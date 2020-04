„Săracii“ cu venituri de 3.800 de lei pe membru de familie care primesc ajutor de la Primărie. Localnic: „Mizeria asta e mită electorală“

Controversa este provocată de faptul că primăria a decis ca fiecare dintre localnicii care are un venit lunar de până la 3.800 de lei pe lună de membru de familie să primească un cadou de Paşti, mascat sub forma unui ajutor de urgenţă.

Plafonul pentru venitul lunar de aproape o mie de dolari pentru un membru de familie face ca aproape toate gospodăriile din comună să primească un pachet cu alimente cumpărat de către primărie din bani publici.

Decizia a fost luată de consilierii locali la propunerea viceprimarului cu atribuţii de primar, într-o şedinţă deîndată a Consiliului Local care a avut loc marţi 14 aprilie.

Conform HCL, fiecare pachet cu alimente costă 65 de lei şi conţine un pui, un litru de ulei, un kilogram de zahăr, un kilogram de făină, un kilogram de orez, 450 de grame de caşcaval, un kilogram de carne, un cozonac, o sticlă cu suc de 2 litri. Pachetul de alimente va fi distribuit acestor familii ”cu titlu de ajutor de urgenţă în natură”. Pentru toate aceste cadouri ”urgente”, primăria mai cheltuie aproximativ 100.000 de lei de la bugetul local.

Daniela Nicolae, secretarul Primăriei Filipeştii de Pădure, a precizat că au fost identificate aproximativ 2.000 de familii din Filipeştii de Pădure care vor beneficia de cadoul de Paşti, dat fiind acest plafon foarte ridicat. Nicolae a adăugat că în comună sunt înregistrate în total 3.300 de gospodării.

Unul dintre localnicii din comună a considerat intenţia conducerii administraţiei publice locale drept mită electorală din bani publici şi şi-a exprimat nemulţumirea pe Facebook.

„«Băieţii deştepţi» din primărie se pregătesc de un nou dosar penal“

”Uitaţi ce le-a trăsnit ăstora din Primărie: Se propune acordarea unui “pachet in valoare de 65 lei/familie” pt. persoanele cu handicap, aflate in autoizolare la domiciliu, beneficiarilor de venit minim garantat, persoanelor cu handicap, pensionarilor cu pensii mai mici de 3800 lei/ membru de familie si persoanelor majore care nu realizează venit sau realizează un venit până la 3.800 lei/lună/membru de familie, …”. Credeam că au greşit şi au scris un zero în plus. M-am interesat si nu…, nu-i nicio greşeală!!! Deci “edilii” vor să dea pui, zahăr, ulei etc. la aproape toţi locuitorii comunei (că nu cred că există prea multe familii care să nu se încadreze în plafonul de 3.800 lei/membru de familie). Sper că totuşi majoritatea familiilor din Filipeştii de Pădure au demnitate şi vor refuza mizeria asta, care este o MITĂ ELECTORALĂ din bani publici. Dacă sunt bani, să fie ajutaţi exact cei care au nevoie de ajutor!

In materialele de sedinta se face trimitere la art. 41 si 44 din HGR nr. 50/2011: ART. 41 Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.

ART. 44 Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 41 se pot acorda în bani şi/sau în natură.

Cred ca cel care propune si semneaza proiectul de Hotarare, viceprimarul cu atributii de primar Nuta Gheorghe, n-a citit si art. 42 al HG 50/2011:

ART. 42 Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, al compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, prevăzută la art. 38, prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile ori persoanele singure.

Cate “solicitari scrise” pentru pui, zahar şi ulei s-au înregistrat la Primărie? Cate anchete sociale s-au efectuat, legat de aceste cereri?

Cu ce aţi gândit când aţi stabilit ca o familie formată din 3 persoane, cu un total al veniturilor de 11.399 lei/luna (3800 x 3 – 1 = 11400 -1) este într-o situatie dificilă şi are nevoie de pachetul vostru de 65 lei?

Nu vă e, mă, ruşine?