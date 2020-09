Luptă electorală cu primarul Mircia Gutău din Râmnicu-Vâlcea: „M-a bruscat, înjurat, călcat pe picioare şi mi-a spus să ling pe jos“ FOTO VIDEO

Un bărbat de 46 de ani, din Râmnicu Vâlcea, voluntar în staff-ul candidatului PNL la primărie, Virgil Pîrvulescu, distribuia nişte pliante, când a fost abordat de două persoane, care l-au acuzat de ilegalitate. Pliantele cu pricina conţineau informaţii legate de salariile pe care le obţin cei aflaţi în conducerea administraţiei publice locale.

Primarul municipiului, informat despre acţiunea PNL, s-a deplasat la faţa locului. Recunoaşte că a avut o discuţie mai aprinsă cu reprezentantul contracandidatului său, dar susţine că nu a existat nici un incident, iar tot episodul reprezintă „mârlănii aruncate în campanie” şi „denigrări”.

De cealaltă parte, voluntarul PNL, George Enescu declară că a fost bruscat, înjurat, ameninţat, călcat pe picioare şi umilit.

Acesta susţine că martor „la câţiva metri” a fost colegul său de partid, cu care împărţea pliante. La rândul său, şi primarul Mircia Gutău spune că are trei persoane ca martori oculari care pot să confirme că nu l-a atins „cu un deget” pe voluntar, solicitând ca oponenţii să prezinte probe.



Contactat telefonic, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea a declarat reporterului „Adevărul”: „Nu poate fi numit incident. Sunt minciuni, liberalii sunt conştienţi că pierd Primăria. Mi-au mai înscenat una cu unul care a spus că l-am chemat să-l bat şi el a picat mort de beat de pe un gard. Ăştia nu sunt oameni sănătoşi la cap. Nu m-am atins cu un deget de om. Am mers, e adevărat, ne-am întâlnit întâmplător acolo, el împărţea... avea o poşetă plină cu denigrări la adresa mea. Şi am întrebat: mă, ce sunt astea? Şi când am dat cu degetul pe geantă, i-a picat gentuţa jos şi s-au răscolit alea 300 – 400 de pliante. Şi i-am spus: ia, adună-le şi pleacă dra... lui de aici! Asta a fost toată conversaţia”, susţine edilul.

În schimb a menţionat un alt amănunt, despre care noi nu am pomenit: „De aici şi până la... Ce i-am făcut, l-am călcat pe picioare? Să dovedească! Violenţa fizică e atunci când îl atingi cu un deget. Să demonstreze unde l-am atins cu un deget! Aveam trei martori cu mine. Ăştia-s nebuni la cap!”, a mai spus edilul, convins că toată problema are miză electorală.

„Va fi un dezastru pentru liberali la Vâlcea. Vă rog să vă notaţi. Prima dată în istorie. Toată campania numai asta au făcut: cum să mă atace, cum să facă... N-au făcut decât să denigreze. Ce să comentez? Dacă există filmare, aşa cum afirmă, s-o prezinte! Sunt mârlănii aruncate în campanie!”, a mai declarat Mircia Gutău.

Pliantele din cauza cărora primarul Mircia Gutău s-a luat la harţă cu un voluntar Foto Adevărul



Persoana care a depus plângere împotriva primarului Mircia Gutău se numeşte George Enescu. Acesta a fost de acord să povestească şirul întâmplărilor pentru „Adevărul”: „A început totul în faţa blocului C 28 din Ostroveni, în timp ce puneam flyere de campanie în cutiile poştale. La un moment dat, un domn mi-a spus că nu am voie, că sunt ilegale şi a început să mă filmeze. I-am spus că nu fac nimic ilegal, dar am sunat la echipa PNL de la Râmnicu Vâlcea, ca să mă asigur că totul este în regulă, aşa că mi-am văzut de treabă. Apoi, m-am trezit pe cap cu încă un domn, despre care am înţeles că este consilier judeţean din partea PER. M-au urmărit şi au încercat să mă împiedice să-mi fac treaba. Mi-au cerut să rămân pe loc, au spus că sună la Poliţia Locală, dar l-au sunat pe domnul primar Mircia Gutău”, mai povesteşte voluntarul.