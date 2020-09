A murit în condiţii suspecte, în spital, dar vindecat de COVID-19. Cazul cutremurător al unui român de 51 de ani

O experienţă greu de redat în cuvinte a trăit o familie din Slatina, care în aceste zile îşi înmormântează soţul, respectiv tatăl, un bărbat de 51 ani. Bărbatul nu era în evidenţe cu nicio boală. O poveste adevărată despre ce poate face infecţia cu SARS-CoV-2, spun medicii, sau despre limitele sistemului medical românesc, crede familia.

Bărbatul, Valerică Băeat, a fost internat în Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina în 11 august 2020. A suspectat iniţial că s-ar confrunta cu o toxiinfecţie alimentară, pentru că pe corp i-a apărut o erupţie, însoţită de manifestări digestive şi frisoane. La spital a fost testat pentru SARS-CoV-2 şi internat pe secţia specială COVID a SJU Slatina după confirmare. De aici începe, practic, calvarul familiei.

Soţia bărbatului şi fiica acestuia au fost plasate în izolare la domiciliu în urma anchetei epidemiologice, până în 25 august. În tot acest timp au ţinut legătura telefonic cu bărbatul. La două zile de la ieşirea din izolare, soţia a primit un telefon foarte îngrijorător de la soţ.

Bărbatul a apelat, de altfel, mai mulţi apropiaţi, disperat că se află în Terapie Intensivă, că nu a mâncat, nu a băut apă şi n-ar mai fi trecut nimeni din rândul personalului medical de ore bune să-i verifice starea. Trecuseră peste două săptămâni de la momentul internării şi avea deja un prim test pentru SARS-CoV-2 negativ.

«Ei, lasă, că nu mori, n-ai cum să mori aici!»

„Joi-seara, când s-a primit primul test, a fost negativ. Vineri m-a sunat pe mine dimineaţă, şi-mi zicea, aşa, ca şi când ar fi plâns, ca şi cum era disperat, că nu a mai trecut nimeni pe la el şi el are nevoie de oxigen. Au început să mă sune toate cunoştinţele că le-a sunat să-mi spună – spune-i tu lu’ Luminiţa că m-au lăsat să mor, că... - A sunat vecinii la ţară, a sunat un coleg... Nu ştiu ce s-a întâmplat atunci, cred că a făcut şi un atac de panică, ori s-a speriat. Mi-a spus că nu a mai trecut nimeni pe la el de seara”, povestit, cu două săptămâni în urmă, soţia pacientului, într-o primă discuţie pe care am avut-o. .

„Am sunat eu la ei la COVID, mi-au spus că nu e la ele, e pe Terapie. Am plecat din piaţă (soţia este comerciant în cea mai mare piaţă agro-alimentară din Slatina), m-am dus la spital, la liftieră (fiind sector COVID, nu este permis accesul în clădire). Liftiera a sunat şi ea – vedeţi că este o femeie aici, care spune că soţul ei sună că l-aţi lăsat... - Se făcuse cam 10,00 şi ceva dimineaţă. Doamna respectivă chiar mi-a zis – hai, că-şi băură cafeaua, că nu intrară la 8,00, că nu intrară la 9,00, dar se face... Într-un final mi-a răspuns el, se auzea şi asistenta. «Păi, ce, mă lăsaţi să mor aici?», «Ei, lasă, că nu mori, n-ai cum să mori aici!»“, a adăugat aceasta.

La acel moment disperarea femeii era legată de faptul că după două teste negative bărbatul a fost transferat la o secţie-suport, secţia externă de Pneumologie de la Scorniceşti, de unde însă a fost readus la Slatina după doar câteva ore, pentru că starea sa de sănătate s-a degradat şi a fost nevoie să fie readmis la Terapie Intensivă.

„I-a ieşit şi testul celălalt negativ şi m-a sunat cineva de acolo să îmi spună că îl mută la Scorniceşti. (...) L-au dus la Scorniceşti. Am încercat să iau legătura. Seara, pe la 6,00, ne gândeam şi noi să ne ducem pe la el, cu apă, cu fructe, cu ... La Slatina ne-a fost foarte greu să-i trimitem câte ceva, la Terapie trebuie să suni, să vină cineva să ia pachetul, pentru că pacientul nu se poate deplasa. L-am sunat seara pe la 7,30, cu gândul să-i spunem că a doua zi ne ducem în vizită, şi se auzeau sirenele că îl aduceau la Slatina, din nou“, povestea, în 30 august, soţia pacientului, Luminiţa Băeat.

Soţul său a fost ţinut doar câteva ore la Slatina, readus de la Scorniceşti, ulterior fiind transferat la Spitalul Municipal Caracal, pentru că la Slatina nu ar mai fi fost locuri libere în Terapie Intensivă. De transferul la Caracal femeia a aflat pe căi ocolite, după ce a sunat ore întregi la numele de telefon puse la dispoziţia aparţinătorilor. Tot aşa a aflat şi despre un al treilea test care i-a fost făcut şi care, după cele două negative, s-a dovedit pozitiv, astfel fiind motivat şi transferul la spitalul-suport-COVID-19 din Caracal.

