Cum a fost umilită o vedetă TV după ce a sunat la o pizzerie din Piatra Neamţ. Motivul incredibil pentru care a fost refuzată

Isabela Stănescu (18 ani), o tânără talentată din Piatra Neamţ care a impresionat prin interpretare juriul şi telespectatorii show-ului „Românii au talent“, a trăit o experienţă umilitoare. Ea a apelat dispeceratul unui restaurant din oraş care face şi livrări la domicliu şi a comandat un burger, însă a fost refuzată sub pretextul că unitatea nu prestează servicii la adrese din cartierul în care locuieşte tânăra.

„Nu credeam vreodată că mi se va întâmpla aşa ceva, dar tocmai am fost refuzată de Restaurantul Andreea din Piatra Neamţ pentru că sunt ţigancă şi locuiesc într-un cartier de ţigani!“, a scris Isabela Stănescu, o fată care se mândreşte cu originea ei, părinţii fiind romi căldărari.

Isabela a povestit pe pagina sa de Facebook cum a decurs întreaga conversaţie cu angajata unităţii.

„Acum câteva minute am telefonat la acest restaurant (de la care comand la domiciliu de foarte mulţi ani), în speranţa că mi se va potoli pofta de un burger. Fac eu comanda frumos, iar când mi-au cerut adresa, mi s-a spus, citez, «nu livrăm în cartier, o zi bună!». Nedumerită, am vrut să aflu motivul, ba chiar am insistat, iar la un moment dat, mi s-a închis telefonul în nas“

Cartierul din Piatra Neamţ denumit Gara Veche este locuit, în cea mai mare parte, de etnici romi, însă tânăra s-a revoltat că este victima generalizării:

„Un lucru de care mi-am dat seama fără să mă gândesc prea mult a fost că patronul a avut experienţe neplăcute cu locatarii cartierului. Cert e că 90% din cartier este locuit de ţigani, specie de oameni deja destul de negativ privită de către societate… oi fi eu ţigancă, dar dacă ăsta e motivul pentru care laşi omul să moară de foame acasă, atunci să fii sigur că te-ai ales cu o foarte mare reclamă. Proastă, dar tot reclamă. Nu?“, a mai precizat Isabela care, la scurt timp a actualizat postarea, menţionând că o altă pizzerie din oraş i-a refuzat comanda invocând acelaşi motiv.

Postarea tinerei a stârnit zeci de comentarii şi opinii contradictorii. Unii dintre cei care şi-au exprimat opinia au susţinut că nu e vorba de discriminare şi că e dreptul restaurantului să-şi aleagă clienţii, mai ales dacă zona în care aceştia locuiesc le poate crea probleme.

„…pe Strada Prieteniei nu au fost niciodată bătăi. Plus că mi-au adus de un milion de ori comanda la adresa aia, nu e corect sa mă dea deoparte din cauza altora, cu care nu am absolut nicio legătură, alta decât ETNICĂ“, a răspuns Isabela unui comentariu.

