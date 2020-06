Cazul şefului ADP Sector 4 impostor, care şi-a cumpărat diploma de Bac cu 1800 de mărci. „Adevărul“ a sesizat frauda încă din 2010

Informaţiile apar într-o hotărâre pronunţată în septembrie anul trecut de Tribunalul Bucureşti, instanţă unde Universitatea din Oradea a pierdut procesul declanşat pentru anularea diplomei false de bacalaureat, respectiv a celei de licenţă pe care Goleac a obţinut-o ulterior prin fraudă.

Potrivit sentinţei, atacată deja la Curtea de Apel Bucureşti, Universitatea Oradea a declanşat verificările în cazul şefului ADP Sector 4 în toamna anului 2010, “urmare a sesizării cotidianului „Adevărul“ din 17 septembrie 2010”, din cercetările comisiei universitare stabilindu-se încă de atunci că Marian Goleac nu a susţinut examen de bacalaureat, motiv pentru care conducerea Universităţii a sesizat frauda întâi Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, iar apoi şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.

Student la Oradea, ştab în Bucureşti

„Adevărul“ descoperise atunci că Marian Goleac s-a înscris la cursurile Universităţii Oradea, folosindu-se nu de diploma originală de Bacalaureat, ci de o copie legalizată de notarul bihorean Lucia Doina Ochiş. Potrivit acestei copii - parvenită redacţiei - Goleac a absolvit clasele a IX-a şi a X-a la Şcoala Generală nr. 172, iar clasele a XI, a XII-a şi a XIII-a la Grupul Şcolar Industrial nr.19 (RATB), cursuri seral. Diploma cu seria P nr. 0315632 apare ca fiind emisă de liceul în cauză la 25 septembrie 1991.

Contactaţi să-şi spună punctul de vedere, atât reprezentanţii Grupului Şcolar Industrial nr. 19, cât şi cei ai Inspectoratului Şcolar Bucureşti au comunicat că diploma nu a fost emisă de şcoală. Asta nu l-a oprit, însă, pe Goleac, să se înscrie la Universitatea Oradea. În iunie 2000, a obţinut prima licenţă la Colegiul Tehnic, Economic şi Administrativ, cu media 8,50, iar în 2002, devine licenţiat şi în Electromecanică (media 9,00), la Facultatea de Electrotehnică şi Informatică, la aceeaşi Universitate condusă la acea vreme de defunctul rector Teodor Maghiar, trimis în judecată în 2008 tocmai pentru că unitatea de învăţământ livra pe bani diplome şi titluri academice unor studenţi care nu treceau o zi pe la cursuri.

Student absent, dar eminent

De altfel, cu două facultăţi pe care le urma la zi în Oradea, Marian Goleac reuşea în mod surprinzător să fie opt ore pe zi în Primăria Sectorului 4 Bucureşti, unde ocupa funcţii de conducere. Cum asta? Răspunsul l-a găsit tot Comisia Universităţii Oradea, constituită pentru verificarea “înscrisurilor şi a documentelor care să ateste parcursul şcolar al domnului Goleac Marian”. “În urma verificărilor efectuate s-a constatat că în arhiva universităţii nu s-au găsit înscrisuri sau documente care să ateste parcursul şcolar al domnului la Colegiul Tehnic, Economic şi de Administraţie, specializarea Electronică”, se precizează în hotărârea Tribunalului Bucureşti. Pe româneşte, la fel cum nu a dat examenul de Bacalaureat, Goleac nu a dat nici pe la Universitate.

Cert este că Universitatea Oradea a reclamat frauda la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, dar şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Anchetele penale pornite pentru acuzaţii de fals intelectual şi uz de fals au confirmat bănuielile, scoţând la iveală că Goleac şi-a cumpărat diploma de bacalaureat în 1991 cu 1.800 mărci germane, iar ulterior a folosit documentul măsluit ca să se înscrie la facultate. Cu toate acestea, el a scăpat de ambele anchete, procurorii constatând în 2011 că… “faptele sunt prescrise”.

