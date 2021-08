Spitalul construit de la zero în Argeş caută personal. „De la 170 de angajaţi cât avea vechiul spital, trecem la 350“

Cea mai mare provocare a Spitalului Orăşenesc Mioveni - unul din puţinele spitale noi construite în România în ultimii 30 de ani - este asigurarea personalului pentru fucţionarea tuturor specialităţilor pentru care a fost gândită unitatea.



Angajările au fost deblocate după ce luna trecută s-a încheiat perioada de detaşare a medicilor trimişi să lucreze, de la începutul pandemiei în secţia COVID (care a funcţionat în vechile corpuri ale unităţii, devenite, practic, spital COVID).

„Urgent! Spitalul Orăşenesc Mioveni angajează medici specialişti” este unul dintre recentele anunţuri publice ale unităţii. 16 posturi de medici specialişti, pentru Urologie, Psihiatrie, Dermatovenerologie, Oncologie Medicală, Neonatologie, Ginecologie, Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice, Neurologie, Epidemiologie, Medicină Internă, Medicină de Urgenţă, Anatomie Patologică, Obstetrică Ginecologie, ATI (2 posturi) şi Cardiologie au fost scoase simultan la concurs la sfârşitul lunii trecute. Şi nu sunt singurele specialităţi care au nevoie de personal medical şi nu numai.

Pandemia a sistat angajările în noul spital

Spitalul Orăşenesc Mioveni (noul spital al oraşului, proiectul administraţiei publice locale, cunoscut ca "Spitalul Verde") a fost recepţionat în septembrie 2019. După perioada de teste şi punerea în funcţiune a echipamentelor, care a durat cca. trei luni, la începutul anului 2020 personalul vechiului Spital Spiridon se muta în casă nouă. Două luni mai târzu însă, a început pandemia, care a blocat, practic, angajările pentru care abia se dăduse startul.

„Fostul spital de la Mioveni avea 150 de paturi şi 3 discipline medicale. Actualul spital are 250 de paturi şi 22 de discipline medicale. De la 170 de angajaţi cât avea vechiul spital, trebuie să trecem la 350, câţi vor fi pe noul spital - medici, personal auxiliar, asistenţi, infirmieri... Începuseră angajările, dar a venit COVID-ul şi totul s-a sistat. Am fost obligaţi, la vremea respectivă, de mai marii judeţului, să redeschidem fostul spital şi să-l transformăm în spital COVID. Până în prezent, am funcţionat cu personal angajat prin ordonanţă militară şi cu personal detaşat de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti”, spune primarul oraşului Mioveni, Ion Georgescu.

În iulie 2020, secţia COVID (care a funcţionat în corpurile vechiului spital) s-a închis, iar clădirile au intrat în reparaţii capitale şi igienizare, urmând să se redeschidă odată cu valul patru al pandemiei, prin decizie a DSP.

“Din 15 iulie s-a închis, iar personalul aferent, venit aici prin ordonanţă militară, a plecat acasă, pentru că nu mai aveam niciun pacient COVID. Ne întoarcem la "Spitalul Verde", spitalul pe care l-am recepţionat în 2019, pe care încercăm să-l punem în valoare, să deschidem toate disciplinele prevăzute în proiect. Probabil că în perioada următoare, dacă nu vine foarte repede valul 4 şi dacă nu se sistează angajările, ca anul trecut, vor fi scoase la concurs toate posturile de medici pentru funcţionarea secţiilor respective”, mai precizează, pentru Adevărul, primarul Ion Georgescu.

De la inaugurarea "Spitalului Verde" şi până în prezent, jumătate din unitate a fost menţinută goală, pe fondul situaţiei incerte privind evoluţia COVID.

"Nu se ştia dacă o ia la deal, o ia la vale. Cealaltă jumătate a deservit pacienţii cu alte boli - şi nu numai din Mioveni. Mi-aduc aminte că, la început, când Spitalul Judeţean a avut probleme, zeci de gravide au fost aduse aici, iar de joi până luni, la noi s-au născut vreo 50 de copii... În <<Spitalul Verde>>, în 2020, vreo câteva mii de oameni au primit ajutor în secţiile care au funcţionat, iar vreo 10-15 mii au trecut prin Urgenţa aceluiaşi spital. Că unii au rămas, că unii fost transferaţi la Spitalul Judeţean, e altceva”, a mai declarat, pentru "Adevărul", Ion Georgescu.

