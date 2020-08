VIDEO Cum promovează voluntarii străini România. Care este cel mai frumos loc din ţară în opinia acestora

Zece tineri din mai multe ţări, precum: Spania, Italia, Franţa, Turcia, au venit în România în urmă cu aproximativ un an, în cadrul unui proiect demarat în Vâlcea de către Forumul Cetăţenesc pentru Acţiune Socială şi Educaţie Civică - FCASEC.

Fac parte din Asociaţia VolGreen - o organizaţie care militează pentru protejarea mediului. Între timp, din cauza pandemiei de coronavirus câţiva au ales să se întoarcă acasă.

În cadrul proiectului „Voluntariat, viaţă, verde”, cei care au rămas au demarat şi întreprins, alături de români, o serie de acţiuni: de ecologizare, de educare a tineretului în spiritul protejării mediului şi mai ales de promovare a frumoasei zone montane a judeţului Vâlcea.

În acest sens, au realizat până acum două clipuri de promovare a celor două parcuri naţionale din Munţii Vâlcii: Buila Vânturariţa şi Cozia. Au de gând să nu se oprească aici, entuziasmaţi de toate zonele frumoase pe care au avut ocazia să le vadă.

Ultima excursie au făcut-o în luna iulie în Masivul Buila - Vânturariţa, când au ajuns până pe Vârful Vânturariţa Mare. Nu erau la prima aventură de acest gen, motiv pentru care au filmat mai multe cadre cu panoramele „magnifice” şi flora fascinantă de la munte şi au povestit despre experienţa trăită. Clipul a fost urcat mai apoi pe mai multe reţele de socializare, atât din ţară cât şi din străinătate.

Clip de promovare a Parcului Naţional Buila - Vânturariţa, din Vâlcea, realizat de mai mulţi voluntari străini:

„Suntem epuizaţi, dar privelişte unică merită tot efortul”

Iată cum promovează voluntarii străini România: „Nu este pentru prima dată când ajung în Parcul Naţional Buila - Vânturariţa. Am mai fost aici şi cu bicicleta. Acum am ajuns până pe vârful masivului. Suntem şapte persoane...”, mărturiseşte în clip unul dintre voluntarii turci. Conaţionalul său îl completează: „Este prima mea zi ca membru al VolGreen. Am ajuns aici (în vârful muntelui - n.r.), suntem epuizaţi, dar privelişte unică merită tot efortul”.

Aceeaşi reacţie de încântare au avut-o şi colegii din Spania: „Suntem în Masivul Buila - Vânturariţa, practic pe Vârful Vânturariţa - Mare, iar acolo (în fundal - n.r.) avem Vârful Buila... A fost foarte greu să ajungem aici, suntem foarte obosiţi, dar a meritat. Poţi arăta (întreaga panoramă - n.r.)... Am avut nevoie de trei ore şi jumătate pentru a ajunge aici. Este foarte frumos”.

„Oriunde priviţi, aveţi parte de privelişti magnifice”

Un voluntar din Franţa a făcut o comparaţie cu ce a văzut în toamnă când a vizitat acelaşi loc şi ce a găsit, acum, vara: „Este pentru a doua oară când ajung în partea înaltă a masivului. Astăzi suntem în Vârful Vânturariţa. Am mai fost astă - toamnă, pe la sfârşit, pe creasta Builei. Se pot observa diferenţe mari între anotimpuri. La vizita anterioară, culorile predominante erau portocaliu, galben şi roşu. Bineînţeles că şi vremea era mai răcoroasă. Am întâlnit puţină lume pe traseu şi a fost minunat. Acum e vară, culorile s-au schimbat complet: predomină verdele, sunt o mulţime de flori. Dacă vă plac drumeţiile, dacă vă plac munţii şi peisajele, vă pot spune că, în opinia mea, Buila este cel mai frumos loc din România în care puteţi merge. Vă puteţi uita de jur împrejur, oriunde priviţi, spre est, vest, nord sau sud aveţi parte de privelişti magnifice”.

Mihai Rogojinaru, coordonator de activităţi ERASMUS + (CES) ne-a explicat cum au ajuns străinii în România şi cum de luni bune strâng gunoaiele rămase în urma turiştilor români, apoi se minunează de frumuseţile patriei noastre: „În Vâlcea, mai multe asociaţii, printre care şi FCASEC, se ocupă de o serie de proiecte europene – fostul Erasmus +, care acum se numeşte Corpul European de Solidaritate (CES), în diferite domenii, dar în principal pe incluziune socială şi mediu. Este vorba despre tineri veniţi din Franţa, Turcia, Spania.... Au fost 10 la început, au rămas vreo opt, unii au plecat din cauza pandemiei şi nu cred că vor mai reveni. Proiectul de care vorbim se află spre finalizare. Au realizat mai multe ture în cele două parcuri naţionale şi nu numai, în urma cărora au realizat două videoclipuri de promovare şi sperăm să mai facem şi altele...”