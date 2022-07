Eleva eminentă dintr-o comună din Argeş: „Nu am făcut meditaţii până în clasa a VIII-a. Îmi plac Jane Austen şi surorile Bronte”

Un exemplu minunat de performer în mediul rural, Andreea Maria Diaconu a explicat pentru ”Adevărul” ce o motivează să înveţe, să fie o elevă de top şi de ce este pasionată de mică de lectură.

Andreea a început pregătirea pentru evaluarea naţională din septembrie 2021. Iar din octombrie 2021 a început să facă meditaţii la română şi matematică.

„Până în clasa a VIII-a nu am făcut meditaţii. Am încercat să lucrez în fiecare zi cel puţin două ore. A contat mult şi faptul că am avut o profesoară foarte bună de română la şcoală. Mi-am dorit mult să intru la un liceu de top din Piteşti şi am dat tot ce am putut din mine”, explică Andreea.

Eleva de 10 din comuna argeşeană Corbi a fost pasionată de mică de învăţat. ”Mi-a plăcut încă de când eram mică să am cunoştinţe din toate domeniile. Mi-a plăcut să învăţ. Mereu am vrut să excelez cumva”, adaugă Andreea Maria Diaconu.

Tânăra absolventă îşi propusese ca la evaluarea naţională să aibă media peste 9,50, iar o medie de 10 pe linie reprezenta un vis special. Însă atunci când lucrezi la vise cu pasiune şi dăruire, acestea pot deveni realitate. Iar visul Andreei s-a transformat într-o realitate încântătoare atunci când s-au afişat notele la evaluarea naţională.

„Am ţipat foarte tare când am văzut că am luat 10 pe linie. A fost cumva un şoc, nu îmi venea să cred ceea ce văd”, declară Andreea.



Din această toamnă, Andreea va merge la o clasă de Ştiinţele Naturii de la Colegiul Naţional ”Zinca Golescu” din Piteşti, unul dintre cele mai bune din Argeş.

Ca materie preferată, limba şi literatura română a fost mereu favorita ei. Andreea este în acelaşi timp atrasă de literatura universală şi în special de scriitorii englezi şi americani din secolele al XIX-lea şi XX.

„În clasa a VIII-a am citit mai puţin, însă nu neapărat din lipsă de timp, ce pentru că atunci când citesc trebuie să mă cufund în lectură. Uneori citesc şi până la unu dimineaţa. Când aveam 10 ani, îmi plăceau cărţile lui Jules Verne. Din literatura victoriană îmi plac foarte mult Jane Austen şi surorile Bronte, au un stil special şi foarte captivant. Recent am început să citesc cărţile scriitorului american John Steinbeck. Nu este un autor uşor de citit, dar deja începe să mă captiveze scrisul său”, spune Andreea Maria Diaconu.

