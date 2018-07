La 11 ani luptă în turnee internaţionale. Cât plătesc părinţii pentru ca fiica lor să calce pe urmele Simonei Halep

Tenisul este un sport care a crescut în ochii publicului mai ales în ultimii ani. Acest lucru se regăseşte şi în numărul de copii care practică tenisul, care a crescut considerabil, dar şi în dorinţa lor de a face performanţă.



Vanessa Nocaci are 11 ani şi a început tenisul mai mult din curiozitate, dusă la terenurile de tenis de o prietenă care practica sportul acesta de ceva vreme. Acum trei ani, când a început să joace tenis, totul era joacă şi nu se gândea că va ajunge să participe la turnee internaţionale.



„Am început să joc aşa, de relaxare, pentru mişcare, nu ştiam eu atunci că o să îmi doresc să fac performanţă. După ce am început să merg tot mai mult la antrenamente, mi-a plăcut atât de mult, încât am zis să merg şi la nişte competiţii şi aşa am început să particip la turnee în urmă cu aproximativ un an”, afirmă Vanessa.



În prezent a ajuns la 35 de turnee în ţară şi în străinătate, unele câştigate, altele încheiate după doar un meci sau două. Participarea la competiţiile internaţionale este mai recentă, iar după două turnee în care a părăsit tabloul destul de repede, cei din familia Vanessei au decis că e nevoie de o schimbare şi în partea de pregătire.



„Acuma e alt nivel la competiţiile internaţionale, sunt jucători cu multă experienţă, cu mai mulţi ani de tenis în spate, plus că noi suntem cele mai mici la categoria de vârstă. Am adus acum un antrenor din afara judeţului, care o antrenează doar pe Vanessa şi încă un băieţel. Ne costă lunar toată pregătire, plus antrenorul, plus chiria pentru antrenor, plus participările la turnee, plus chiria la terenuri şi toate celelalte, în jur de 1.500 de euro”, afirmă mama Vanessei.



Noul nivel la care a ales să concureze aduce cu sine şi mai multe eforturi din partea micii tenismene, coroborate cu faptul că este în vacanţă şi timpul îi permite. „Acum, de când am schimbat antrenorul, mă pregătesc o oră şi jumătate dimineaţa şi două ore seara, câte două antrenamente pe zi, timp de cinci zile pe săptămână. Mai am de lucrat mult, încă la serviciu nu sunt foarte bună, nu prea reuşesc să dau un as”.



„Acum îi permite şi programul să se antreneze de două ori pe zi, că nu este la şcoală, dar în timpul şcolii se antrenează doar o dată. Noroc că învaţă bine şi atunci nu sunt nevoită să îi condiţionez antrenamentele sau competiţiile de rezultatele de la şcoală”, mai afirmă mama tenismenei.



Vanessa tocmai a terminat clasa a patra şi a fost olimpică la matematică, ceea ce i-a încurajat pe toţi cei din jur să o susţină să facă sport şi să îi îndeplinească toate dorinţele cu privire la participarea la turnee. Ultimul dintre turneele de acasă a fost o surpriză chiar şi pentru Vanessa. „A fost un turneu, Tennis Partener, cu 14 participanţi. Toţi au fost concurenţi mai mari ca mine. Am jucat în sferturi cu un băiat cu un an mai mare, după aceea în seminifinale am avut un adversar de 17 ani, din păcate nu am putut juca finala pentru că celălalt finalist a avut varicelă şi nu a putut concura”, afirmă Vanessa.