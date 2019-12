Paul Stănescu dezvăluie cum a stricat mariajul cu Dăncilă: „Bătusem palma cu dumneaei să nu candideze la preşedinţie“

Rezultat prost al PSD obţinut la ultimele alegeri ar fi, de fapt, urmare a unui scenariu bine pus la punct, a lăsat să se înţeleagă Paul Stănescu, preşedintele PSD Olt şi noul seretar-executiv al partidului. Acesta a relatat, într-o conferinţă de presă desfăşurată la Slatina, că Viorica Dăncilă a hotărât să organizeze congres extraordinar, cu scopul clar de a fi desemnată candidat, în urma unei discuţii avute cu preşedintele Klaus Iohanniis.

„Am avut o discuţie în doi cu dumneaei înainte de a accepta propunerea făcută în Comitetul Executiv, de preşedinte executiv în acea perioadă. Am rugat-o pe doamna Dăncilă două lucruri: 1 – să nu facem congres în 2019, să facem congres în ianuarie-ferbruarie 2020, şi 2 – i-am spus doamnei Dăncilă să nu candideze, acum pot să vă spun public lucrul ăsta. Am bătut palma, pot să spun aşa, adică doamna a fost de acord, şi mai continui puţin, dar o să mă şi opresc undeva, pentru că mariajul ăsta al nostru a durat foarte puţin, 7-8 zile cred că a durat. Am mers la Cotroceni la consultare, consultarea a fost, cred, cu votul în diaspora, preşedintele a consultat partidele politice, în formula Dăncilă-Fifor-Stănescu-Ciolacu-Teodorovici, cred. Şi după ce am avut întâlnire la Cotroceni - cu domnul preşedinte am stat în formatul ăsta, de cinci, 10 minute la masă -, după aceea domnul preşedinte a rugat-o pe doamna prim-ministru Dăncilă, în funcţie, că vrea să stea de vorbă cu dumneaei tet-a-tet câteva minute. Întâlnirea cred că a durat 20 de minute, dacă nu juma’ de oră. Ajungând la Parlament, doamna Dăncilă mi-a spus că vrea congres imediat. Eu i-am spus: Doamna Dăncilă, doamna prim-ministru, Viorica, nu mai ştiu cum i-am spus, în condiţiile date m-aţi pierdut, pentru că am stabilit că nu facem nişte lucruri şi dumneavoastră aţi ţinut doar câteva zile. Eram cu câţiva colegi, i-am pus să-şi dea cu părerea dacă vor congres sau nu vor congres, toţi au zis că nu vor congres. Doamna Dăncilă fiind prim-ministru, sigur, cu obedienţa unora, că nu mă feresc spun lucrul ăsta, a făcut congres. Eu am fost la congres, n-am votat, s-a ales preşedinte. Sigur, asta era clar, lucrurile erau clare, că convocarea unui congres şi alegerea dumneaei erau spre candidatura dumneaei până la urmă, asta era miza“, a declarat Stănescu, acesta menţionând de asemenea că „la un moment dat a vrut să mă dea afară, nu mă feresc să spun lucrul ăsta, să mă elimine din partid, pentru că n-am spus altceva decât ceea ce cred eu şi ceea ce cred eu că e bine partid“.