"Şi eu mi-aş dori ca, peste noapte, să le am pe toate..."

Edilul atrage atenţia că activitatea Spitalului Orăşenesc Mioveni trebuie totuşi analizată ca activitate a unui spital orăşenesc.

“Nu ne comparăm cu Spitalul de Urgenţă care are 1.200 de paturi şi 2.000 şi ceva de angajaţi. Multă lume se miră: <<Ditamai mastodontul de spital la Mioveni şi mă trimite de aici la Piteşti!>>. Niciodată Spitalul Orăşenesc Mioveni nu va avea specialităţile pe care le are Spitalul Judeţean de Urgenţă. Şi eu mi-aş dori ca, peste noapte, să fiu Samanta şi să le am pe toate, ca să-i văd pe locuitorii oraşului Mioveni că au parte de un act medical european şi nu se mai duc la Piteşti sau la Bucureşti. Am cerut, prin Consiliul de Aministraţie, ca spitalul să funcţioneze la capacitate maximă, aşa cum a fost el conceput”.

Primul beneficiar care a finalizat ”Consolidarea Capacităţii de Gestionare a Situaţiei de Urgenţă cauzată de COVID-19”

Nu se ştie când grila de personal a spitalului va fi, în sfârşit, completă, dar se ştie sigur când va ajunge în spital următoarea tranşă de dotări. În octombrie-noiembrie, dată la care se finalizează şi cel de-al doilea prioiect cu bani europeni implementat aici. Primul, deja a fost încheiat cu succes, oraşul Mioveni fiind primul beneficiar din Regiunea Sud Muntenia care a finalizat proiectul cu bani europeni ”Consolidarea Capacităţii Sistemului Medical de Gestionare a Situaţiei de Urgenţă cauzată de criza COVID-19”.

În toamna acestui an, Spitalul Mioveni va avea propria sa staţie de oxigen (achiziţionată cu bani europeni).

“Automat se îmbunătăţeste activitatea spitalului, pentru că nu mai depinzi de livrarea oxigenului săptămânal sau la trei zile, în funcţie de consum. Nu mai există acest impediment, ţi-l produci singur, nu mai depinzi de absolut nimeni”, a declarat, pentru "Adevărul", dr. Mircea Stoian, managerul spitalului, specialist în Radiologie şi Imagistică Medicală.

Staţia reprezintă, plastic vorbind, o gură de oxigen pentru spital, mai ales în perspectiva anunţării valului patru al pandemiei. Experienţa prin care a trecut secţia de COVID care a funcţionat la Mioveni arată că o astfel de staţie era absolut necesară spitalului.





Dr. Mircea Stoian, managerul spitalului, specialist în Radiologie şi Imagistică Medicală Foto C.S.

“Erau momente în care aşteptam camionul cu oxigen şi nu mai venea. Am avut perioade în care am folosit, în 24 de ore, 8.000-10.000 de metri cubi de oxigen. Au fost momente în care aveam emoţii că nu mai venea cisterna cu oxigen. Majoritatea celor internaţi în spitalul COVID au avut saturaţia scăzută. Peste 50% din pacienţii spitalului COVID au avut nevoie de oxigen. Iar la ATI, în permanenţă pacienţii din respectivele paturi au fost cuplaţi la oxigen", mai spune Ion Georgescu.

Staţia proprie va genera şi o economie pentru spital (cu privire la costurile de achiziţie a oxigenului).

De precizat că în 2020, Spitalul COVID Mioveni a salvat 1001 persoane, dintre care 27 din alte judeţe

Foto C.S.





"Salvarea a însemnat că au avut forme severe, unii fiind internaţi chiar la terapie intensivă. 1001 sunt cei care au plecat acasă pe picioare, care s-au reîntors în sânul familiei. Evident, au fost şi cazuri pe care nu le-am putut salva", explică Ion Georgescu.

