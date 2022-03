Comuna unde primarul face curăţenie în instituţia care funcţionează cu o treime din personal: „Ne rotim” FOTO

Din 24 de persoane, schema de personal s-a redus acum la nouă persoane, pentru economie la buget, banii fiind orientaţi spre investiţiile necesare în localitate. Ultimele două persoane s-au pensionat – un şofer pentru microbuzul şcolar la începutul pandemiei, iar femeia de serviciu, în urmă cu două luni. De atunci, de curăţenia în instituţie se ocupă inclusiv primarul.

Constantin Banacu a reuşit a reuşit de mai mulţi ani să dezvolte o echipă în care fiecare poate să preia din responsabilităţile celui care fie lipeşte din motive personale, fie este angrenat în alte proiecte.

GALERIE FOTO CU BĂRBĂTEŞTI - LOCALITATEA ÎN CARE PRIMARUL FACE CURĂŢENIE ÎN INSTITUŢIE

„Din 2004 de când sunt primar nu am lucrat niciodată cu schema completă de personal. Ne înţelegem perfect aşa, merge totul uns, ca pe roate, cum s-ar spune. N-am dat pe nimeni afară, ultimii doi s-au pensionat. La ora actuală există cel puţin o persoană care poate înlocui o alta care este angrenată în alt proces”, a menţionat primarul din Bărbăteşti - Vâlcea.

Acesta a explicat: „Dacă asistenta socială are treabă şi pleacă, mai sunt alte două persoane care-i pot ţine locul, la Ape dacă pleacă fetele în teren, omul care vine cu o problemă nu este întors din drum, se ocupă altcineva de el. Dacă spre exemplu casierul este plecat, ori pe teren la încasări, ori cu altă probleme, în locul lui încă unul sau doi ştiu să intre în calculator să încaseze. Ne rotim şi ne înţelegem atât de bine încât totul merge perfect”, explică primarul Constantin Banacu schema de lucru din Primăria Bărbăteşti – Vâlcea.

„Ne înţelegem aşa bine că totul merge perfect”

Până şi primarul are printre atribuţii curăţenia din instituţie: „Cum doamna care se ocupa de curăţenie s-a pensionat, i-am preluat sarcinile, nu doar din motive economice”, mai spune aceeaşi sursă.

Prim-gospodarul susţine că în acest mod, cheltuielile cu personalul au fost reduse la o treime. „De unde bani să mai faci investiţii când ei se duc doar pe salarii? Dacă am avea schemă completă sau mai rău supradimensionare, ar sta de bârfe, de ceartă... Cum se întâmplă în toată România, în care mii şi mii de angajaţi în sistemul de stat iau salarii uriaşe degeaba. La mine unde să se mâne unul pe altul, că nu au cum! Când s-a pus problema măririi de salarii, am purtat o discuţie cu personalul, să văd dacă este sau nu cazul să mai angajăm. Le-am explicat că dacă mai angajăm, o să stăm să ne certăm. Dar nici nu vreau să vină lumea să spună că nu ne facem treaba, pentru că suntem puţini...”

Cu banii economisiţi, datorită schemei reduse de personal, s-au făcut o serie de investiţii: „Am refăcut spre exemplu punţile în comună. Erau cu structură de lemn. La ora actuală mai avem o singură astfel de punte, pe care vom înlocui tablă săptămâna viitoare, dacă se îndreaptă vremea. Tot cu banii aceştia am făcut extindere canalizare, extindere apă... La Apă – Canal sunt angajaţi trei muncitori, iar lucrările le facem în regie proprie. Numai lucrările mari care necesită utilaje şi alte echipamente, le dăm altor firme. Datorită economiei la buget am putut să avem grădiniţă cu program prelungit, dar şi Step – by – step unde asigurăm o masă caldă copiilor. De ce să aruncăm banii?”, întreabă retoric primarul care şi-ar dori ca fiecare copil din comunitate să primească o masă caldă.

La această oră, în Bărbăteşti mai sunt doar 177 de copii, faţă de peste 400 câţi erau în 2004, la primul mandat de primar al lui Constantin Banacu.

La Primăria Bărbăteşti lucrează acum primarul, viceprimarul, secretarul, o asistentă socială, o bibliotecară, o casieră, un inginer agricol, un angajat la achiziţii publice şi încă unul la registrul agricol.

