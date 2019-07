Liceul din Caracal care „aprovizionează“ facultăţile de Medicină şi academiile militare: „Pleacă şi în străinătate, cei mai mulţi în Anglia“

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ din Caracal îşi are originile într-o şcoală particulară înfiinţată cu 115 ani în urmă, sub numele de „Institutul Modern“. Şcoala a trecut prin nenumărate transformări, fiind bugetată de stat din 1925, fuzionând cu diverse instituţii de învăţământ şi desprinzându-se de acestea în diverse perioade. Liceul, aşa cum există astăzi, a fost înfiinţat cu aproape 30 de ani în urmă, când, în 1990, un colectiv de cadre didactice a hotărât desprinderea de Liceul de Construcţii care fuzionase cu Liceul Economic şi reînfiinţarea Liceului Teoretic „Mihai Viteazul“. Unitatea de învăţământ are doar ciclu liceal, iar echipa de conducere a refuzat, la un moment dat, atribuirea denumirii de „colegiu naţional“. Rezultatele elevilor au crescut însă constant, iar astăzi liceul „se bate“ cu cele două colegii naţionale de tradiţie din judeţ, „Radu Greceanu“ şi „Ion Minulescu“ din Slatina, ocupând alternativ prima poziţie. În acest an, L. T. „Mihai Viteazul“ a reuşit performanţa de a avea, în urma contestaţiilor, cea mai mare rată de promovare la Bacalaureat – 95,24% şi cea mai mare ultimă medie în top-ul specializărilor la Admiterea la liceu, 9,35, la profilul Real, specializarea Matematică-Informatică (română-engleză). Doi dintre absolvenţi au reuşit să termine Bacalaureatul cu media 10.

„Am mizat pe disciplină, asta face diferenţa“

Liceul a a avut 252 candidaţi la prima sesiune a Bacalaureatului din acest an, toţi prezentându-se la examen. Obiectivul absolvenţilor, celor mai mulţi dintre ei, niciodată nu este promovarea BAC-ului, care reprezintă cel mult un „antrenament“, ci admiterea la diverse facultăţi, din ţară şi din străinătate. 85% dintre ei reuşesc, spune directorul liceului, Liviu Mitroi, care se bazează pe statistici realizate personal.

„Am mizat pe disciplină, asta face diferenţa. Disciplina, seriozitatea şi respectul reciproc elev-profesor, profesor-elev, părinţi, relaţia cu părinţii foarte bună, apropiată, acestea sunt secretele“, a explicat directorul Mitroi. Cei mai mulţi absolvenţi se îndreaptă către academiile militare, pe locul II, după numărul de candidaţi, fiind facultăţile de Medicină din ţară. „În general merg foarte mulţi pe Medicină şi academiile militare, Politehnică, ASE, cam aici. Pleacă şi în străinătate, destui, cei mai mulţi în Anglia, între 10 şi 20 de absolvenţi pe serie“, a completat directorul, căruia, mai în glumă, mai în serios, în discuţiile cu diverşi colegi de la academiile din ţară i se propun protocoale de colaborare. „Îmi mai spun, aşa, prietenii de la Academia de Poliţie din Bucureşti, că la câţi elevi au de la noi în fiecare an ar trebui să semnăm o colaborare“, a mai spus directorul.

Pe ce specializări au mizat

De ani buni, liceul a avut câte opt clase la admitere, clasa de Mate-info bilingv fiind de departe cea mai solicitată. De aici, pleacă cei mai mulţi spre Medicină însă, deşi paleta opţiunilor absolvenţilor pentru ciclul de învăţământ superior este mult mai largă. Liceul mai are două clase de Matematică-informatică (în sistem clasic de predare), clasă de Filologie cu sistem de predare bilingv, clasă de Filologie cu predare în sistem clasic, clasă de Biologie, clasă de Ştiinţe ale naturii şi clasă de ştiinţe sociale.

„Am fost relativ constanţi, eu am mai fost director în 2008-2012 şi am avut şi nouă clase, apoi, când am reflectat la realitate mi-am dat seama că nu poţi să faci performanţă cu foarte multe clase, înghesuite, şi am zis că e mai bine cu mai puţine. Nici nu poţi să scazi sub şapte clase, pentru că atunci există pericolul să bag profesorii în restrângeri de activitate. Sper să nu se-ntâmple lucrul ăsta. Şapte clase vom avea de anul viitor, alţii vor opt, unii dintre colegii mei, pentru că e mai bine pentru şcoală şi pentru siguranţa lor, dar eu sunt pentru calitate, nu pentru cantitate“, a explicat directorul.

Regi ai handbalului şcolar, campioni în competiţiile de debate

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ este primul care a adus concursurile de debate în mediul şcolar judeţean, înfiinţând un club la nivelul şcolii şi ajungând rapid la performanţă. Au urcat an de an pe podiumul naţional, ultima reuşită fiind chiar din acest week-end. Liceul este şi centru de pregătire în sistem Cambridge, elevii excelând în competiţile naţionale de limbi străine, dar şi la Chimie şi Fizică şi, deşi poate părea surprinzător, la sport.

Echipa de handbal fete a liceului se bate de ani buni în Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar cu liceele sportive, dar şi cu centrele de excelenţă, şi câştigă, având la activ trei locuri I, ultimul chiar din acest an, în vreme ce băieţii au ocupat locul V. Elevii liceului s-au calificat, anual, şi la secţiunile de cros, fete şi băieţi. „Niciodată sportivii nu au picat BAC-ul“, spune directorul, acceptând, în schimb, că meritul pentru performaneţele şcolare ale elevilor le revine atât profesorilor de la clasă, cât şi efortului suplimentar pe care elevii şi părinţii lor îl fac în particular, plătind meditaţii. De cele mai multe ori le sunt necesare în perspectiva admiterii la facultate, spune directorul, tot profesorii liceului fiind, în majoritatea cazurilor, căutaţi pentru pregătirea suplimentară.

„Noi trebuie să lucrăm un pic la calitatea celui care predă. Dacă profesorul ştie să te atragă... Aici trebuie pus accentul“, este concluzia discuţiei cu directorul celui mai bine cotat, la acest moment, liceu din Olt.

