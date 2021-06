Cetatea Poenari, dotată cu turnicheţi. Ce se întâmplă însă cu aşteptata consolidare

Săptămâna aceasta, cu ajutorul salvamontiştilor şi jandarmilor, sistemele care ar trebui să faciliteze accesul la fortăreaţa lui Ţepeş (reşedinţa secundară a domnitorului) au ajuns pe vârf de munte. Echipamentele au fost duse cu un elicopter la capătul celor 1488 de trepte şi urmează să fie montate până la jumătatea acestei luni.

"Turnicheţii ne ajută foarte mult. În weekend avem în jur de 500-700 de turişti pe zi. De Paşte, spre exemplu am avut cca. 1000 de vizitatori zilnic. Înainte de pandemie, aveam şi mai mulţi vizitatori. Veneau grupuri şi, cât stăteau la rând să cumpere bilete de la colegul meu, se creau blocaje. Acum introducem şi a treia posibilitate de achiziţionare a biletelor, de la automate, care va funcţiona simultan cu posibilitatea achiziţionării de pe site-urile de specialitate şi de la colegul aflat sus, la cetate", a explicat joi, 10 iunie, pentru „Adevărul“, Cornel Popescu, directorul Muzeului Judeţean Argeş, instituţie care administrează obiectivul turistic.

Consolidarea cetăţii, o mare provocare

Ce-i drept, turnicheţii nu sunt cea mai aşteptată investiţie pentru fortăreaţa lui Ţepeş. Obiectivul turistic este beneficiarul unui proiect cu fonduri europene - "Conservarea şi consolidarea Cetăţii Poenari Argeş”- derulat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, al cărui contract de finanţare a fost semnat în martie 2018 şi care ar fi trebuit finalizat încă de anul trecut.





Doar că una dintre licitaţii a eşuat, prin neprezentare, iar reluarea ei s-a făcut fără success. Între timp, documentaţia a expirat şi a trebuit refăcută. Vestea bună este că proiectul a obţinut un nou termen: decembrie 2023. Vestea proastă este că lucrările n-au început, procedura fiind abia în etapa achiziţiei proiectării şi execuţiei lucrărilor.

Sursa Muzeul Judeţean Argeş

“Proiectul este încă în faza tehnică a achiziţiei publice. Probabil, într-o săptămână, două se va şti cine a câştigat licitaţia, ca să se treacă la semnarea contractului. Achiziţionarea şi montarea turnicheţilor n-au însă nicio legătură cu acest proiect. Reprezintă investiţia Muzeului Judeţean (prin CJ Argeş) şi se ridică la cca 50.000 de lei", mai spune Cornel Popescu.

Proiectul "Conservarea şi consolidarea Cetăţii Poenari Argeş”, care are o valoare valoare totală de 10.772.936,09 lei (din care 8.367.787,97 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, iar 1.279.777,93 lei sunt fonduri din bugetul de stat), are ca obiectiv creşterea gradului de expunere a obiectivului turistic, prin digitizarea acestuia, precum şi creşterea numărului de turişti cu minim 8.000 la un an după finalizarea investiţiei.

Urşii, opriţi cu garduri electrice

De precizat că după pierderile însemnate (peste 700.000 de lei pe an) cauzate de problema urşilor care, în 2017 şi 2018, au tot fost văzuţi pe treptele cetăţii, accesul la cetate se poate face, din 2019, în siguranţă, datorită unui gard electric, de aproximativ 700 de metri, montat de o parte şi de alta a scărilor care duc spre intrarea în fortăreaţă. Gardul a costat 21.000 lei, investiţia fiind finanţată integral din bugetul Consiliului Judeţean Argeş (fără legătură cu proiectul de reabilitare).

