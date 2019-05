Test de cultură generală despre alegerile electorale ale României. În ce an au obţinut femeile drept de vot

1. Cu aproximaţie, ce rezultatele a obţinut PNL la alegerile din 19 noiembrie 1946,potrivit datelor oficiale?





a) Sub 10%

b) Sub 5%

c) Sub 1%





2. Cu cine a intrat Ion Iliescu în turul II al alegerilor prezidenţiale din 2000?





a) Teodor Meleşcanu

b) Traian Băsescu

c) Corneliu Vadim Tudor





3. Cine conducea România când femeile au primit drept de vot?





a) Regele Ferdinand

b) Regele Carol al II-lea

c) Nicolae Ceauşescu





4. Cine a câştigat alegerile generale din România, în anul 1937?



a) PNL



b) PNŢ

c) Totul pentru ţară





5. Cu ce procent a câştigat Frontul Democraţiei Populare alegerile din 1965?

a) 91%

b) 100%

c) 99%





6. Cine a ieşit pe locul trei la alegerile generale din 1996?

a) PRM

b) PDSR

c) USD





7. În ce a an a fost pus în aplicare votul universal în România (doar pentru bărbaţi)?

a) 1866

b) 1918

c) 1921





8. Când au avut loc în România primele alegeri pentru Parlamentul European?

a) 2005

b) 2007

c) 2006





9. Ce s-a consfiinţit prin Plebiscitul din România din 1864?

a) Parlamentul bicameral

b) Reforma agrară

c) Codul Penal





10. Ce partid a ocupat locul doi la alegerile generale din 1990?

a) PNL

b) UDMR

c) PNŢCD





Răspunsuri corecte: 1 – c, 2 – c, 3 – b, 4 – a, 5 – c, 6 – c, 7 – b, 8 – b, 9 – a, 10 – b.

