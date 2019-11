Problemele Netflix cu mafia lemnului din România. Jurnalişti sechestraţi în timpul filmărilor: „Au tăiat arbori care să se dărâme pe maşinile noastre“

Oficialii platformei de streaming online Netflix au anunţat lansarea, pe 27 noiembrie, a unei mini-serii documentare intitulate Broken. Investigaţiile vizează prezentarea daunelor dramatice cauzate naturii de marea industrie de consum. În unul dintre episoade, abonaţii Netflix vor putea să urmărească şi un reportaj realizat în România.



Producătorii prezintă măcelul pădurilor din Parcul Naţional Domogled Valea Cernei şi din Parcul Naţional Retezat pentru ca lemnul să fie transformat în mobilier de proastă calitate şi vândut în întreaga lume.



Pentru realizarea investigaţiei, jurnaliştii l-au contactat şi au stat de vorbă cu Gabriel Păun, activist de mediu la Agent Green, o organizaţie non-guvernamentală implicată activ în combaterea furtului de lemn din zona Banatului. Păun i-a condus prin pădurile care furnizează lemnul pentru fabricile de mobilier.



„România este cap de listă“



„Cred că seria de documentare investigative Broken este prima prezenţă Netflix în România. Serialul expune partea întunecată a industriilor lemnului, cosmeticelor, plasticului şi ţigărilor electronice. Când vine vorba despre mobilă ieftină, de proastă calitate, care devastează pădurile şi se vinde pe toată planeta, România este cap de listă în episodul documentarului dedicat acestui subiect“, spune activistul român.



Gabriel Păun povesteşte că, în timpul filmărilor pentru documentar, atât el cât şi jurnaliştii americani au trecut prin clipe de coşmar, fiind sechestraţi în pădure de către exploatatorii de lemn.



„Deplasarea în teren pe care am făcut-o cu echipa Netflix a fost una extrem de dramatică chiar şi acolo unde am mers pentru a le arăta o parte din tezaurul natural al României. Am filmat la Sebeş, în Parcul National Retezat si în Domogled. Când am vizitat pădurile seculare din Parcul Naţional Domogled ne-am reîntalnit cu o firmă de exploatare pe care o prinsesem cu trei luni în urmă la furat, mână-n mână cu un angajat Romsilva. Deşi le făcusem denunţ şi sunt anchetaţi şi de Poliţie şi de Garda Forestieră, lucrătorii nici n-au stat pe gânduri când m-au recunoscut şi au tăiat imediat doi arbori uriaşi care s-au prăbuşit peste drumul pe care venisem. Unul în faţă şi unul în spate, pentru a ne bloca accesul. Apoi au continuat să taie arbori groşi care să se dărâme pe maşinile noastre. Cumva am scăpat fără ca cineva să fie rănit, dar toată lumea a tras o sperietură zdravănă. Cel mai trist este că pădurea respectivă, Ciucevele Cernei, este în Patrimoniul Mondial UNESCO şi riscăm să pierdem acest statut din cauza tăierilor ilegale“, afirmă Păun.



Falsul din spatele etichetelor



Activistul Agent Green dezvăluie şi câteva amănunte din ceea ce va conţine concret documentarul care va fi difuzat în curând pe Netflix. „Filmul şi-a propus să expună ce se ascunde în spatele unor etichete de sustenabilitate precum FSC (n.r. - Forest Stewardship Council) sau PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) şi care în realitate permit tăieri rase şi chiar tăieri în parcuri naţionale şi păduri primare şi seculare. În cele din urmă, după ce buştenii trec pe la fabricile de procesare, aceste minunate păduri devin mobiler de proastă calitate vândut peste tot în lume. Consumatorii vor fi mai mult decât decepţionaţi să afle adevărul. Sperăm ca industria să reacţioneze mesajul şi să-şi transforme marketingul mincinos în afaceri care sunt în mod real mai prietenoase cu natura şi cu oamenii“, mai arată Gabriel Păun.

În fiecare an se taie ilegal 20 de milioane de metri cubi de lemn

În ultimul timp tot mai multe organizaţii de mediu şi chiar lucrători silvici au luat poziţie faţă de tăierile de păduri. Publicaţia online Recorder a prezentat o anchetă prin care a dezvăluit dimensiunea jafului din România.

"Tăierile ilegale din pădurile României au devenit, în ultimele săptămâni, cel mai important subiect de pe agenda publică. Şi în timp ce statul lasă impresia că e depăşit de dimensiunea acestui fenomen, ies la iveală informaţii care arată că instituţiile responsabile ştiu exact cât lemn dispare în mod ilegal din păduri, dar preferă să ascundă informaţiile. Un departament de cercetare al statului român, înfiinţat la presiunea Uniunii Europene, a monitorizat timp de zece ani, după metode ştiinţifice certificate la nivel mondial, ce se întâmplă în pădurile României. Rezultatele raportului au scos la iveală dimensiunile dezastrului: în fiecare an, 20 de milioane de metri cubi de lemn dispar din păduri fără forme legale. Cifra e atât de mare încât depăşeşte volumul tăierilor autorizate din toată ţara”, arată jurnaliştii de la Recorder.ro

Conform cercetătorilor, care au întocmit raportul şi au vorbit cu cei de la Recorder, rezultatele prezentate superiorilor au fost îngropate. Raportul a fost făcut public fără a conţine cea mai importantă informaţie: numărul uriaş al arborilor care dispar din păduri. Jurnaliştii de la Recorder susţin că situaţia se află deja în atenţia Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) care a deschis un dosar pentru abuz în serviciu şi comunicare de informaţii false care pun în pericol siguranţa naţională.