Un oraş din România, fără primar şi Consiliu Local de la data de 1 noiembrie. Cum s-a ajuns aici

Primarul ales, Adrian Torma, care este şi vechiul primar, nu a fost încă validat de către Judecătorie, cum nici noul consiliu local nu a primit această validare. În 1 noiembrie, mandatele aleşilor locali, aflaţi în funcţie, se termină, astfel că Moldova Nouă va rămâne fără primar şi fără Consiliu Local.



S-a ajuns în această situaţie după ce, înainte cu câteva săptămâni de alegerile locale, candidatura lui Torma şi lista candidaţilor Alianţei PRO Caraş-Severin (PSD şi Pro Romania) a fost contestată, pentru că lipseau semnăturile celor doi lideri de pe documente. Biroul Electoral Local a decis, în baza acestei contestaţii, să invalideze candidatura lui Adrian Torma şi lista candidaţilor alianţei.

Decizia a fost, la rândul ei, contestată de către aceştia şi, în cele din urmă, Biroul Electoral Moldova Nouă a decis să le permită să candideze, chiar dacă în 23 august, Tribunalul Reşiţa anulase decizia de validare.



Astfel, Adrian Torma şi alianţa celor două formaţiuni, PSD şi PRO România, participă la alegeri, graţie deciziei Biroului Electoral Local. Însă contestaţiile din partea PNL continuă împotriva primarului, la Biroul Electoral Central.



"Am fost introduşi pe buletinele de vot de către instituţiile abilitate şi am construit o campanie bazată pe realizări si o gândite pozitivă, prin care am reuşit sa câştigăm alegerile locale din data de 27 septembrie. Între timp <<scenariştii>> au contestat la Biroul Electoral Central dreptul de a participa la alegerile locale, dar prin Hotărârile BEC nr. 84 şi 90 li s-a comunicat că nu este atributul BEC să analizeze şi să judece astfel de solicitări. Ciudat, după ce am câştigat alegerile din data de 27 Septembrie, <<scenariştii>> au contestat dreptul meu de a candida şi au inventat celebra Hotărâre BEC nr.142, prin care anulau alegerile pentru primar pentru că am participat fraudulos şi s-a decis reluarea alegerilor pentru primar, fără mine pe buletinul de vot, în 11 octombrie", arată Torma.



Acesta a solicitat instaţei suspendarea deciziei BEC 142 şi Curtea de Apel Timişoara i-a dat câştig de cauză. Numai că validarea noului primar şi a noilor consilieri nu s-a făcut nici la această oră.



„Conform legii am depus dosarul aferent validării mele în funcţia de primar în termen legal, aşteptând validarea,dar <<scenariştii>> reintră în lupta solicitând invalidarea mea. Iarăşi, într-un mod bizar si ciudat, Judecătoria Resita suspendă validarea mea până la o decizie definitivă a solicitării noastre de anulare a celebrei Hotărâri BEC nr 142 care e posibil să fie contestată sau să nu fie contestată de <<scenarişti>> la Înaltă Curte de Casaţie si Justiţie, dar fără sa avem un termen precis de finalizare. Într-un mod si mai bizar, Judecătoria Resita suspenda şi validarea listei complete a consilierilor locali până la finalizarea aceluiaşi dosar care, culmea, are legătura cu primarul şi nu cu Consiliul Local", susţine Torma.

Conform legii 84/2020, începând cu 1 Noiembrie mandatul primarului şi al viceprimarului expiră, iar din cauza nevalidarii unui nou consiliu local nu se va putea numi un nou viceprimar cu atribuţii de primar.

