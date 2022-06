„Veronica“, povestea filmului pentru copii care ne farmecă de 50 de ani

„Veronica, Veronica, fată bună şi cuminte...“. Versuri şi note muzicale care răsună şi astăzi în mintea copiilor mici şi mari. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la lansarea celui mai îndrăgit film pentru copii – „Veronica“.

Unii dintre marii actori ai României de astăzi au debutat în această producţie, având vârsta de patru-cinci ani în 1972, când a avut loc premiera.

Filmul deschide poarta în pădurea fermecată din lumea basmelor, unde Veronica, fetiţa drăgălaşă de numai cinci ani, parcurge un drum al iniţierii şi devine mai bună, mai înţeleaptă, mai cuminte. Lecţiile de bună purtare care se regăsesc în această fantezie muzicală sunt utile atât pentru micii spectatori, cât şi pentru toţi cinefilii, indiferent de vârstă. Este, parcă, o evadare în tărâmul basmului, motiv pentru care, după cinci decenii, rămâne la fel de iubit şi de căutat.

„Am spus de multe ori că cea mai frumoasă perioadă a vieţii mele a fost copilăria. Eram peste toate stăpân, cum spune poetul. Am regăsit anii copilăriei în filmele distinsei doamne Elisabeta Bostan: «Veronica», «Mama», «Saltimbancii», «Fram, ursul polar». Când am realizat aceste filme, m-am gândit: ce-ar fi ca unul dintre personajele basmului la care se uită fiul meu pe ecran să fie tatăl lui? Nu să-i spun un basm, cum se întâmplă de obicei, ci să mă vadă el, copilul, într-un basm. Pe ecran. Şi nu o singură dată a văzut fiul meu «Veronica», ci de zeci de ori. Şoricelul Aurică şi Motanul Dănilă sunt două personaje iubite de generaţii întregi de copii. Candoarea acelor zile de filmare mi-a rămas în suflet, iar candoarea doamnei Bostan n-am mai întâlnit-o în cinematografia română. Mulţumesc, Zizi Bostan!“, a spus actorul George Mihăiţă la Buhuşi.

Astăzi, nu mai putem contoriza exact câţi copii din noile generaţii cresc cu filmul Elisabetei Bostan, acesta fiind disponibil şi pe multe dintre canalele de vizionare online. Mulţi spectatori din România şi din străinătate şi-au dorit continuarea acestei poveşti cinematografice, aşteptând cu ardoare reîntoarcerea pe ecrane a Veronicăi.

FOTO Andrei Luca

„Dorinţa mea de a face regie a fost dintotdeauna. Am făcut regie în liceu, aveam o mare plăcere de a face spectacole. La Piatra Neamţ, pentru că acolo era liceul meu, în sala de astăzi a Teatrului din Piatra Neamţ. Am pus acolo, pe scenă, foarte multe dintre piesele clasice româneşti. Mai târziu, în studenţie, am avut un profesor de mare valoare, regizorul Victor Iliu, căruia îi port o recunoştinţă şi o dragoste veşnică. Nu m-am îndepărtat niciodată de aura personalităţii lui. A fost un model uriaş pentru mine“, spune regizoarea Elisabeta Bostan.

Cetăţean de Onoare

Cu acest prilej, în semn de reverenţă, Primăria Oraşului Buhuşi a oficializat în acest an Casa de Cultură Buhuşi sub numele Casa de Cultură „Elisabeta Bostan“ Buhuşi, iar Elisabeta Bostan a primit titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului, prin Izabela Bostan, prezentă la eveniment.

„Ne bucurăm că am (re)trăit CineCopilăria chiar aici, la Buhuşi, acasă la doamna Elisabeta Bostan. Am crescut cu filmele dumneaei, producţii care au bucurat generaţii şi generaţii, iar acum îi dedicăm un film-festival. Pentru astfel de evenimente este important ca autorităţile să sprijine cultura şi festivalurile. Aici, la Buhuşi, am găsit deschidere şi, mai mult decât atât, o recunoaştere a valorilor. Ne place să ne gândim la marile noastre personalităţi din film cât sunt încă lângă noi, cât le putem mulţumi în faţă şi le putem răsplăti munca de-o viaţă. Am muncit mult la acest proiect, care a fost întârziat şi de pandemie, dar mă bucur că, în sfârşit, ne-am adunat şi, împreună cu echipa ARTIS, echipa de la Primăria Buhuşi şi de la Casa de Cultură «Elisabeta Bostan», am dat start şi putem gândi deja următoarele ediţii“, a spus Andrei Giurgia, coordonatorul proiectului.

Andrei Giurgia, coordonatorul proiectului CineCopilăria FOTO Andrei Luca