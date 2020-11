Drama unei paciente care se zbate între viaţă şi moarte la ATI Slatina. Anterior, a fost trimisă acasă de trei ori, sub pretextul că „e mai bine”

Calvarul pacientei de 59 ani, din Slatina, a început la sfârşitul lunii octombrie. Acum copiii acesteia luptă pe două fronturi, la Slatina şi Sibiu, să ajute cum pot.

Femeia s-a simţit rău şi s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Slatina, judeţul Olt, conform celor declarate de nora pacientei. La mai bine de două săptămâni de atunci, femeia se luptă să respire, la ATI, în acelaşi spital, însă după ce ar fi fost de trei ori trimisă acasă.

„A început totul în ultima săptămână din octombrie. În 2 noiembrie a fost prima dată când s-au dus la Urgenţe şi au dat-o acasă, i-au spus să ia un tratament. Ulterior s-a mai dus la spital, atunci i-au făcut un CT, dar nu i-au comunicat absolut niciun rezultat, nici măcar nu i-au dat o copie după rezultat, au trimis-o acasă cu acelaşi tratament. Prima dată s-a prezentat pe 2 noiembrie, a doua oară, la două zile, pentru că nu-i scădea febra, avea starea de slăbiciune, dureri foarte mari de cap, nu avea poftă de mâncare”, a povestit nora pacientei, Cristina Din.

„A luat legătura şi cu medicul de familie... Nu i-a făcut niciodată test. De trei ori a fost, înaintea internării, la Urgenţe, şi niciodată nu i-au făcut test, i s-a zis că nu au teste. A povestit că erau mulţi oameni acolo, care veneau şi cu salvarea, şi niciunul nu era testat. Iar pe ea efectiv au testat-o după internare. Au internat-o sâmbătă, în urmă cu aproape o săptămână, şi au testat-o, şi abia duminică au mutat-o pe COVID, până atunci a stat la ATI la Infecţioase“, a adăugat aceasta.

La ultima „vizită“ la UPU, când de asemenea a fost trimisă acasă, nivelul de oxigen măsurat ar fi fost 89. „Miercuri spre joi a ajuns din nou la Urgenţă, atunci avea saturaţie 89 şi au pus-o la un pic de oxigen şi au trimis-o acasă, şi sâmbătă efectiv nu mai deschidea ochii, era ca o legumă, efectiv nici ce vorbea, nu mai înţelegea“, a povestit nora, pentru Adevărul.

„Nu ne asigură nimeni că ajunge plasma la ea, pentru că e criză în toată ţara“

Femeia a avut posibilitatea să vorbească cu membrii familiei duminică, 8 noiembrie 2020, iar atunci aceştia au putut să constate cât de rea este starea sa. De atunci, pentru rude este efectiv o aventură să reuşească să obţină informaţii despre starea femeii.

„Nu se mai poate comunica cu dânsa. Azi-noapte, cu puterile pe care şi le-a strâns, şi-a luat telefonul şi l-a sunat pe cumnatul meu şi efectiv striga de durere, zicea că nu mai poate şi că o dor toate... A surprins-o o asistentă, dar nu s-a înţeles foarte bine, pentru că având masca de oxigen pe faţă... Normal, nu ai voie cu telefoane în ATI pentru că ar putea deregla aparatele. Mama soacră a avut telefonul descărcat. Cineva i l-a încărcat, probabil a solicitat ea, nu ştiu“, a povestit nora, aceasta menţionând că prin intermediul personalului medical informaţiile vin cu foarte-foarte mare greutate.

„Când cumnatul a încercat să vorbească cu o doamnă doctor de la ATI, nu a fost comunicativă, e şi de înţeles, a zis că are patru cazuri noi grave, cu masă de C-PAP, şi că nu are timp să ne dea nouă explicaţii la telefon. Am întrebat şi de ce tratament i se administrează. Ar avea nevoie de Remdesivir, dar am înţeles că i se administrează Ineret, nu am găsit nimic despre medicamentul ăsta... Doctorul în supravegherea căruia este a zis că-i administrează Remdesivir... Se comunică foarte greu. Înţelegem şi situaţia lor, că sunt daţi peste cap, dar vrem şi noi să ajutăm, şi dacă comunicăm, clar putem face lucruri şi sperăm să le facem la timp“, a continuat nora pacientei să expună situaţia.

În cele din urmă, luni, la două zile de la internare, familiei i s-a spus că ar fi nevoie de plasmă, dar că e foarte greu de obţinut. De atunci a început o luptă nebună pentru lichidul salvator, mai întâi pentru a desluşi circuitul.

„Domnul doctor Cernea, la solicitarea soţului, care i-a cerut să-i spună exact care-i starea ce şi putem noi să facem, i-a zis că are nevoie de plasmă şi de Remdesivir. Soţul l-a întrebat dacă a făcut solicitare, şi i-a spus că a făcut solicitare prin ţară, şi pe la alte unităţi, dar că «ştiţi foarte bine că nu există». Noi nu ne-am liniştit cu răspunsul ăsta şi am mers şi am întrebat aici la centrul de transfuzii, în Sibiu, ni s-a explicat procesul şi de ce anume nu ni se garatează că ajunge la ea, respectiv pentru că sunt foarte multe cazuri grave, plasma se depozitează la Bucureşti, la banca de plasmă, unde este supusă unor teste timp de 14 zile, iar după 14 zile poate fi folosită. (...) Efectiv te simţi neputincios. Noi locuim la Sibiu, sunt soţia fiului cel mare, doi fii de-ai dânsei sunt la Sibiu şi unul este în izolare, acolo unde locuia şi dânsa. Noi am încercat aici să trimitem donatori, am trimis şi în Slatina, cei de la Transfuzii, din Slatina, mi-au zis că medicul în observaţia căruia este trebuie să facă un bon de cerere de plasmă. Soţul l-a sunat pe doctor, care i-a zis că nu el este responsabil, ci cei de la ATI, soţul i-a specificat ceea ce i-au comunicat cei de la centrul de transfuzii, vorba lui – eu sunt mesagerul, nu mă-npuşcaţi“, a continuat nora pacientei.

Aceasta a explicat şi prin ce trec rudele care încearcă cu disperare să ajute un sistem în colaps. În tot acest timp, soţul pacientei, dar şi fiul mijlociu, soţia acestuia şi copiii lor, care au fost testaţi, intrând direct în contact cu pacienta, pentru că locuiesc împreună, doar după ce au insistat cu telefoanele la DSP Olt, aşteaptă în izolare rezultatele.

Copiii au găsit donatori, dar nu ştiu dacă mama lor va beneficia de transfuzii

Patru donatori s-au prezentat la Sibiu şi trei la Slatina, după ce copiii pacientei au făcut apel pe Facebook şi în cercul de cunoştinţe. Copiii pacientei nu ştiu însă dacă mama lor va beneficia, cu toate aceste eforturi depuse, de plasma salvatoare, şi mai ales dacă acest lucru se va întâmpla la timp.

Până la ora publicării acestui articol, reprezentanţii SJU Slatina nu au răspuns solicitării de a oferi detalii despre cum ar putea ajuta, în mod concret, rudele dispuse să găsească donatori de plasmă convalescentă în astfel de cazuri, şi nici despre starea pacientei.

