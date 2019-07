FOTO Adolescentele cu 10 pe linie, primele din Vâlcea la admiterea la liceu:„Nu este suficientă doar materia de la clasă, e nevoie de ambiţie şi exerciţiu”

Trei adolescente din Vâlcea au fost admise în acest an la liceele din municipiul reşedinţă de judeţ cu media 10. Sunt singurele, chiar dacă numărul celor care au obţinut 10 la examenul de Evaluare Naţională este mult mai mare. Media de admitere reprezintă un calcul pe baza mediei de absolvire a celor patru ani gimnaziu şi a mediei de la Capacitate.

Din acest motiv, ele sunt primele în liceele şi specializările pe care şi le-au ales. Două dintre fete provin din aceeaşi şcoală, din aceeaşi clasă, vor fi împreună şi în următorii patru ani şi au acelaşi vis – să devină medic. Adina – Maria Ţaiga şi Alexia Matei sunt elevele de „10 curat”, de la Colegiul Naţional de Informatică (CNI) Matei Basarab. Au ales să studieze mai departe la profilul „Ştiinţele Naturii” al aceleiaşi şcoli.

Cea de-a treia elevă care a fost admisă la liceu cu media 10 este Antonia Barbu, o elevă pregătită la Şcoala Gimnazială „Take Ionescu”, tot din Râmnicu Vâlcea. şi a ales profilul „Mate-Info” de la Colegiul Naţional (CN) Mircea cel Bătrân.





Colegele de clasă care vor să devină medici

Am stat de vorbă cu ele pentru a afla ce a însemnat această performanţă pentru ele, ce hobby-uri au, ce îşi doresc să facă pe mai departe, care este motivul pentru care au ales un anumit profil de la un anumit liceu, cum s-au pregătit şi cum şi-au planificat vacanţa.

Adina Maria Ţaiga este unul dintre elevele de 10: media cu care a terminat gimnaziul, media obţinută la examenul de evaluare naţională şi, în final, media pe care a avut-o pentru admiterea în liceu. Ca şi colega ei de clasă, Alexia Matei, a ales să nu părăsească şcoala în care s-a format.

Nici nu ar avea motive, având în vedere că două din cele trei specializări oferite de această instituţie - CNI „Matei Basarab” - se află în topul preferinţelor elevilor vâlceni, potrivit unui clasament pe specializări al Ministerului Educaţiei Naţionale. Profilul ales „Ştiinţele Naturii” este pe prima poziţie, ultima notă cu care s-a intrat în această clasă fiind 9,55. Iar Adina şi Alexia sunt primele eleve admise în această clasă.





Pregătire constantă şi suplimentară, mai ales în ultimul an





„Îmi place foarte mult să citesc, să-mi petrec timpul cu prietenii şi să cânt”, recunoaşte Adina când vine vorba despre pasiuni. Alexia, în plus, iubeşte călătoriile: „Sunt o adolescentă activă şi îmi împart timpul între studiu şi hobby-uri. Îmi place să călătoresc, să descopăr locuri noi şi să citesc”.

Ambele adolescente recunosc că s-au pregătit intens pentru Capacitate: „Pentru examenul de Evaluare Naţională mă pregătesc practic de patru ani, de când am intrat la gimnaziu, învăţând pentru toate materiile, fără excepţie şi lucrând suplimentar la matematică şi la limba şi literatura română. În clasa a VIII-a am considerat că, pentru a obţine rezultate maxime, este nevoie de o pregătire intensă şi de aceea am făcut meditaţii la disciplinele de examen, fără să neglijez celelalte materii”, ne-a mărturisit Adina.

Iar declaraţia colegei sale este asemănătoare: „Pentru acest examen m-am pregătit constant, la toate materiile, pe parcursul anilor de gimnaziu şi nu numai, fiindcă eu cred că şi munca depusă în primele patru clase a avut un aport important la evoluţia mea. În clasa a opta am considerat necesară aprofundarea materiilor de examen şi, pe lângă lucrul personal suplimentar, am făcut meditaţii la matematică şi limba şi literatura română”, a povestit şi Alexia.





10, la Evaluarea Naţională, cu emoţii extreme sau controlate

Cele două eleve de la „Matei Basarab” ne-au dezvăluit că sperau să obţină 10 la ambele materii de examen, în ciuda emoţiilor prin care au trecut: „Am sperat şi mi-am dorit foarte mult să obţin nota 10 la ambele discipline, emoţiile au fost foarte mari înaintea şi în timpul examenului, dar rezultatele mi-au oferit satisfacţie maximă şi pot spune că au fost pe măsura efortului depus”, ne-a povestit Adina Ţaiga.

Alexia în schimb susţine că şi-a controlat mai bine emoţiile: „A fost un an destul de greu, dar a fost încununat cu succes. Am sperat să obţin note maxime, iar această dorinţă cred că m-a motivat şi am reuşit să îmi stăpânesc emoţiile, atât din perioada premergătoare examenelor cât şi din timpul acestora, să mă concentrez şi să reuşesc să dau tot ce am eu mai bun. Pot spune că aceste note mi-au conferit satisfacţia muncii depuse şi mi-au dat încredere că pot să reuşesc în ceea ce îmi propun”.





„Cu siguranţă, va fi o vară de neuitat”

Fetele au mai recunoscut că pentru a obţine o astfel de performanţă nu este suficientă doar pregătirea de la clasă: „Pentru a obţine aceste rezultate, nu este suficient să înveţi doar materia de la clasă, deoarece orice examen presupune ambiţie şi foarte mult exerciţiu”.

În ceea ce priveşte vacanţa, în comparaţie cu alţi elevi mai puţin merituoşi, cele două fete de „10 curat” de la CNI Matei Basarab nu au planuri măreţe: „În această vacanţă voi lua parte la cursuri de înot, voi merge la sală pentru a face sport şi pentru a mă relaxa după examen şi voi merge cu părinţii în concediu la mare”, ne-a mărturisit Adina, iar Alexia ne-a spus: „Încă nu m-am hotărât la ce voi face în vacanţă, dar, cu siguranţă, va fi o vară de neuitat!”

Întrebate de ce au optat pentru profilul „Ştiintele Naturii” al C.N.I. Matei Basarab adolecentele ne-au declarat „Bineînţeles că nu voi părăsi această şcoală. M-am gândit să optez pentru această specializare fiindcă îmi doresc să devin doctor”, ne-a explicat Alexia, iar Adina a avut un răspuns similar: „Am ales să rămân aici fiind şcoala mea de suflet şi pentru că după liceu doresc să merg la Facultatea de Medicină din Cluj, pentru a deveni doctor”.





Prima, în clasa cu cel mai mare nivel de admitere din judeţ

Antonia Maria Barbu, eleva de 10 pregătită de dascălii Şcolii Gimnaziale Take Ionescu avea să declare imediat după aflarea rezultatelor: „Sunt foarte fericită, nu mă aşteptam. Voi opta pentru profilul Mate – Info al Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân”. Deşi nu a fost pe prima poziţie în clasamentul pe specializări, pentru clasa în care a fost admisă Antonia ultima notă de admitere a fost de 9,74. Colegiul se bucură de cel mai performant laborator de robotică din judeţ, unul care obţine rezultate frumoase în cadrul concursurilor de profil din ţară.

Bobociţele de liceu au ţinut să le mulţumească pe această cale părinţilor şi profesorilor, de la clasă şi de la meditaţii fără de care, spun ele, nu ar fi obţinut performanţele de care s-au bucurat: „Datorită lor, suntem azi aici!”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: