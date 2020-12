Ce soluţii au fost găsite pentru Morga Spitalului Horezu, după imaginile cu morţii „ca la abator, pe jos“ VIDEO

Deşi a trecut mai bine de o jumătate de an, de când a devenit Spital-suport Covid-19, Horezu nu a avut până acum nici un angajat care să se ocupe de Morgă.

Aşa se face că luni de zile, rudele bolnavilor de Covid-19, care au decedat în această unitate, au fost nevoite să se descurce singure, fără nici un ajutor: să-i identifice pe cei morţi, să ridice singuri cadavrele şi să ia decizii în necunoştinţă de cauză.

Angajatul responsabil cu dezinfecţia se va ocupa de morgă provizoriu, până cel târziu de sărbători, când managerul Spitalului Horezu, dr. Constantin Popescu, speră să aibă un nou angajat, după până cum a declarat reporterului „Adevărul”.

Autorităţile au recunoscut că morga nu are personal care să o deservească, motiv pentru care rudele / firmele de pompe funebre erau îndrumate de către portar de unde să-i identifice şi să-i ridice pe cei decedaţi.

Iar despre sacii cu mizerie, aceleaşi autorităţi au precizat că ei conţineau obiecte ce aparţinuseră bolnavilor şi pe care rudele le lăsau acolo, pentru că nu cunoşteau acest amănunt. Între timp, după izbucnirea scandalului s-au luat măsuri.

Spitalul Horezu - unitate suport COVID Foto Adevărul

Cum spitalul se află în subordinea Primăriei Horezu, edilul-şef Nicolae Sărdărescu a recunoscut: „Am văzut şi eu ce s-a întâmplat, am discutat cu managerul care s-a angajat să ia măsurile necesare remedierii situaţiei prezentate. Ştiu că a şi luat aceste măsuri şi la ora actuală totul este în regulă. A desemnat, din cadrul spitalului, personal să se ocupe efectiv de această situaţie”.

Managerul Spitalului Suport COVID Horezu, dr. Constantin Popescu a explicat reporterului „Adevărul” în ce constă soluţia de avarie şi cum se va remedia problema în scurt timp. „Am reuşit să ne organizăm, să nu mai avem astfel de probleme, şi cu frigider şi cu tot ce trebuie. Am dat sarcini de serviciu pentru agentul care se ocupă de dezinfecţie în spital, temporar, până se ocupă postul. Deci, s-a rezolvat. Agentul DDD (dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie - n.r.) va participa provizoriu la eliberarea cadavrelor de la morgă, ca să nu se mai întâmple evenimente neplăcute”, a declarat managerul spitalului.

Despre mizeria din morgă, acesta a precizat: „A fost reinstruit tot personalul vizavi de procedurile existente în spital pentru predarea efectelor sau lucrurilor de valoare ale bolnavilor. Să nu mai fie acei saci pe care i-aţi văzut acolo (în filmare - n.r.). A fost pur şi simplu un eveniment nefericit, pentru că au fost foarte mulţi (decese - n.r.), după cum ştiţi”.

Potrivit edilului în mod normal, în cursul unui an, la Spitalul Horezu nu există mai mult de „două, trei, patru decese” şi astfel s-ar explica de ce morga a funcţionat fără angajaţi.

Unitatea spitalicească din Horezu a fost transformată în Spital Suport COVID din 15 martie, recunoaşte managerul Constantin Popescu. Iar de atunci şi până acum, la Spitalul Horezu s-au înregistrat 38 de decese în rândul bolnavilor de COVID.

Am mai primit asigurări de la managerul spitalului că situaţia de avarie va funcţiona până cel târziu de de sărbătorile de iarnă: „Noi am demarat procedurile. Pentru perioada aceasta se va mai angaja o persoană. Se va face angajare conform Ordinului ministrului Sănătăţii, adaptat la nivelul spitalului nostru, cu publicare, cu probă de interviu. Angajare pe perioadă determinată, adaptată la situaţia de urgenţă. Există procedură pentru aşa ceva. Nu angajez pe ochi frumoşi. Preconizez că totul se va rezolva în cel mult şapte - opt zile. Până de sărbători vreau să fie gata treaba aceasta, să avem un angajat permanent. Urmează o perioadă de publicare a anunţului, destul de scurtă şi apoi interviul de selecţie a concursului de dosare”.

Numai că în timp ce edilul susţine că „nu s-au putut face angajări, pentru că nu erau cuprinse în statul de funcţii”, managerul menţionează: „Au fost momente în care a fost destul de dificilă procedura de angajare, sau chiar n-a fost deloc o procedură de angajare. Dar acum este rezolvată şi am demarat-o. Chiar am fost la dânsul (la primar - n.r.)”.

„Dacă am face o medie lunară, am avea şase decedaţi pe lună. Iar atunci (când a avut loc filmarea - n.r.) a fost un eveniment nefericit, au fost patru, plus cel adus de către Poliţia Locală - cinci decese, în 48 de ore. Iar aparţinătorii au venit... e greu, pentru că trebuie să-şi programeze şi ei, trebuie să-i ducă direct la cimitir, pentru că nu mai au voie să treacă pe acasă. De aceea, s-a îngreunat puţin. Toate procedurile sunt un pic diferite, decât în mod obişnuit. Trebuie să şi înţelegem acest lucru. Peste tot ne confruntăm cu probleme acum, chiar şi la magazin dacă ne ducem trebuie să avem mască, să ne ferim. Deci, asta trebuie să înţelegem, că e o perioadă un pic mai dificilă”, se mai scuză managerul unităţii spitaliceşti.

În ceea ce priveşte condiţiile care trebuie îndeplinite, managerul recunoaşte că nu are aşteptări: „Dacă am căuta oameni care au mai lucrat în domeniu, vă daţi seama că nu am găsi pe nimeni în Horezu care are o populaţie de 6.000 de locuitori. Pur şi simplu, o să fie o funcţie de muncitor, cu punctul de lucru la Morgă. Trebuie să găsim oameni care pot să facă ceea ce trebuie, dat fiind specificul meseriei, sunt oameni care n-ar putea să stea în preajma cadavrelor”.