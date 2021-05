Cum a fost influenţat de pandemie cel mai mare producător de aluminiu din Europa, ALRO Slatina

Cel mai mare producător de aluminiu din Europa, ALRO Slatina, traversează o perioadă bună, chiar dacă o parte dintre clienţii săi au cunoscut un regres economic. Afacerile, însă, se reaşează pe alte baze, pandemia scoţând la iveală o serie de vulnerabilităţi, spun şefii ALRO.

Decizii aşteptate şi discutate în ultimii ani vor fi, cel mai probabil, adoptate rapid în următoarea perioadă, astfel încât producătorii din Europa să fie mult mai bine protejaţi în faţa concurenţei oarecum neloiale.

Nu s-a mai călătorit la fel de mult cu avionul, s-a relansat industria automotive

Preşedintele Consiliului de Administraţie al ALRO – Marian Năstase şi directorul general al fabricii ALRO – Gheorghe Dobra au vorbit la Slatina, cu ocazia prezentării centrului de vaccinare înfiinţat în societate pentru lucrătorii de pe platforma industrială a Slatinei şi pentru familiile acestora, care va funcţiona din 4 mai, despre schimbările din ultimul an din sectorul în care activează ALRO, dar şi despre cum s-a schimbat, în general, modelul de business în anul pandemic.

Evoluţia anumitor sectoare a avantajat evident producătorul de aluminiu. Deşi zborurile s-au împuţinat drastic, cu efecte pentru industria aeronautică, a avut de câştigat un alt sector, industria automotive, a remarcat preşedintele CA al ALRO, Marian Năstase.

„Automotive s-a relansat în a doua jumătate a anului trecut, din varii motive, unul dintre ele fiind chiar pandemia. Oamenii şi-au dat seama că nu mai pot să călătorească şi atunci şi-au pus problema să schimbe maşina, pentru că pe distanţe lungi trebuie să vezi, poate mai schimbi ceva, poate o repari, şi atunci segmentul auto şi-a revenit. Nu la normal, dar a început să crească“, a spus Năstase.

„Războiul economic“ început înainte de pandemie s-a acutizat de asemenea în cursul anului trecut. „Lumea tinde să devină din ce în ce mai protecţionistă. Continentul american se protejează faţă de continentul asiatic, Europa pune şi ea bariere tarifare. Acest război economic a început cu câţiva ani înainte de pandemie şi asta a făcut ca o bună parte din clienţii noştri să se reorienteze către fabrici care sunt în Europa, cum suntem noi. Asta ne-a creat un avantaj, pentru că la un moment dat era, într-adevăr, o concurenţă relartiv inegală. Deci a ajutat. Şi, bineînţeles, toate aceste pachete de stimulente financiare care sunt în momentul de faţă injectate în toată economia ne ajută. Dar acolo există întotdeaua un risc, să vedem ce se va întâmpla după cu inflaţia. Deocamdată încă lumea nu consumă suficient, însă cred că toţi am sesizat că preţurile au început să crească, cam la tot, dar deocamdată nu ştim ce va fi cu economia“, a mai spus Năstase.

Directorul general al ALRO, Gheorghe Dobra, a subliniat la rândul său cum s-a ajuns la contextul în care producătorii europeni au perspective favorabile.

„Uniunea Europeană a pus taxe antidumping mărfurilor din China pentru profile, foi şi plăci şi atunci economia europeană se adresează mai mult, aş putea spune, pieţei interne a Uniunii Europene. De asemenea, se mai discută tot la fel un mecanism protecţionist, cross border adjustment mechanism, adică acele companii din lume care nu plătesc emisii, directe, indirecte, certificate verzi, cum plătim noi, trebuie să plătească nişte taxe ca să intre în Uniunea Europeană, să fie aliniate cu noi. Acest border adjustment mechanism nu este încă finalizat dar e în discuţie, dar, ştiţi cum e, lumea n-aşteaptă să fie finalizat şi apoi nu ştii de unde cumperi. Înainte acţionează să să depisteze, se reorientează la consumatorii locali europeni“ a explicat directorul general ALRO.

„Vor fi mai puţine călătorii, se va lucra de acasă, mai multe conferinţe online“

Telemunca, deşi prea puţin exersată înainte de pandemie, a dat roade şi va fi, cel mai probabil, păstrată în proporţie mare şi după ridicarea restricţiilor. Specialiştii ALRO au avut rezultate excelente de acasă, a lăsat Dobra să se înţeleagă.

„Digitalizarea, munca online şi pandemia vor schimba modelul de business. În ce sens: vor fi mai puţine călătorii, se va lucra de acasă, mai multă telemuncă şi aşa mai departe, mai multe conferinţe online, deci e clar că se vor schimba multe. Noi avem destul de multe analize, digitale, să le numim, videoconferinţe, şi dovadă – colegii noştri de la Vimetco Trading nu au călătorit de câteva luni bune şi acum avem comenzi la nivelul bugetului, care buget este mai mare, e public, a fost aprobat. Aluminiul prelucrat este cu 10.000 tone mai mare decât bugetul de anul trecut şi avem comenzi până-n septembrie-octombrie, full, asta dovadă că se poate lucra online, nu numai cu produse de uz casnic, sau haine şi încălţăminte, dar şi cu produse industriale“, a explicat Dobra.

Astfel de modele se vor păstra, a întărit şi preşedintele CA, Marian Năstase, care a atras atenţia şi asupra unui alt aspect important, dezvăluit în mod dureros de pandemie.

„Un alt element pozitiv în acest an pandemic este că a pus în evidenţă ceea ce nu merge. Adică, ce a pus în evidenţă? Gradul de dependenţă al Europei, de exemplu, în ceea ce priveşte produse delicate care vin din afara Europei. Anul trecut nu se găseau măşti, nu se găseau medicamente generice, nu se găseau aparate de oxigen, pentru că nu mai sunt manufacturate în Europa. Şi asta a arătat slăbiciunea. Într-o asemenea situaţie, nemaiavând această sursă manufacturieră, nici nu poţi s-o aprovizionezi la timp, şi atunci nu o am. Asta e un efect nefericit, pentru că a trebuit să-l învăţăm aşa, murind oameni, în Italia, dar pozitiv pentru că ne-am dat seama că anumite lucruri care au fost făcute în Europa au fost făcute greşit“, a spus Năstase.

Dependenta Europei de producători de pe alte continente a apărut din dorinţa de a reduce costurile, a explicat Năstase. „Doar din dorinţa de a economisi, de a avea costuri cât mai mici, de a avea profituri cât mai mari, anumite sectoare strategice au fost distruse, au fost delocalizate. Tot ce înseamnă sector medical am constatat că e un sector strategic. Aluminiul noi spunem de ani de zile că este un sector strategic, aluminiul are foarte multe aplicaţii“, a mai spus acesta.

Directorul ALRO a oferit, la rândul său, alte exemple concrete de astfel de blocaje în anul care a trecut. „Microcipurile pentru industra auto. Industria auto a staţionat câteva luni din cauza acestor microcipuri care sunt total importate. Practic trebuie să relochezea acum producţia în Uniunea Europeană, să şi-o readucă din Asia de Sud-Est, altfel nu vor avea succes“, a conchis Dobra.

