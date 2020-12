„Isprăvile” deputatului AUR Mihai Lasca: complice la înşelarea unui german şi lovirea unui şofer în trafic VIDEO

Mihai Lasca a fost condamnat, în mai 2020, la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru loviri la Judecătoria Oradea, procesul fiind, în prezent, pe rolul Curţii de Apel Oradea.

Procesul priveşte un incident produs anul trecut, pe 24 august, pe DN 79, lângă localitatea bihoreană Nojorid, iar victima, Emanuel I, este un orădean pe care actualul deputat îl suspecta că are o relaţie cu fosta lui parteneră de viaţă.

Surprins pe şosea de Lasca, bărbatul a fost urmărit şi blocat pe drum. Lasca a coborât apoi din maşină, a încercat să deschidă portiera din partea şoferului şi, pentru că nu a reuşit, a rupt ştergătorul stâng de la maşină şi apoi a deschis portiera din partea pasagerului, luându-l la pumni.

Întreaga scenă a fost filmată dintr-una din maşinile blocate de incident, martorul predând apoi filmuleţul victimei, care l-a şi reclamat pe parlamentar pentru loviri. Potrivit certificatului medico-legal emis de medici, victima s-a ales de pe urma bătăii cu fractură perete lateral sinus maxilar stâng şi traumatism cranio-facial, leziuni care au necesitat 20 de zile de îngrijiri medicale.

Trimis în judecată, Lasca a pretins în faţa instanţei că vina pentru bătaie aparţine victimei, care l-ar fi salutat ironic, „arătându-i degetul mijlociu", acesta fiind şi motivul pentru care l-a urmărit şi l-a blocat, deoarece a vrut să discute cu el despre „obiceiul de a-l saluta cu semne obscene".

Deputatul AUR Mihai Lasca, filmat în timp ce bătea un şofer în trafic sursa video: Emanuel I.

În varianta deputatului, ştergătorul maşinii a fost rupt tot de victimă, care ar fi vrut să-l folosească drept armă împotriva lui, iar când s-a urcat în maşină bărbatul a scos şi un baston de cauciuc „cu care a încercat să-i aplice lovituri". Aşa că a ieşit din maşină şi a încercat să-i ia bastonul, „creându-se astfel o îmbrânceală, în care persoana vătămată ar fi putut încasa lovituri superficiale, fără intenţie".

Evident, varianta a fost respinsă de judecător care, în sentinţa de condamnare a arătat că este „infirmată de probe", stabilind că „infracţiunea comisă de către inculpat este nejustificată şi imputabilă acestuia". În opinia instanţei, locul şi modalitatea în care a acţionat Lasca denotă „dezinteres faţă de valorile sociale încălcate, respectiv integritatea corporală şi siguranţa circulaţiei pe drumurile publice".

Aşa se face că, pe 4 decembrie, în acest an, Lasca a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 4 ani, plus 120 zile de muncă în folosul comunităţii. „A fost o condamnare politică, mi-au dat pedeapsă că l-am urecheat puţin, este aberant", a declarat presei Lasca.

Procesul e acum în dezbaterea Curţii de Apel Oradea, iar pentru a scăpa de condamnare, deputatul încearcă din greu să-şi convingă victima să accepte o împăcare cu el. „M-au urmărit, mă hărţuie, îşi trimite avocatul, consilierii la mine la serviciu... Eu nu retrag nimic", susţine Emanuel I.

Un şmen ratat

Deşi pretinde că este cu cazierul curat, Mihai Lasca a mai avut o condamnare penală, în 2007, pentru complicitate la înşelăciune prin metoda „şmen" pe care a comis-o în vara anului 2006, împreună cu un amic, pe DN1, în apropiere de Piatra Craiului.

Lasca se afla la volanul maşinii, iar cel care a acţionat a fost amicul său. Acesta a oprit o maşină cu numere străine şi i-a cerut apoi şoferului, un cetăţean german, să-i schimbe 500 euro în bancnote mai mici, pretinzând că în România nu-şi poate folosi cărţile de credit. Până când neamţul a căutat banii, bancnota reală a fost înlocuită cu o copie, învelită într-una de 100.000 lei (100 lei noi), „comision" pentru ajutor. Când victima a luat banii, şmenarul s-a urcat în maşina condusă de Lasca, ţinută cu motorul pornit şi portiera deschisă, după care cei doi s-au făcut nevăzuţi. Însă au avut ghinion, căci înainte de a se întoarce la Oradea, l-au depăşit în trafic chiar pe şoferul păcălit, care a sunat la Poliţie. Urmarea? La intrarea în Oradea, şmenarii au fost aşteptaţi deja de un echipaj de poliţie, care i-a încătuşat. La percheziţie, poliţiştii au găsit şi banii cetăţeanului german, împărţiţi deja: Lasca primise 4 bancnote de 50 euro, iar amicul său şi-a păstrat 6 bancnote.

Trimis în judecată, Mihai Lasca a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 6 ani. Termenul de supraveghere a expirat în 2013, iar după încă 4 ani legea i-a permis să solicite reabilitarea, ca atare pedeapsa fiind ştearsă din cazierul judiciar.

Proaspătul deputat, şef al AUR Bihor, refuză să discute despre trecutul său, comunicând doar că are „un cazier judiciar fără înscrisuri”.

Judecat pentru „oi negre”

Oricum, după cum Adevărul a mai scris, deputatul mai are un proces penal pe rol, fiind trimis în judecată în 2018 de către procurorii DIICOT Bihor, care îl acuză de constituirea unui grup infracţional organizat, respectiv trafic de migranţi. În rechizitoriu, aflat acum în Camera preliminară a Curţii de Apel Oradea, anchetatorii au arătat că în 2012 actualul deputat a „iniţiat şi a constituit” gruparea din care făceau parte cel puţin patru persoane, cetăţeni români şi maghiari.

