O ursoaică, ucisă de tren pe Valea Oltului, iar o alta cu pui a coborât în apropiere de Râmnicu Vâlcea

Reprezentanţii Ocolul Silvic Călimăneşti au menţionat că un mecanic de locomotivă a anunţat accidentul feroviar în care a fost implicat animalul sălbatic. Acesta a fost lovit într-o zonă ce aparţine de Fondul de vânătoare 13, în Drăgăneşti - Vărateca, la Gura Lotrului.

Constatarea la faţa locului, conform procedurii în vigoare, pentru a se descoperi cauza şi împrejurările morţii a fost efectuată de reprezentanţii Ocolului Silvic Călimăneşti, împreună cu cei ai Poliţiei Transporturi Feroviare, Direcţiei Sanitar Veterinare, Protecţia Mediului şi Gărzii de Mediu.

La vremea respectivă, în Fondul de Vânătoare 13 erau 12 exemplare de urşi monitorizaţi permanent de silvicultori. În ultimii ani însă, tot mai des, animalele îşi părăsesc habitatul natural şi fie coboară la marginea pădurilor, în căutare de hrană, fie se îndreaptă spre satele din Ţara Loviştei.

Ursoaică lovită de tren în urmă cu doi ani, tot pe Valea Lotrului, lângă Mănăstirea Turnu - Vâlcea Foto Adevărul

În urmă cu mai bine de o săptămână, un urs a atacat doi porci din satul Poiana, comuna Perişani. Cadavrele acestora au fost găsite la 200 de metri depărtare de gospodărie, în pădure. În permanenţă, an de an localnicii depun dosare pentru despăgubiri la Garda Forestieră şi Agenţia de Mediu, deşi oamenii susţin că în ciuda fondurilor acestea nu sunt suficiente.

Reprezentanţii unei asociaţii locale de vânătoare fac periodic acţiuni pentru a îndepărta animalele sălbatice din apropierea zonelor locuite. Din pădurile satului Podeni, într-o astfel de acţiune, au reuşit îndepărtarea a şase exemplare, fapt ce îi îndreptăţeşte pe localnici să creadă că numărul urşilor este foarte ridicat. Avertismentele RoAlert în Ţara Loviştei, o zonă montană din nordul judeţului Vâlcea, sunt la ordinea zilei.

Mai nou, însă, urşii au coborât de la munte şi în zonele de deal din vecinătatea municipiului Râmnicu Vâlcea. Prezenţa unei ursoaice însoţită de pui a fost semnalată, la începutul săptămânii de către un localnic din comuna Budeşti. Acesta a rămas şocat când animalele sălbatice i-au apărut în faţa maşinii în timp ce se îndrepta spre serviciu. Imediat, primarul, localităţii, Ion Vlădulescu, a emis un avertisment pe reţelele de socializare.

„Este o premieră pentru noi. Niciodată până acum nu am mai auzit să vină ursul în această zonă, să coboare atât de mult de la munte (aflat la 20 km depărtare - n.r.). În primul rând nu este arealul potrivit acestei specii, chiar dacă vorbim despre o zonă împădurită. În plus, cetăţenii nu sunt obişnuiţi cu astfel de situaţii. Aşa că i-am înştiinţat inclusiv personal. Am anunţat în scris şi Inspectoratul pentru Jandarmi. Zona unde au fost văzute animalele sălbatice una este populată, dar cu o populaţie îmbătrânită, aproape de limita cu localitatea Nicolae Bălcescu”, a menţionat primarul localităţii Budeşti.

„În atenţia locuitorilor satelor Bercioiu, Ruda şi cătunul Urlătoare, din comuna Budeşti! Mi-a fost semnalată prezenţa unei ursoaice cu pui, pe raza satelor Bercioiu, Ruda şi cătunul Urlătoare. În urma verificărilor din teren şi a discuţiilor cu locuitorii din zonă, într-adevăr, se confirmă prezenţa ursoaicei văzută în această dimineaţă de către un cetăţean, în timp ce acesta se deplasa către locul de muncă. Pe această cale, rog toţi locuitorii din zona menţionată mai sus să acorde mare atenţie când se deplasează în acel perimetru!” a transmis primarul. Prim-gospodarul şi-a exprimat speranţa că animalele sălbatice vor fi cât mai rapid găsite şi relocate, dar susţine că este conştient că operaţiunea va fi una dificilă, întrucât pădurea în zonă se întinde pe o suprafaţă de 2000 de hectare. Localitatea Budeşti se află în sud - estul municipiului Râmnicu Vâlcea, fiind străbătută de DN 7 / E 81 pe traseul spre Piteşti. Este o zonă deluroasă, plină de păduri.

