Aproape toți candidații au clacat, marți seara, la dezbaterea electorală organizată de TVR. Practic, confruntarea a dezvăluit reacțiile candidaților la presiune „care spun mult despre control si autocontrol, gândire critică si auto-critică”, a remarcat fosta consilieră prezidențială Adriana Săftoiu.

„Dezbaterea de la TVR a arătat mai degrabă cum reacționează candidații sub presiune, nu că asta si-ar fi propus. Aproape trei ore, întrebări diverse, situații diverse, mai mult sau mai puțin relevante pentru funcția pentru care candidează. Și cred că nu e puțin lucru să ii observi in asemenea situații. Aproape fiecare a clacat. Nicușor Dan si-a cerut scuze, dar nu e deloc bine cum i-a răspuns lui Daniel Funeriu, care a avut si el căderi sub presiune”, a remarcat fosta consilieră prezidențială într-o postare pe Facebook.

Adriana Săftoiu a trecut prin filtru fiecare candidat. Cu privire la Elena Lasconi a subliniat că «singura miză pare să fie „dacă eu nu, nici tu Nicușor”. Crin Antonescu parcă a fost ceva mai rezervat decât la Digi24. Lavinia Șandru părea că e în concurență cu Elena Lasconi, cine domină mai teatral scena. Domnul Banu cu umor, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Victor Ponta, un balet ca la concursul acela de la ProTv, parcă».

Nu cred că au rămas multe idei după această dezbatere, dar rămân reacțiile care spun mult despre control si autocontrol, gândire critică si auto-critică. Atât de necesare când ești presedinte de țară. Ca să nu te crezi faraon, că acolo aproape totul te ajută să crezi asta si să faci praf o țară”, a mai punctat fosta consilieră prezidențială.

„Mârlănia fără margini”

Cunoscutul psihiatru Gabriel Diaconu a remarcat momentul în care Daniel Funeriu s-a oferit să-i răspundă unei jurnaliste din străinătate, care a adresat o întrebare în limba română.

„Domnule Simion, dacă veți fi ales președinte, ar trebui să sprijiniți companiile românești să intre în această reconstrucție. Poate fi vorba de foarte mulți bani. Dar firmele românești, economia românească poate să conteze pe sprijinul dumneavoastră în timp ce aveți interdicție în Ucraina? Cum veți depăși acest handicap?”, este întrebarea la care jurnalista ar fi vrut să-i răspundă absentul George Simion, moment în care Daniel Funeriu a intervenit cu un accent englezesc: „Alison, George Simion nu este aici, așa că o să răspund în locul lui”. Momentul poate fi vizionat la minutul 1. 01.37 în transmisiunea Live Adevărul.

„O mârlănie fără margini, una care îl descalifică”- Gabriel Diaconu, psihiatru

„În această seară Daniel P. Funeriu a făcut, la dezbaterea de la TVR 1, o mârlănie fără margini, una care îl descalifică în primul rând ca om, în al doilea rând ca persoană publică, iar în al treilea rând ca prezidențiabil. La o întrebare care nu îi era adresată, formulată de jurnalista Alison Mutler, Funeriu s-a trezit (cum altfel) vorbind, și i-a ironizat accentul, vorbind cu intenție într-o română "anglicizată".Mi se pare o grosolănie”, a punctat psihiatrul.

Gabriel Diaconu a mai subliniat că „prin comparație cu engleza, româna nu-i o limbă de circulație internațională”, iar jurnalista ar fi putut să pună întrebarea pe limba sa maternă.

„Alison a fost, și este, pasionată de limba română. A fost printre oamenii de presă care au făcut cunoscută situația României în zilele Revoluției din 1989. A fost șefa biroului uneia dintre cele mai prestigioase agenții de presă din lume la București, atâta timp (Associated Press). Și-a făcut, și își face, meseria cu pasiune și cu seriozitate. Ar fi putut foarte bine să pună întrebarea în limba ei maternă. Nu de alta dar domnul Funeriu probabil i-ar fi putut răspunde pe limba ei. Cât poți fi de mojic, până la urmă, și câtă aroganță poți avea încât să caricaturizezi persoana din fața ta plecând de la pronunția limbii țării gazdă pentru ea, căreia i-a dedicat timp și viață. Noi, românii, ne bucurăm de simpatia câtorva popoare care ne-au sprijinit chiar și când noi ne-am pierdut calea. Sunt foarte curios, dacă accentul lui Alison Mutler ar fi fost rusesc, bunăoară - deși sunt voit sarcastic - poate lui Funeriu nu i-ar fi venit același impuls actoricesc”, a completat cunoscutul psihiatru.

La dezbaterea candidaților prezidențiali de marți seară, organizată de TVR, a lipsit un singur candidat, George Simion, care s-a retras luni și din dezbaterea organizată Digi24.