„Domnul Goleac Marian a făcut şi obiectul dosarului penal nr. xxxxx/P/2O10 aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a comunicat prin adresa din data de 31.08.2011. aferentă dosarului cu nr. xxxxx/P/2010 rezoluţiile de neîncepere a urmăririi penale constatand totodată faptul că numitul Goleac Marian in cursul anului 1991, a obţinut o diploma de bacalaureat falsificată de o persoană cunoscută sub apelativul „ V_____", pentru care cel în cauză a plătit suma de 1800 de mărci germane. Astfel, înscrisul falsificat, în care se menţionează că ar fi fost emis de către Grupul Şcolar Industrial nr. 19 Bucureşti si eliberat pe numele numitului Goleac A. Marian sub nr. 356 d__ 25.09.1991, a fost folosit de făptuitor, in anul 1996, cu ocazia inscrierii la Universitatea din Oradea“, se arată în hotârârea Tribunalului Bucureşti, din 2019.

E fals, dar tardiv

Universitatea Oradea s-a adresat Tribunalului Bucureşti în primăvara anului trecut, după ani de zile în care nu a făcut alte demersuri, ca să solicite anularea diplomelor lui Goleac, ajuns între timp director general interimar al firmei patronate de Primăria Sectorului 4.

„Acţiunea reclamantei este profund neîntemeiată”, a replicat managerul, aducând ca argument faptul că licenţele sale au avut la bază nu doar diploma falsă de bacalaureat, ci „parcurgerea cursurilor şi susţinerea unui examen de final ce a încheiat anii universitari prin absolvirea acestora în condiţii fireşti ca orice student”, cu o medie generală de 9.50.

Ca atare, a pretins el, Universitatea nu a suferit vreun prejudiciu, căci a îndeplinit „exigenţele învăţământului superior” şi a „obţinut în fapt calificarea necesară” iar „de pe această poziţie am lucrat ani de zile şi am adus plus valoare unităţii angajatoare”.

În final, toamna trecută, Tribunalul Bucureşti a respins acţiunea Universităţii Oradea, însă nu pentru că ar fi fost neîntemeiată, ci pe motiv de tardivitate, instanţa reproşând reprezentanţilor unităţii că nu au acţionat din timp.

„Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ nelegal poate să solicite instanţei de contencios administrativ anularea acestuia într-un an de la data emiterii actului, acesta având natura juridică a unui termen de decădere”, se precizează în hotărârea atacată, deja la Curtea de Apel Bucureşti. Cu alte cuvinte, diplomele de licenţă ale lui Goleac, obţinute în 2000 respectiv 2002, nu mai pot fi anulate chiar dacă sunt obţinute fraudulos.

Din ospătar, director general

Atât că, între timp, cazul a ajuns şi în atenţia procurorilor de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie a DNA, iar Golea a fost trimis în judecată pentru înşelăciune în formă continuată.

Din comunicatul transmis pe marginea dosarului reiese că procurorii confirmă, chiar dacă la un deceniu distanţă, dezvăluirile „Adevărul“. Şi anume, că fostul şef peste ospătarii restaurantului Athenee Palace din anii '80 a profitat din plin de diploma falsă de Bac şi de cele două licenţe obţinute la „fabrica de diplome“ de la Universitatea Oradea, ca să se caţere în funcţii publice.

A fost, printre altele, şef la Serviciul Inspecţie Generală la Primăria Sectorului 4, apoi şeful Administraţiei Domeniului Public şi Privat (ADPP) Sector 4, iar ulterior chiar consilier local pe listele PSD (în 2008) şi în final director adjunct şi director plin la firma înfiinţată de Primărie cu acelaşi obiect de activitate, calitate în care a semnat mii de documente şi decizii administrative.

Toate funcţiile le-a obţinut fraudulos, spun procurorii DNA, care l-au trimis în judecată , explicând că studiile sale reale i-ar fi permis să ocupe doar funcţii de execuţie pentru care sunt necesare doar studii gimnaziale, cum ar fi cele de floricultor, lucrător pentru salubrizare spaţii verzi, îngrijitor clădiri, fierar betonist sau pavator.

Procurorii au cerut, totodată, instanţei ca, pe lângă condamnare, să-l oblige şi la returnarea salariilor pe care le-a încasat pe nedrept din bani publici în perioada 2008-2020, în valoare de 1.762.610 lei.

Dosarul DNA a fost înaintat Tribunalului Bucureşti.