Soţia lui Dincă a locuit în „casa groazei“ din Caracal după uciderea Luizei. Dezvăluirile vecinului suspectului

Anchetatorii l-au audiat, joi, 8 august 2019, pe vecinul lui Gheorghe Dincă la care a fost identificat unul dintre telefoanele folosite pentru a-i apela pe părinţii fetelor răpite, cărora le-a transmis mesaje menite să-i liniştească.



Bărbatul, care a primit de la Dincă telefonul ca răsplată pentru că-l ajuta în gospodărie, a declarat la ieşirea de la audieri că a văzut-o pe soţia lui Gheorghe Dincă la locuinţa acestuia, în urmă cu câteva luni. Vecinul audiat mergea frecvent în curtea lui Dincă, fiind solicitat pentru diverse munci. Chiar în seara în care a răpit-o pe Alexandra, Dincă l-ar fi sunat de trei ori, însă nu i-a răspuns, pretextând în faţa jurnaliştilor că nu ar fi avut „chef de o băută“, cum se întâmpla deseori.

Informaţia despre soţia lui Dincă vine este completată de afirmaţia făcută acum câteva zile de avocatul Bogdan Alexandru, primul apărător desemnat să-l reprezinte din oficiu pe Gheorghe Dincă.



Într-un interviu televizat oferit pentru România Tv, Alexandru a afirmat că între Dincă şi soţia sa relaţiile erau normale, că soţia i-a trimis lunar bani în toată perioada cât a fost în străinătate şi că la întoarcerea din Italia, după pensionare, femeia a locuit aproximativ o lună alături de presupusul criminal, în imobilul care de două săptămâni este cunoscut drept „casa groazei“.



„Din discuţiile pe care eu le-am purtat cu soţia, cât şi din declaraţia dată în faţa procurorului, au avut o relaţie normală, de soţ şi soţie, pe tot parcursul celor 42 de ani de când sunt căsătoriţi. Sunt căsătoriţi, au patru copiii împreună şi cinci nepoţi, până la ora actuală. Soţia a fost profund surprinsă (n.r. – de acuzaţii). Telefonul era la ordinea zilei, deci la telefon se discuta cu soţul zilnic, vizitele nu erau... Ce se întâmpla: dânsul era singur în locuinţă pentru că, din aprilie, anul acesta, de când s-a pensionat soţia şi până în prezent, dânsa stătea la Arad, pentru a avea grijă de nepoţi. Are un fiu la Arad, care am înţeles că are trei copii, şi avea grijă de aceşti nepoţi, dar trebuie să ştiţi că dânsa a lucrat în Italia. În toată perioada cât a fost în Italia, lunar îi trimitea sume de bani. Şi în aprilie a avut chiar o perioadă de o lună de zile în care chiar a stat cu incupatul. Aprilie-mai, ceva de genul ăsta. O lună de zile, după ce a venit din Italia, chiar a locuit cu...“, a declarat avocatul Bogdan Alexandru.



Întrebat de reporter dacă această perioadă este anterioară uciderii Luizei, acesta a precizat că nu, lucrurile s-au petrecut după prima crimă.



„Cred că după momentul Luiza, dânsa a venit în ţară după momentul Luiza. Soţia dânsului a locuit acolo după momentul Luiza“, a mai spus avocatul.

