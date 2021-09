Mobilizare pe Facebook pentru salvarea unei ursoaice care pare rănită: „Urgent, trebuie ajutată!” VIDEO

Filmarea a fost postată pe un grup de Facebook dedicat staţiunii Sinaia. Din imagini se vede cum ursoaica, însoţită de un pui, merge greoi, îşi protejează cumva piciorul drept din faţă pe care îl pune cu grijă în pământ.

”Urgent, trebuie ajutata !!!! Ursoaica de la Peleş, este ranita, are o labă ruptă, la prima vedere. Am anunţat Poliţia, ce se poate face mai mult pentru ea??? Am anunţat şi sanctuarul de la Zărneşti, dar încă nu am raspuns de la ei şi nu ştiu dacă pot interveni în Prahova...”, este mesajul postat pe Facebook de Laura Diana Niculescu. Aceasta a însoţit mesajul său cu filmarea în care este surprinsă ursoaica de la Peleş în timp ce merge şchiopătând.

Jandarmii din Sinaia susţint că sunt la curent cu situaţia ursoaicei, dar că până la aceast moment nu au reuşit să o găsească. Au anunţat însă reprezentanţii ocolului silvic, instituţie care are obligaţia să monitorizeze urşii din zona Sinaia.