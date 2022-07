Echipa Universităţii din Piteşti este câştigătoarea Campionatului European Universitar la Baschet Feminin 5x5

Universitatea din Piteşti este campioană europeană. Baschetbalistele Universităţii din Piteşti au urcat sâmbătă, 30 iulie, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere, având un bilanţ de cinci victorii şi o înfrângere.

Echipa Universităţii din Piteşti - Dora Ardelean, Alina Podar, Alexandra Ghiţă, Ioana Ghizila, Ecaterina Armanu, Ioana Bota, Carla Antonia Popescu, Evelina Petrof, Stefania Catinean, Teodora Neagu - a câştigat finala Campionatului European Universitar la Baschet Feminin 5x5 / Jocurile Universitare Europene de la Lodz.

„Timp de două săptămâni, peste 6000 de sportivi de pe Bătrânul Continent au concurat în cadrul Jocurilor Europene Universitare în localitatea poloneză Lodz. România a fost reprezentată în mai multe sporturi, în perioada 17-30 iulie, baschetul românesc fiind prezent prin echipele Universităţii din Piteşti, care au concurat în toate cele patru turnee: baschet feminin, baschet masculin, baschet 3x3 feminin şi baschet 3x3 masculin. În urma unor evoluţii foarte bune, echipa feminină de baschet a Universităţii din Piteşti s-a clasat pe prima poziţie a clasamentului, chiar daca nu a jucat în ultima zi, şi astfel a cucerit medaliile de aur, cu un bilanţ de cinci victorii şi o înfrângere”, precizează Federatţa Română de Baschet.

O singură înfrângere

Elevele pregătite de Leonard Fleancu şi Florin Cojanu au dispus vineri de Universitatea Vasyl Stefanyk din Ucraina cu un scor categoric de 54 la 44 şi au fost încoronate Reginele Europei.

„Rând pe rând, echipa antrenată de Leonard Fleancu şi Florin Cojanu a reuşit să treacă de echipele Lodz University of Technology (Polonia), cu scorul de 77-54, Szechenyi Istvan University (Ungaria), cu scorul de 74-60, University of Aveiro (Portugalia), cu scorul de 83-56, National Institute of Applied Science Lyon (Franţa), cu scorul de 80-69, şi Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ucraina), cu scorul de 54-44, iar singura înfrângere a fost înregistrată în disputa cu Charles University (Cehia), cu scorul de 41-44”, arată Federaţia Română de Baschet.

Ţinând cont de bilanţul general, echipa universitară din Piteşti s-a clasat pe prima poziţie, acumulând acelaşi număr de puncte cu adversara din Ucraina, 11, dar a beneficiat de victoria din meciul direct, astfel că va urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere.