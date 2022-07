Lotul 3 al Autostrăzii Sibiu - Piteşti: contestaţia împotriva câştigătorului licitaţiei a fost respinsă

Secţiunea 3 a autostrăzii peste Carpaţi este cea mai scump şi mai complexă porţiune de autostradă construită vreodată în România. Licitaţia a fost câştigată de asocierea româno-italiană Tancrad – Webuild Spa (Astaldi), în luna mai a acestui an, fiind ulterior contestată.

Lotul III al Autostrăzii Sibiu - Piteşti Sursă Sorin Grindeanu

Acesta a mai amintit şi că autostrada va avea de la Sibiu până la Piteşti o lungime de peste 122 de kilometri şi va asigura o legătură rutieră modernă cu reţeaua europeană de autostrăzi, pe Coridorul 4 Paneuropean.

Autostrada Sibiu - Piteşti este împărţită în cinci secţiuni (loturi): Sibiu – Boiţa (14,15 km), se află în execuţie şi are ca termen contractual de finalizare anul 2023, dar are toate şansele să fie finalizată până la finele acestui an; Boiţa – Cornetu (31,33 km) se află în faza de proiectare, fiind parte a tronsonului care traversează Munţii Făgăraş, cu termen de finalizare - 2027, Cornetu - Tigveni (37,4 km) este în faza de semnare a contractului, termen de finalizare - 2027; Tigveni - Curtea de Argeş (9,86 km) în etapa de proiectare, trebuie finalizată în 2027 şi Curtea de Argeş – Piteşti (30,35 km) - în faza de execuţie, pentru a fi finalizată în 2025.