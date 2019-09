Marian Godină, revoltat că poliţistul care a filmat un consilier parlamentar agresiv este anchetat de superiori. „Tare aş vrea să mă audiaţi şi pe mine, domnule ofiţer“

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Godină scrie că a aflat că în Poliţia Prahova este ”agitaţie” şi că un ”ofiţer mai zelos” de la Biroul Control Intern îl anchetează pe poliţistul care a filmat un consilier parlamentar ameninţând o patrulă de la Rutieră. Şefii vor să afle, susţine Godină, cum a ajuns înregistrarea video în care este protagonist consilierul parlamentar în spaţiul online.

Totodată, Marian Godină lasă să se înţeleagă că Lucian Rădulescu ar fi un personaj cunoscut la nivel de inspectorat de poliţie, iar anumiţi şefi din Poliţia Prahova i se adresează familiar, cu ”Lucică”.

”Agitaţie pe la IPJ Prahova

Biroul Control Intern face verificări pentru a afla cum a ajuns filmarea de ieri în spaţiul online.

Un ofiţer de acolo, probabil mai zelos el aşa de fel, îl audiază pe colegul poliţistului care a filmat ieri şi, văzându-l agent cu o singură tresă, îl ia tare şi îi spune că poate vrea să fie audiat cu "întrebare şi răspuns".



Domnule ofiţer, nu ştiu dacă aţi avut vreodată ocazia să audiaţi un infractor. Dar dacă aţi avea, sunt sigur că ăluia nu aţi avea curaj să-i vorbiţi pe asemenea ton. Probabil că v-ar trimite să-i aduceţi apă şi mâncare.







Dar e mai uşor să audiaţi poliţişti, aşa-i? Ei sunt cuminţi şi politicoşi, iar dacă mai sunt şi la început de carieră, aveţi şi mai mult curaj.



Tare aş vrea să mă audiaţi şi pe mine, aşa pe model "întrebare şi răspuns". Să vedeţi ce răspunsuri încuietoare v-aş da. Sunt tare curios cum v-aţi permite să-mi vorbiţi.



Vă interesează cum a ajuns filmarea aia în spaţiul online? E simplu. Mi-a trimis-o colegul care a realizat-o cu un bodycam cumpărat de el, pentru a se proteja de tot felul de situaţii. Ieri se temea de influenţa acelui om, de aceea a vrut ca filmarea să fie mediatizată.



Eu am luat filmarea şi am postat-o. Să vă explic şi ce butoane am apăsat, domnule "anchetator" şi "investigator de cazuri complexe"? Vreţi să mă audiaţi şi pe mine să vă explic mai frumos? O să stau cu mânuţele la spate, o să aştept întrebarea şi am să vă dau răspunsul. Dar să nu mă luaţi tare, să nu mă pierd.



Aaa...şi să nu uit.



Am auzit că atunci când venea pe la inspectorat să dea declaraţii într-un dosar, consilierului parlamentar i se adresau şefii de pe acolo cu "Lucică". Mai că nu-mi vine să cred aşa ceva!! Oare d-aia îşi permitea să arunce cu legitimaţia?



O fi adevărat oare? Faceţi nişte verificări?”, scrie Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că surse apropiate de anchetă au declarat pentru ziarul ”Adevărul”, încă de miercuri, 4 august, că Lucian Rădulescu a depus o plângere la sediul Inspectoratului de Poliţie.

Rădulescu solicita cercetarea poliţistului care l-a filmat, dacă acesta a procedat conform regulamentului şi dacă nu cumva a încălcat regulmanetul GDPR făcând publice date cu caracter personal.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: