Motivul banal pentru care un minor a lovit cu sălbăticie un alt băiat şi l-a lăsat inconştient în parc EXCLUSIV

Poreclit ”Raffa”, agresorul are 14 ani şi a fost trimis în judecată FOTO: Instagram

Agresorul, cunoscut sub porecla ”Raffa”, are 14 ani şi este cunoscut ca având un temperament foarte violent. Având în vedere gravitatea faptei, acesta a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, fiind ulterior cercetat sub control judiciar timp de 90 de zile.

”Adevărul” a intrat, în exclusivitate, în posesia rechizitoriului întocmit de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, care l-au trimis în judecată pe minorul violent pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea liniştii şi ordinii publice. Procesul va începe în această toamnă la Judecătoria Piteşti.

Conform anchetatorilor, pe 3 februarie a.c., un grup de opt tineri (şapte băieţi şi o fată) au mers în Parcul Tineretului din cartierul Craiovei din Piteşti. La un moment dat, victima l-a rugat pe unul dintre prieteni să îi ceară fetei care era cu ei contul de Facebook, lucru pe care aceasta l-a şi făcut. După ce au ajuns în parc, cei opt s-au aşezat la foişorul din apropierea unui teren de fotbal. La un moment dat, persoana vătămată şi martorul M.B.C. s-au dus la o toaletă publică din parc, acesta din urmă spunându-i victimei că ”Raffa” este invidios pentru că i-a cerut contul de Facebook fetei aflate cu ei.

Agresorul a cerut la cinci persoane să filmeze bătaia

Potrivit procurorilor, în perioada cât victima s-a aflat la toaletă, agresorul le-a cerut celoralte cinci persoane rămase să filmeze cu telefoanele mobile, întrucât intenţionează să îl bată pe băiatul care i-a cerut contul de Facebook tinerei aflate cu ei. O singură persoană a filmat în cele din urmă bătaia.

După ce a revenit de la toaletă, victima i-a spus agresorului că trebuie să ajungă acasă să înveţe, însă agresorul, care purta o cagulă, l-a lovit cu violenţă cu pumnul în faţă. Tânărul a căzut secerat la pământ, după care agresorul i-a spus celui care filmase scena: ”Hai să mergem”.

”Urmare a loviturii primite, victima a căzut pe spate, pe asfaltul de pe alee şi a rămas în stare de inconştienţă. Persoana vătămată prezenta o rană la nivelul obrazului stâng şi avea urme de sânge la nivelul gurii. În continuare, martorii sus-menţionaţi au ajutat victima să îşi revină şi au aşezat-o pe o bancă din apropiere, iar ulterior au condus-o la domiciliu întrucât nu se putea deplasa singură. Toţi martorii au declarat că actul de agresiune fizică comis de către numitul S.I.D. asupra victimei le-a creat o stare de temere, fiindu-le frică că li se putea întâmpla şi lor ceva rău”, precizează procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti în rechizitoriu.

Ca urmare a agresiunii, victima şi-a scos certificat medico-legal ce a atestat că are nevoie de 7-8 zile de îngrijiri medicale şi s-a constituit parte civilă în proces, cu o sumă pe care o va preciza ulterior.

Agresorul ”Raffa” a recunoscut la audieri fapta comisă cu violenţă. Conform Codului Penal, deoarece agresorul este minor, riscă să fie internat până la cinci ani într-un centru de detenţie.

