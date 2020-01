Decizia salutară care i-a salvat pe doi soţi români de un accident cumplit în inima Siberiei FOTO

Duminică, 19 ianuarie, soţii Bertici au făcut o mică escală în Kemerovo, înainte de a ajunge la Novosibirsk. Decizia a fost mai mult decât inspirată şi le-a salvat, probabil, viaţa. Pe drumul pe care trebuiau să îl facă a avut loc un accident cumplit cu mai multe maşini implicate. Pe fondul lipsei vizibilităţii, pe o ceaţă densă, nu mai puţin de 15 maşini s-au lovit într-un accident în lanţ extrem de grav.

„S-a întâmplat ieri lângă Novosibirsk! Poze primite de la prietenii de aici. Cred că am luat cea mai bună decizie de a rămâne in Kemerovo, am avut o presimţire. Mulţumim lui Dumnezeu că ne-am oprit şi nu am mai continuat drumul in infern. Acum aici este ora 12:00 şi am ajuns cu bine in Novosibirsk! ,” a scris Attila pe pagina de Facebook a expediţiei.

Cuplul Kinga şi Attila Bertici a pornit pe 12 decembrie 2019 într-o expediţie temerară: 11.400 de kilometri între Satu Mare şi localitatea rusă Oymaykon, considerată polul mondial al frigului, la bordul unui autoturism Dacia Duster. La Oymaykon, în nord-estul extrem al Siberiei, a fost înregistrată în ianuarie 1924 temperatura de -71,2 grade Celsius. Sătmăreanul Attila Bertici descria la începutul călătoriei cum este preparată Dacia Duster pentru a rezista frigului extrem: "Pentru a rezista la temperaturilor incredibil de scăzute, maşina va fi echipată în oraşul Novosibirsk cu un sistem de încălzire auxiliară, care costă 2.500 de euro şi care va încălzi rezervorul maşinii, filtrul de motorină, combustibilul şi echipamentele de alimentare ale maşinii. De asemenea, autovehiculul va fi izolat termic cu un material special care se produce numai în Rusia. În ceea ce priveşte combustibilul, nu sunt probleme: motorina este de calitate în Rusia - un litru costă în Siberia echivalentul a 2,7 lei, pregătită să suporte condiţiile de acolo. Există un tip care rezistă chiar şi până la -80 de grade Celsius" Cei doi au atins ţinta finală a călătoriei în cursul zilei de joi, 9 ianuarie, când acolo se înregistra temperatura de -47 de grade Celsius, şi au pornit înapoi spre casă după câteva ore de odihnă. Expediţia a fost marcată de câteva incidente, dar cei doi români spun că, per total, este minunată. Cei doi au atins ţinta finală a călătoriei în cursul zilei de joi, 9 ianuarie, când acolo se înregistra temperatura de -47 de grade Celsius, şi au pornit înapoi spre casă după câteva ore de odihnă. Expediţia a fost marcată de câteva incidente, dar cei doi români spun că, per total, este minunată.

