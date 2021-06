Premieră teatrală cu decoruri executate de un scenograf din Cartea Recordurilor: „Am ajuns într-un teatru absolut fenomenal” VIDEO

Sâmbătă, 5 iunie, va fi pus în scenă un spectacol de animaţie, pentru copii, „Maşinuţa cu poveşti”, cu decoruri executate special de către un scenograf care în urmă cu doi ani intra în Cartea Recordurilor. Este vorba despre o premieră a Teatrului Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, ce va avea loc începând cu ora 11:30. Scenograful Gelu Rîşca a intrat în Cartea Recordurilor în urmă cu doi ani, datorită contribuţiei la construirea decorurilor din spectacolul „Vlaicu Vodă” al Teatrului Excelsior din Bucureşti, cu ocazia Centenarului. Într-un interviu cu reporterul „Adevărul”, acesta a povestit din culisele spectacolului şi despre experienţa sa cu Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea. „Am fost solicitat să lucrez la un spectacol pentru copii. Bunul meu prieten şi coleg Florin Iftode (regizorul - n.r.) m-a rugat să îl ajut, să-i fac decorurile. Cei care vor veni la premiera de sâmbătă, 5 iunie, vor avea parte de un decor şi un cadru simplu, al unui spectacol de copii. Nu a fost nevoie în acest caz de vreun nimic amplu. Este un spectacol la care am lucrat cu plăcere şi într-un timp foarte scurt (trei săptămâni - n.r.), un spectacol în care cei mici vor descoperi poveşti despre anotimpuri care vor fi „aduse în scenă” cu o maşinuţă”, ne-a dezvăluit scenograful.

VIDEO - fragment din piesa de teatru, realizat în timpul repetiţiilor

„Mă bucură enorm că am ajuns aici”

A redescoperit în ultima vreme lucrul la spectacolele cu şi pentru copii, cu decoruri mici, dar cu soluţii tehnice ingenioase şi de pus rapid în practică, mai ales în aceste vremuri în care nu mai există atât de mult timp la dispoziţie şi când cei care contribuie la realizarea unor astfel de spectacole sunt nevoiţi să plece dintr-un colţ în altul al ţării, ca în cazul său.

Ne-a mai mărturisit că dincolo de problemele inerente apărute, ceea ce l-a frapat cel mai tare la Vâlcea a fost chiar echipa teatrului. „Este pentru prima dată când vin aici. Şi este minunat ce am descoperit: o trupă inimoasă, la Secţia de Animaţie, formată din şase oameni care ştiu ce au de făcut, îşi fac treaba cu bucurie şi dragoste de meserie. Am ajuns într-un teatru absolut fenomenal în ceea ce priveşte organizarea şi unde lucrurile funcţionează de la sine. Mediul în care am ajuns mi-a plăcut mult de tot. Nu mă aşteptam la asta. Aici este un pic diferit, faţă de alte locuri în care am fost, în sensul că actorii chiar construiesc, participă la producţia păpuşilor, ajută la decor, pictează, într-un cuvânt se formează o echipă împreună cu regizorul şi scenograful. Aceasta este cheia succesului”, ne-a mai dezvăluit Gelu Rîşca din culisele premierei, încântat să descopere un teatru despre care nu ştia foarte multe lucruri, din perspectiva constructorului de decoruri.

Datorită echipei a reuşit să treacă rapid şi uşor peste problemele întâmpinate. „Este adevărat şi că am ajuns aici cu un plan pe care a trebuit să-l schimbăm în funcţie de datele pe care le-am găsit în teren, în urma discuţiei şi a întâlnirii cu oamenii implicaţi. Aici, managerul teatrului, Tavi Costin, când a apelat la noi, la mine şi la Florin, ne-a explicat ce fel de spectacol îşi doreşte şi am încercat să vedem cum venim în sprijinul teatrului şi a dorinţelor lui şi a actorilor. Este un spectacol uşor de deplasat, un spectacol cu o anumită tematică şi categorie de vârstă vizată”, ne-a mai spus scenograful.

Managerul Teatrului Anton Pann,Tavi Costin şi scenograful din Cartea Recordurile - Gelu Rîşca - în imagine în urmă cu cinci ani, pe vremea când lucrau împreună la acelaşi teatru; Foto Arhiva personală

Maşinuţa căutată în toată ţara, a ajuns din lumea poveştilor la Râmnicu Vâlcea