Un apreciat fotograf din Argeş, Marius Huţanu, a fost găsit mort în apartament. În 2020 îi murise soţia

Îngrijoraţi de faptul că Marius Huţanu nu mai răspundea la telefon de mai multe zile, câţiva apropiaţi şi vecini au telefonat la 112.

Numai că din păcate echipajul de la Ambulanţă ajuns la faţa locului în câteva minute nu a mai putut face nimic.

Paramedicii au stabilit că el murise de câteva zile. Necropsia va stabili şi cauza decesului.

Marius Huţanu avea 48 de ani şi o experienţă de aproape trei decenii ca fotograf şi jurnalist.

La finele anului trecut, el postase ce îşi dorea pentru anul 2022: „Suntem pe ultima suta de metri din acest an. Pentru mulţi dintre dumneavoastră (fără sa punem la socoteala pandemia) a fost <file de poveste>, sau mai ştiu eu ce. Pentru mine a fost doar o filă de la un prospect, din care am învăţat ce voi face sau ce am voie sa fac. Dacă în acest an am supărat pe cineva rog sa ma scuze. Nu avem noi dreptul sa judecam pe nimeni, fie ele neamuri sau prieteni. Singurul care ne va judeca este Dumnezeu.

Nu sunt supărat pe nimeni şi nu voi tine duşmănie iar pe nimeni. Promit ca anul care vine ma voi implica mult mai mult în fapte caritabile. La fel cum am făcut şi anul acesta sau anii trecuţi. Multumesc tuturor celor care au fost lângă mine şi am reuşit sa facem pe cineva fericit. Un an nou fericiţi alături de familiile voastre şi prieteni!“

În urmă cu mai bine de un an şi jumătate, în mai 2020, Marius Huţanu a trecut printr-o dureroasă tragedie. Soţia lui a murit atunci după o lungă şi dureroasă luptă dusă cu o boală teribilă.

La un an de la decesul soţiei sale, Marius Huţanu a postat un emoţionant mesaj pe Facebook.

”7 Mai 2020, ora 20. O dată pe care nu o să pot sa o uit niciodată. este data când tu ai plecat. departe... Cel mai drag înger al meu, am promis să te păstrez în siguranţă şi să te protejez cât vei trăi, dar simt că am eşuat în datoria mea. M-ai părăsit şi mă simt atât de înşelat de viaţă. Ai fost întreaga mea viaţă. Am visat să îmbătrânim împreună, ca vom creste nepotii impreună dar nu ştiam că toate planurile pe care le-am făcut ne vor fi nimicite. Urăsc să mă întorc acasă . Cum tu nu mai este aici, nu mai este casa mea. Este doar un loc în care vin să mă întind înainte să mă întorc la muncă a doua zi. Mă tem de weekend, când trebuie să fiu în casă, singur cu amintirea bolii tale. Nimic nu mai are sens.Voi preţui întotdeauna cei 20 de ani în care am fost împreună - cei mai buni ani din viaţa mea. Vreau să-mi amintesc de tine până în ziua în care te voi întâlni din nou, oriunde ar fi. Voi trăi în fiecare zi după cum vine. Până ne întâlnim din nou, dragostea mea”, a fost mesajul impresionant până la lacrimi postat de Marius Huţanu în mai 2021.

