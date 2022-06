EXCLUSIV Iniţiativă unică în Europa, la fosta închisoare Piteşti: muzeul despre comunism pe înţelesul copiilor

Iniţiativa înfiinţării unui asemenea muzeu inedit îi aparţine Mariei Axinte, fondatoarea Memorialului Închisoarea Piteşti, absolventă a University of the Arts, Londra, Wimbledon College of Art în 2013 şi a unui MBA la Universitatea Bucureşti, departamentul UNESCO, în 2016. Din 2011, Maria Axinte coordonează numeroase activităţi legate de memoria supravieţuitorilor detenţiei politice din România comunistă şi dezvoltă programe de educaţie pe istoria comunismului pentru publicul tânăr.

Acest proiect al Memorialului Închisoarea Piteşti a început să fie gândit încă din vara anului 2019. În aceşti trei ani au fost investite în planuri şi design în jur de 20.000 euro, sumă provenită din contribuţiile coordonatorilor fundaţiei Memorialul Închisoarea Piteşti. În această primăvară, AFCN (Administraţia Fondului Cultural Naţional) a acordat o finanţare de 70.000 de lei pentru Muzeul Comunismului pentru Copii de la Piteşti. Această finanţare va permite inaugurarea primelor două camere din muzeu, plata echipei care lucrează la proiect, realizarea unui design prietenos pentru manualul digital şi tipărirea caietului de lucru.

Când va fi deschis muzeul

„Copiii sub 12 ani nu pot vizita Memorialul Închisoarea Piteşti din cauza subiectului extrem de violent, astfel că am dorit să facem subiectul accesibil şi celor mai mici, gândind un proiect centrat pe nevoile şi ideile copiilor”, spune Maria Axinte.

În perioada următoare, vor fi finalizate textele din manualul digital şi muzeu şi va fi realizată expoziţia din primele două camere ale muzeului, ce vor fi deschise pe 23 august a.c., Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului. Următoarele patru camere din Muzeul Comunisimului pentru Copii vor fi deschise în 2023.

Muzeul va avea cinci secţiuni FOTO: Maria Axinte

Micii vizitatori vor afla despre dictatura comunistă parcurgând şase camere: context/introducere, propaganda, naţionalizarea, colectivizarea, detenţia/rezistenţa, postcomunism şi dezbatere. Participarea la evenimentele ce preced alegerile din 1946 într-o manieră ludică le va permite copiilor o cunoaştere aproape directă a faptelor istorice. Următoarele teme pe care le vor cunoaşte după finalul războiului şi comunizarea României vor fi propaganda şi cenzura, structurile de educaţie comunistă specifice tinerilor – şoimi, pionieri. Vor urma în cadrul vizitei la muzeu schimbările majore din societatea românească - colectivizarea şi naţionalizarea -, represiunea (cu accent pe detenţia minorilor de la Penitenciarul Târgşor şi pe studenţii încarceraţi la Penitenciarul Piteşti) şi rezistenţa anticomunistă. Ultima oprire a vizitatorilor va fi sala în care vor putea dezbate, pune întrebări, oferi feedback şi participa la ateliere specifice. În muzeu, vor fi organizate diferite jocuri legate de istoria comunismului, totul într-o manieră interactivă, a explicat iniţiatoarea proiectului.

În cadrul viitorului muzeu vor fi organizate ateliere educaţionale. Tot acolo va putea fi utilizat un manual educaţional digital cu toate temele din muzeu ce va servi ca material suport atât în înţelegerea discursului din muzeu, prin completări de informaţie, biografii, imagini, ilustraţii, dar şi în cadrul cursurilor şcolare.

Un alt element de atracţie pentru copii va fi la muzeu caietul de lucru, disponibil în format tipărit şi digital, sub forma unui jurnal ce poate fi personalizat, va motiva copiii să se exprime creativ prin desene şi texte pe care le pot adăuga în anumite pagini, dar şi să se raporteze critic la informaţii prin interviuri, exerciţii practice sau cercetări întreprinse chiar de ei şi notate în caiet.

„ Subiectul dictaturii comuniste este cvasi absent”

Maria Axinte a explicat pentru „Adevărul” şi de ce a ales să facă acest muzeu. „În România, subiectul dictaturii comuniste este cvasi absent din sistemul educaţional şi din instituţiile culturale publice, eforturi pentru prezentarea acestei perioade în expoziţii şi dezbateri fiind făcute abia în ultimii ani (Muzeul Naţional al Literaturii Iaşi, IICCMER, Centrul de Studii în Istorie Contemporană, Memorialul Sighet, CNSAS). Până în acest moment, în România nu există un muzeu dedicat istoriei comunismului, dar nici alte materiale creative adaptate pentru copii şi nevoia lor de exprimare, descoperire sau implicare”, declară Maria Axinte.

Primul muzeu memorial într-o fostă închisoare s-a deschis în România în anii ’90, Memorialul de la Sighet fiind, timp de peste 20 de ani, singurul muzeu de acest fel din România. A doua fostă închisoare deschisă ca muzeu în România a fost Memorialul Închisoarea Piteşti, în 2016.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Revoltător. Tineri cu steaguri comuniste în faţa fostei închisori Piteşti: „Locul unde jegurile anticomuniste au primit pedeapsa meritată“ FOTO

O biserică va fi ridicată pe locul celulelor unde au fost torturile din cadrul Experimentului Piteşti