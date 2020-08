30 angajaţi carantinaţi în focarul de COVID de la Spitalul de Psihiatrie Schitu. Manager: „E ca la război, n-avem ce face“

Un infirmier şi 14 pacienţi ai Spitalului de Psihiatrie Cronici din Schitu, judeţul Olt, au fost testaţi pozitiv pentru noul coronavirus, iar alte probe au fost recoltate astăzi şi urmează să se primească rezultatele. Pentru că situaţia pacienţilor cu afecţiuni psihice este una delicată, s-a hotărât ca mai întâi pozitivii să fie evaluaţi medical în cadrul spitalului Schitu şi ulterior să se decidă, în funcţie de starea fiecăruia, unde vor fi trataţi de COVID-19.

Cei cu forme uşoare de boală vor rămâne în unitatea medicală, a declarat managerul Spitalului de Psihiatrie, medicul Sorin Brătoi. Pentru că spitalul este încadrat cu medici psihiatri, în ajutor va veni un medic infecţionist din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, a mai spus dr. Brătoi, menţionând că în cazul în care starea pacienţilor se modifică, agravându-se, vor fi transferaţi la spitalul suport-COVID-19 de la Caracal, care are şi secţie de Psihiatrie.

„E greu, e ca la război, dar n-avem ce face. Este o situaţie nouă. Eu îi înţeleg şi pe colegii din spital (n.r. – spitalele care tratează patologie COVID-19) că sunt reticenţi, tocmai de aceea am discutat cu managerul SJU Slatina şi am găsit această soluţie. Starea clinică a pacienţilor este bună, la toţi cei 14, cu medicaţia nu avem probleme. Aşteptăm mâine dimineaţă medicul infecţionist care să ia foaie cu foaie şi să stabilească“, a mai spus dr. Brătoi.

O altă problemă de rezolvat rămâne investigarea radiologică a celor testaţi pozitiv. Încă nu s-a hotărât dacă la Schitu va ajunge un aparat pentru radiografie portabil, sau pacienţii vor fi transferaţi cu ambulanţe speciale la spitalele care tratează patologie COVID-19.

20-25 pacienţi cu teste negative se vor întoarce în familii

De aproape o săptămână, de când o primă pacientă, care a venit prin transfer de la SJU Slatina, a prezentat episoade febrile, ulterior şi alţi pacienţi dezvoltând simptome similare, s-a stabilit izolarea celor simptomatici într-un pavilion separat, avantajul fiind acela că activitatea în spitalul de psihiatrie este organizată în sistem pavilionar, în şase clădiri

În urma anchetei epidemiologice a DSP Olt s-au luat şi alte hotărâri, printre acestea carantinarea, timp de 7 zile, la locul de muncă a 30 angajaţi. Este vorba despre personalul care a intrat deja în contact cu pacienţii testaţi pozitiv. Pentru că trebuie să se asigure cazarea acestora, s-a apelat la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt, de unde vor fi aduse 30 paturi de campanie, spaţiile destinate ergoterapiei fiind transformate în această perioadă în dormitoare pentru personalul carantinat. Se va lucra în ture de câte 12 ore, urmate de 12 ore de odihnă.

O altă măsură care va fi adoptată de către conducerea spitalului este aceea de a externa din pacienţi, după testarea acestora şi doar a pacienţilor cu teste negative. Este însă un demers foarte greu. Unora starea psihică nu le permite, alţii sunt cazuri sociale, pur şi simplu, nu au unde să meargă, prin urmare vor fi externaţi pacienţii cu rude cooperante. Se vizează eliberarea a minimum 20-25 locuri, astfel încât în situaţia în care numărul de pacienţi pozitivi va creşte să se poată amenaja încă o clădire în care să fie izolaţi şi trataţi. Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu are peste 160 angajaţi şi 160 paturi.

Personalul care îi îngrijeşte la acest moment pe pacienţii pozitivi are o misiune extremă, purtând, practic, ore întregi echipamentele de protecţie. Este, în schimb, soluţia optimă pentru pacienţi, care îi recunosc pe angajaţi după voce şi acceptă la acest moment situaţia, scenariu greu de imaginat, în schimb, dacă persoanele diagnosticate cu oligofrenie, schizofrenie etc. vor fi internate într-un alt spital.

CJ Olt, obligat să suporte testarea pacienţilor care nu au intrat în contact cu pozitivii

În perioada următoare, pe de altă parte, se va continua recoltarea de teste, astfel încât toţi pacienţii să fie testaţi şi tot personalul spitalului de psihiatrie. Măsurile sunt trasate chiar de către DSP, care a dispus şi altele, şi anume:

„1. Carantinarea obiectivului începând cu data de 03.08.2020, orele 19;

2. Testarea restului de personal deservent, în data de 04.08.2020, de către DSP Olt;

3. Organizarea evaluării clinico-biologice şi radiologice a tuturor persoanelor din pavilionul respectiv, în vederea stabilirii infectării şi prescrierea tratamentului ;

4. Monitorizarea zilnica a bolnavilor de către personalul propriu al unităţii sanitare;

5. Extinderea testării în rândul asistaţilor, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean, în funcţie de riscul epidemiologic identificat în Ancheta Epidemiologica;

-Testarea personalului medical sau retestarea la 7 zile, de către DSP.

6.organizarea acţiunii de dezinfecţie, asigurarea cu caracter permanent a echipamentelor de protecţie, completarea stocurilor cu materiale sanitare şi de dezinfectie.

DSP Olt va coordona activitatea de limitare a extinderii infecţiei, în colaborare cu conducerea unitatii sanitare şi Consiliul Judeţean Olt“, a transmis DSP Olt.

Scenarii despre sursa de infecţie

„Eu am făcut un contract cu o firmă privată la Bucureşti, cu Medlife, mi-a trimis de urgenţă încă 50 de recoltoare, mai aveam încă vreo 7-8, ce mi-a rămas de la testarea trecută, pentru că am mai testat angajaţii în urmă cu o lună, tot din banii noştri, adică ai CJ Olt. E foarte delicat, şi logistic. Adică DSP-ul vine, spune ce e de făcut, dar mai departe – managere, descurcă-te! Dar încercăm să facem faţă, nu intrăm în panică. (...) În momentul ăsta testarea trebuie să continue, pentru că nici ei, cu ancheta epidemiologică, nu au reuşit să dea de pacientul zero. Am două situaţii distincte: am un asistent care m-a anunţat săptămâna trecută, pe 25 iulie, că soţia lui, asistentă în Chirurgie la SJU Slatina, secţie unde e suspendată activitatea, tot pe COVID, are rezultat pozitiv şi l-am oprit acasă două săptămâni, dar el lucrase în ture înainte, şi de asemenea am o pacientă pe care am internat-o prin transfer din Spitalul Slatina, şi e prima care a făcut febră. Şi a fost afebrilă 10 zile, iar în a 10-a zi a început să „trântească“ febră. După aceea pacientele din jurul ei..., şi atunci am luat legătura cu DSP-ul şi am anunţat că începe necazul“, a explicat managerul spitalului cum a pornit totul.