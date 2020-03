Criza medicamentelor pentru tiroidă a golit farmaciile din localităţile ungare de la graniţă: „Românii au cumpărat tot“

"Aceste medicamente nu se mai găsesc nici în farmaciile din judeţul Hajdú Bihar. Ni s-a spus că au cumpărat cetăţenii români, pentru că la noi nu sunt, bolnavii cronici care sunt disperaţi şi cumpără în cantităţi industriale. Noi avem mai mulţi bolnavi în comună. Cu mari peripeţii am reuşit să îi ajutăm. Cum nu am fost lăsaţi să trecem frontiera, am făcut apel la persoane care pot, cei cu domiciliu şi cetăţenie maghiară. Ei ne-au sprijinit. S-au dus să caute medicamente şi le-au adus, pentru ca acestor bolnavi să nu li se agraveze situaţia", a explicat, pentru „Adevărul“, primarul comunei bihorene Lugaşu de Jos, Sorban Levente.

Joi, edilul a făcut apel şi pe Facebook, dar s-a alăturat şi celor câtorva mii de persoane care au semnat o petiţie online în care solicită Ministerului Sănătăţii să facă demersurile pentru ca medicamentul să ajungă la persoanele care au nevoie.

"Noi, în comună, avem 15 persoane, pentru care am făcut demersuri să putem să-i ajutăm. Au acest tratament, au nevoie de el zilnic şi dacă nu îl primesc, aceşti oameni pot muri. Dar în România există milioane de persoane a căror sănătate, chiar viaţă, depinde de Euthyrox. Iar în farmacii nu există de câteva luni", a spus Sorban.