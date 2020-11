Medic de la Urgenţe: „Sistemul public de sănătate este pe marginea prăpastiei”

Şi tot Alina Martău, care are o experienţă de peste 23 de ani ca medic la Urgenţe, vorbeşte şi despre faptul că personalul medical este suprasolicitat şi epuizat. Postarea doctoriţei Alina Martău a devenit virală în câteva ore, cu sute de aprecieri, comentarii şi distribuiri.

Iată ce a scris Alina Martău în postarea devenită virală:

„M-am gândit să scriu aseara, dar oboseala după o tura in UPU şi-a spus cuvântul. Niciodată nu am crezut că urgenţa va deveni o staţie terminală pentru pacienţii neprimiţi de alte spitale. In noile condiţii pandemice, când numarul cazurilor COVID a depasit numarul de locuri din spitale, s-a găsit supapa de scapare... UPU.

Aici sunt adusi pacienţi pozitivi, suspecţi sau urgenţe grave. Se ajunge să-i pui uneori amestecaţi, nefiind locuri şi circuite corespunzătoare, un procent considerabil necesitând interventia imediată şi monitorizarea continuă.

Dacă toate spitalele refuza pacienţii folosind sloganul "suntem plini, nu avem oxigen, încercaţi in altă parte...", unde să fie duşi bolnavii? Unde nu pot fi refuzaţi... la urgenţă. Sunt UPU-ri care lucrează sub normativ, cu personal epuizat de 8 luni, cu pericolul infectării continue, dar cu riscul de a sucomba prin suprasolicitare. Medicii, asistentii, infirmierii nu pot activa cu performanţa dorită in aceste condiţii.

Cred că este timpul să implicăm toate spitalele, indiferent de ce minister aparţin, să înţelegem că sistemul public de sănătate este pe marginea prăpastiei. Viaţa are prioritate!”

„E o crimă că Spitalul Militar Piteşti nu e folosit şi pentru pacienţii cu COVID”

Manager al Spitalului Orăşenesc Mioveni, doctorul Horia Trăilă critică vehement şi el faptul că sunt spital de stat în România ce nu sunt folosite şi pentru pacienţii cu SARS-CoV-2, deşi au dotări de ultimă generaţie. Iar medicul Horia Trăilă dă în acest sens exemplul revoltător al Spitalului Militar Piteşti: „În condiţiile toate administraţiile locale se luptă foarte mult şi este extrem de dificil să adaugi guri de oxigen, există Spitalul Militar de Urgenţă Piteşti, ce are aproape toate paturile din dotare cu oxigen şi care nu este folosit în lupta anti-COVID-19. Este o crimă faţă de populaţie faptul că Spitalul Militar Piteşti, care este unul cu dotări moderne, nu este utilizat şi pentru pacienţii cu SARS-CoV-2. Să înţelegem că Armata nu mai este cu noi? Trebuie toţi să fim uniţi în această perioadă a pandemiei”.

Vă mai recomandăm şi:

Top 3 locuri în care ai cele mai mari şanse să te infectezi cu SARS-CoV-2. Cum se poate evita pericolul fără închiderea afacerilor

Cum se poate traversa o localitate aflată în carantină pentru a ajunge la locul de muncă. Modelul adeverinţei de angajator