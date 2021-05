Când se redeschid Transfăgărăşan şi Transalpina - cele mai spectaculoase şosele din România VIDEO

De câteva zile a început deszăpezirea pe Transalpina şi Transfăgărăşan, pentru deschiderea celor două şosele montane pentru sezonul 2021. Sunt zone pe cele două drumuri în care stratul de zăpadă măsoară chiar şi şapte metri, datorită precipitaţiilor extrem de bogate care au căzut în acest an.

Deschiderea acestor artere rutiere montane a variat mereu, de la an la an, în funcţie de vreme. Anul acesta s-a anunţat că, cel mai probabil, vor putea fi tranzitate abia din 30 iunie / 1 iulie, dar, dacă vremea o va permite şi zăpada de pe culmi se va topi mai repede, există şanse ca acest lucru, mult aşteptat de altfel, să aibă loc mai devreme.

Dispeceratul CNAIR ne-a confirmat faptul că cel mai devreme cele două şosele se pot redeschide abia de la 15 iunie.

Reamintim că circulaţia rutieră pe cele două drumuri naţionale montane, DN 7C - Transfăgărăşan şi DN 67C - Transalpina, este închisă de anul trecut din 20 octombrie, pentru toate categoriile de autovehicule, pe anumite sectoare: DN 7C între km 104+000 ( Piscu Negru - Argeş) şi km 130+800 (Cabana Bâlea Cascadă - Sibiu), iar pentru DN 67C - între km 34+800 (Rânca - Gorj) şi km 79+200 (Curpat - Obârşia Lotrului - Vâlcea).

Anul trecut, spre exemplu, circulaţia pe Transalpina a fost reluată pe 23 mai, în timp ce în 2019, acest lucru se întâmpla abia pe 5 iunie. În schimb, Transfăgărăşanul s-a redeschis mai mereu, în jurul datei de 1 iulie (cel mai devreme pe 25 iunie, în ultimii ani).

Operaţiunile de deszăpezire pe culmi, în plină desfăşurare

Şi cum drumarii au început deszăpezirea de câteva zile, au şi postat pe reţelele de socializare clipuri cu operaţiunile de deszăpezire de pe culmile munţilor.

„#DRDPCraiova acţionează pe #DN67C (Transalpina - n.r.), sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, pentru curăţarea părţii carosabile. Se acţionează cu două încărcătoare de mare capacitate, în portiunea de drum unde exista risc ca pe partea carosabilă să fie pietre, după ce se trece de zona „Păpuşa” se va acţiona şi cu autofrezele. În paralel se desfăşoară şi activităţi de întreţinere şi refacere a sistemului de semnalizare rutieră”, au anunţat joi, 20 mai, reprezentanţii DRDP Craiova, pe Facebook, în urma unei postări a CNAIR.

Au postat un clip joi şi un altul vineri, 20 şi respectiv 21 mai:

Şapte metri de zăpadă, pe Transfăgărăşan

În schimb, deszăpezirea pe Transfăgărăşan a demarat în urmă cu o săptămână: „A început operaţiunea de deszăpezire a părţii nordice a DN7C - Transfăgărăşan. Deocamdată suntem la începutul operaţiunii care va dura câteva săptămâni bune având în vedere stratul gros de zăpadă bătătorită, care pe alocuri depăşeşte 6 metri grosime”, au anunţat reprezentanţii DRDP Braşov, făcând publică filmarea de la începutul operaţiunii de înlăturare a stratului de zăpadă.

Săptămâna aceasta au realizat o nouă filmare, pe care au postat-o atât pe pagina proprie de Facebook, cât şi pe cea de YouTube.

„Cu toate că vremea este mai mult decât nepotrivită, din câte vedeţi aici pe versantul sudic al Munţilor Făgăraş, pe Transfăgărăşan, colegii noştri de la DRDP Bucureşti continuă să lucreze pentru îndepărtarea zăpezii. Aici din câte vedeţi ninge, pare că suntem în toiul iernii, cu toate acestea, colegii mei au luat hotărârea de a nu opri lucrările, merg înainte şi încearcă să elibereze drumul cât mai repede”, a povestit purtătorul de cuvânt al DRDP Braşov, în filmare.

Mihai Lăzăroiu, deservent utilaj la Districtul Piscul Negru, care a participat la realizarea filmării, a mărturisit: „Zăpadă multă, tasată. E tare, cu pietre. Diferă de la an la an, dar anul ăsta este multă. Este a doua zi de deszăpezire (pentru mine - n.r.). Cred că are (stratul de zăpadă - n.r.) cinci metri. La margine, dincolo, e şi mai mare, cred că are la vreo 6 - 7 metri”.

De asemenea, Andrei Burtilă, inginer SDN Piteşti a menţionat că se lucrează la deszăpezirea de pe Transfăgărăşan cu un efectiv de 40 de persoane. „Avem un utilaj de decolmatare a rigolelor, ale scurgerilor, ale camerelor de cădere, igienizări pe zidurile de sprijin”, a mai menţionat acesta.

Cele mai înalte şosele din România

Transfăgărăşan reprezintă o porţiune de 92 de kilometri din DN 7C (152 km) şi leagă Muntenia de Transilvania, prin Munţii Făgăraş, străbătând judeţele Argeş şi Sibiu. Cel mai înalt punct atins de această artă rutieră este la cota 2042 de la Bâlea Lac (Sibiu). Aproximativ opt luni pe an, o porţiune de 27 de kilometri se închide din cauza zăpezii, a avalanşelor, căderilor de stânci etc..

Transalpina, cea mai înaltă şosea din România, reprezintă o porţiune din DN 67C, care leagă Transilvania de Oltenia, prin Munţii Parâng şi străbate patru judeţe: Vâlcea, Gorj, Sibiu şi Alba. Atinge altitudinea maximă în Pasul Urdele - 2145 m (Vâlcea).

Ambele şosele sunt în Carpaţii Meridionali de-o parte şi de alta a Oltului.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Splendoarea turismului „pe hârtie”. O administraţie judeţeană visează la teleschi vara şi drum prin pădure, dar şoselele-s pline de gropi VIDEO

Transfăgărăşanul ar putea rămâne deschis cel puţin şase luni pe an: „S-ar închide doar în condiţii extreme”