VIDEO Disperarea unui fermier care şi-a distrus toată cultura fiindcă nu mai are unde vinde.„Unde sunt acum funcţionarii cu salarii babane?“

După ce, în urmă cu două zile, un legumicultor anunţa că donează toată ceapa verde din solar, un alt fermier, din localitatea Pleşoiu, judeţul Olt, şi-a distrus toată cultura de ceapă rămasă încă nerecoltată, pentru că la pieţe nu mai vine nimeni iar o reţea de distribuţie nu există pentru producători.

Marius Creineanu a postat pe contul său de Facebook un scurt film în care se poate vedea cum pune la pământ cultura de ceapă verde, imaginile fiind însoţite de următorul comentariu: „Când te ajută statu’ român să vinzi marfa“.

E vorba de 50.000 – 60.000 de fire de ceapă verde, fermierul eliberând, astfel, terenul pentru a planta următoarea cultură pe care speră să o poată scoate la vânzare, dacă lucrurile se limpezesc.



„Am dona, am da totul pe bani mai puţini, măcar să ne scoatem şi noi cheltuiala, dar unde, cum? Unde este Ministerul Agriculturii în aceste momente, ce fac funcţionarii cu salarii babane acum? Să se pună la punct un sistem de colectare, dar ei nu au nici măcar o situaţie privind producţia, direcţiile agricole nu ştiu nici ce se produce în fiecare judeţ, ce stocuri sunt. Câtă ceapă e în Olt, câţi cartofi mai sunt în Covasna, cât lapte, câtă brânză! Ei trebuie să ştie cine are nevoie şi cum să ajungă marfa noastră acolo. S-au creat culoare verzi pentru importuri. Unde este culoarul ăsta verde pentru producătorii autohtoni? Cineva s-a gândit şi la fermierul român? Legumele din magazine trec prin cinci mâini şi noi ajungem să facem ce a făcut acest fermier. Le donăm, dar cui să le donăm? Ce fac, bat eu la poarta spitalului să duc cinci salate?!“, s-a arătat revoltat Ion Păunel, preşedintele Sindicatului Producătorilor Olt, care spune că în situaţia lui Marius Creineanu se află, de altfel, toţi legumicultorii care nu pot livra niciunde marfa.



„Bugetarii stau acasă cu 100%, că fac lecţii on-line, după care vom vedea că îngheaţă anul. Câţi funcţionari din instituţii mai sunt la lucru? Îşi iau salariile? Probabil că da, lucrează de acasă. Şi în privat, unde se poate, stau acasă cu 75%. La noi s-a gândit cineva? Nici măcar investiţia nu ne-o putem scoate. Dăm tot, dăm degeaba dacă nu se poate şi pe bani puţini, dar nu putem să facem noi asta, e nevoie ca cineva să pună la punct o reţea. Ce am trimis peste tot în on-line am trimis, să ştiţi, şi celor din minister. Reacţionează cineva? Unde e acum ministrul? Să aibă o poziţie, on-line, cum se poate, dar să aibă o reacţie!“, a mai spus Păunel.



În urmă cu două zile, acesta a făcut publică o scrisoare deschisă, semnalând situaţia dramatică în care se găsesc fermierii ca urmare a restricţiilor masive impuse în contextul luptei împotriva răspândirii coronavirusului.