„Am sunat la ATI, în perioadele în care au zis ei, să fim de bună credinţă, să nu deranjăm. Între 11,00 şi 12,30 n-a răspuns nimeni, am sunat din nou seara în intervalul indicat, dar am sunat şi la 11,00 noaptea, şi la 12,00 noaptea, ca într-un final, m-a sunat o fată din laborator, care i-a văzut numele, că i-a ieşit testul. «Luminiţa, vezi că Vali are testul pozitiv şi l-au mutat la Caracal»“, a continuat Luminiţa Băeat relatarea. A mers din nou la spital şi după mai multe încercări, la Biroul Internări şi la secţia Boli Infecţioase, i s-a transmis că a fost transferat, într-adevăr, la spitalul din Caracal.

Transferul a fost făcut la Caracal în 29 august. Au urmat alte zile crunte. Vizitele sunt interzise, tot ce a putut face soţia a fost să ţină legătura cu personalul din ATI. Au apărut în schimb veştile bune. După primele zile în care medicii şi-au exprimat rezerva, a început să se discute pe parcurs de externare. Soţia a început să-şi facă planuri unde l-ar putea interna pentru recuperare pulmonară, de unde ar putea împrumuta un concentrator de oxigen, a apelat chiar al prietenii de pe Facebook să o îndrume, având în vedere că soţul respira ajutat de mască etc. În tot acest timp, bărbatul a început să dea semne că nu mai poate îndura calvarul şi că tot ce vrea este să ajungă acasă. Din cauza măştii de oxigen avea buzele toate o bubă, avea probleme şi în zona cavităţii bucale, erupţia din zona picioarelor lăsase de asemenea urme, spera să ajungă acasă şi să fie îngrijit de soţie.

În 10 septembrie, după alte teste negative înregistrate la Caracal, Valerică Băeat a fost transferat din nou la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina. Starea nu-i permitea externarea, avea în continuare nevoie de îngrijiri medicale.

Bărbatul şi-a anunţat bucuros soţia că va fi adus la Slatina, probabil cu speranţa că Slatina înseamnă acasă. Soţia şi fiica l-au văzut preţ de câteva momente, cât a fost coborât din ambulanţă şi dus în Unitatea de Primiri urgenţe a SJU Slatina. „Dac-aţi şti cât e de slaaaab! Picioarele lui sunt ca beţele, are bube la gură de la mască...“, este tot ce a putut surprinde femeia, care n-a avut nici măcar răgazul de a schimba câteva cuvinte, faţă în faţă, cu bărbatul. „Să spui că e cooperant, că e... M-am săturat de vorbele astea. Dacă el de-abia a deschis ochii... Doamnă, el moare dacă nu-i dă nimeni să mănânce, dacă nu...“, erau temerile femeii, în momentul transferului de la Caracal la Slatina.

Au urmat alte ore de aşteptare şi vestea bună că de la Terapie Intensivă este transferat în secţia Medicină Internă. Avea saturaţia de oxigen bună, 96. Duminică, 13 septembrie, seara, medicii au înregistrat însă decesul bărbatului. Soţiei şi fiicei li s-a explicat, a doua zi, că starea sa s-a degradat brusc în cursul zilei de duminică, a fost transferat în Terapie Intensivă, intubat, însă nu a mai rezistat. Nu ştiu nici acum ce s-a petrecut în ultimele ore de viaţă.

„Cauza morţii este un şoc septic“

Reprezentanţii SJU Slatina spun că, deşi nimeni nu poate susţine că în această unitate medicală totul se desfăşoară fără cusur, cele întâmplate sunt cauzate strict de ceea ce produce acest virus în organism.

„Cauza morţii este un şoc septic, o bronhopneumonie bilaterală, post-infecţie cu COVID. El are un istoric care a debutat aici cu două teste negative, după aceea a fost mutat la Scorniceşti, starea generală s-a degradat şi a fost reinternat la noi, s-a şi confirmat la al treilea test patologia COVID, necesita măsuri de Terapie Intensivă. Terapia noastră Intensivă era atunci plină, motiv pentru care a fost transferat la Caracal. Acolo s-a negativat, dar starea generală s-a degradat, motiv pentru care a fost retrimis către noi. Când s-au eliberat locurile la Terapie şi s-a negativat, l-am primit. Din păcate evoluţia a fost nefavorabilă. El era negativ COVID, dar cauza decesului este o bronhopneumonie şi şocul septic, care s-au confirmat astăzi la examenul necroptic“, a rezumat directorul medical al spitalului, dr. Radu Ene, situaţia.

Cât despre transferul, de la Terapie Intensivă în secţia Boli Interne, tocmai pe considerentul că starea pacientului s-a ameliorat, directorul medical a adăugat: „A stat 12 ore în Terapie Intensivă, după aceea n-a mai necesitat măsuri de terapie intensivă, pentru că am întrebat. Saturaţia era 96, stabil hemodinamic şi respirator, motiv pentru care a fost mutat, într-adevăr, pe secţia de Boli Interne, de vineri până duminică. Duminică, când starea generală iar a luat-o la vale, a fost remutat în Terapie Intensivă”.

„Există nişte criterii de admisie şi de plecare către secţie, dacă nu mai necesită măsuri de terapie intensivă nici nu mai e indicat să mai stea. (...) Realitatea asta spune. E o bronhopneumonie care a dus la şoc septic, din păcate. Imunosupresia dată de COVID... De fapt lumea nu înţelege că nu te ucide virusul, te ucide infecţia supraadăugată, şi din păcate dânsul a făcut o pneumonie supraadăugată. Că virusul în sine doar produce imunosupresie. Eu înţeleg familia, un om de 51 ani...“, a mai spus medicul.

