Spectaculosul Transfăgărăşan se deschide cu trei zile mai devreme. De ce se judecă cinci operatori de turism cu compania de drumuri

Transfăgărăşanul este deschis doar patru luni pe an FOTO: Dumitru Grecu

Unul dintre cele mai importante obiective turistice din România şi descris de cei de la Top Gear ca fiind cel mai frumos drum din lume, Transfăgărăşanul este închis timp de 8 luni pe an pe o porţiune de 27 de kilometri. De peste un an, cinci operatori de turism se judecă cu CNAIR, cerând ca Transfăgărăşanul să fie deschis şase luni pe an, şi nu patru luni ca până acum. Procesul a ajuns la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Cinci operatori de turism din judeţul Argeş, care detin firme în zona Transfăgărăşan, au chemat în judecată, anul trecut, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), cerând modificarea regulamentului de funcţionare a DN 7C - Transfăgărăşan ce permite ca porţiunea de maximă frumuseţe a drumului să rămână închisă inclusiv în luna iunie.

În instanţă s-a cerut modificarea parţială a dispoziţiilor articolului 4.1. din Regulamentul de Funcţionare a DN 7C Transfăgărăşan, care prevede următoarele: „Din cauza pericolelor (…), pe sectorul de drum cuprins între km 104+000 (Piscu Negru) - km 130+800 (Cabana Bâlea Cascadă), se recomandă ca circulaţia să fie închisă în perioada 1.XI - 30.VI”. Ideea era de a se interzice circulaţia doar atunci când condiţiile meteo o impun, nu în perioadă clar determinată.

Cel mai spectaculos drum din lume

Considerat de numeroşi specialişti cel mai spectaculos drum din lume, Transfăgărăşanul oferă imagini superbe în toate anotimpurile. Jeremy Clarkson, unul dintre realizatorii Top Gear, afirma, în 2009, după parcurgerea Transfăgărăşanului, că s-a plimbat pe “cel mai spectaculos drum din lume”. În emisiunea pe care echipa "Top Gear" - Jeremy Clarkson, Richard Hammond si James May - a realizat-o în România, aceştia au spus despre Transfăgăraşan că este cel mai uimitor drum pe care l-au văzut vreodată.

"Construit în anii '70, acesta este Transfăgărăşanul. 6.000 de tone de dinamită au fost folosite pentru realizarea acestuia şi 40 de vieţi au fost pierdute. Dar de deasupra arată ca şi cum fiecare curbă a fiecărei mari piste de curse din lume a fost înnodată pentru a crea o mare fundă a perfecţiunii automobilistice", spunea acum 10 ani Jeremy Clarkson, aflat la volanul unui Aston Martin.

"Acesta este cel mai bun drum din lume! România, îţi multumim că ai acest drum. Putem să rămânem aici pentru totdeauna?" a mai spus Clarkson atunci.

Şoseaua urcă până la o altitudine de 2.042 metri în căldarea glaciară Bâlea, fiind al doilea drum din România, ca înălţime, după Transalpina, care străbate Munţii Parâng din Carpaţii Meridionali şi ajunge până la 2.145 metri în pasul Urdele.

Drumul începe din comuna Arefu, în judeţul Argeş, la kilometrul 61 al DN7C şi se termină în comuna Cârţişoara (Sibiu), la intersecţia cu DN1. Pe întregul traseu sunt construite 27 de poduri şi viaducte, dar şi cel mai lung tunel din România (887 m), care străbate Muntele Paltinu, Tunelul Bâlea. Aerisirea tunelului se face natural datorită curenţilor de aer extrem de puternici. Banda de circulaţie prin tunelul neiluminat are doar 6 metri lăţime şi un trotuar de un metru lungime.

