacobescu (stânga) a sunat la 112, anunţând că se perturbă activitatea societăţii

Se vorbeşte deja despre dezastrul pe care l-ar reprezenta suspendarea activităţii acestei societăţi, în condiţiile în care deşeurile medicale periculoase de la mai multe spitale, printre ele şi cele din Slatina şi Caracal, ajung, direct sau prin alte firme care colectează, ca şi aceasta, tot la Xtreme Ecoenergy pentru neutralizare. În iulie, de la Spitalul Municipal Caracal au ajuns 4,5 tone de deşeuri medicale la incinerator şi cantităţi mai mici în lunile anterioare, în timp ce spitalul Slatina a trimis peste 18 tone. Amândouă spitalele tratează patologie COVID-19. Facturarea se face la kilogram, iar sumele nu sunt deloc rele. Conform informaţiilor din mass-media, incineratorul de la Slatina ar fi autorizat să proceseze zilnic în jur de 8 tone fără a crea probleme de mediu. Suspiciunea este, pe de o parte, aceea că această limită se încalcă, iar pe de alta că filtrele instalaţiei nu sunt ţinute în funcţiune, pentru a maximiza profitul.

Răspunsurile APM trimit tot la Garda de Mediu





Şeful APM Olt, Dorel Şteomlega, spune că, din ce-şi aduce aminte, acel aparat de monitorizare era oricum „un piţigoi din ăla mic“, nefuncţional, care s-a defectat şi pentru care nu se găsea pe piaţă, la acel moment, un înlocuitor. Mai mult, la revizuirea unei autorizaţii de mediu s-ar întruni o comisie întreagă din care fac parte reprezentanţii mai multor instituţii, inclusiv cei ai Gărzii de Mediu.

Lângă gardul firmei s-au identificat urme ale deversării lichidului dubios

„Era un piţigoi din ăla mic, pe româneşte, nu ştiu ce influenţă avea el, n-are niciun fel de relevanţă treaba asta pentru faptul că ea poluează sau nu poluează. Eu vă spun că îşi face monitorizarea cu o firmă acreditată şi că ce aduce la agenţie este totul corect şi legal. Ei au autorizaţia din 2015. Ar plana suspiciuni asupra mea dacă din 2015 şi până acum Garda de Mediu ar fi venit către Agenţia de Mediu cu o propunere de suspendare, de anulare de autorizaţie, şi eu, ca agenţie, n-aş fi fost de acord. Atunci da, dar niciodată n-a venit nimeni de la Garda de Mediu locală sau Garda de Mediu centrală cu o propunere în acest sens. Doar au fost la faţa locului, au constatat, şi or au dat avertisment, or măsuri de conformare, atâta tot.

Nimeni nu se bagă pentru nimeni, dacă buletinele respective pot fi contestate, de ce nu le contestă? N-ai cum să faci aşa ceva. N-am cum să-i impun eu să nu-şi facă monitorizare cu o anumită firmă“, a mai spus Şteomlega.

În cele din urmă, partenera fostului procuror a fost sancţionată contravenţional cu amendă de către poliţişti pentru injuriile aduse celui care a sesizat Garda de Mediu.