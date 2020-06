Sărbătoare la o şcoală sanitară din Iaşi. Elevi şi profesori, fără măşti şi distanţare fizică: „Când am îndrăznit să comentez, mi-au spus să-mi văd de treabă“

„La Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica Vodă” din Iaşi s-a organizat un curs festiv în incinta şcolii, în data de 2 iunie 2020, fără a se respecta regulile de distanţare fizică şi obligativitatea purtării măştii în spaţiile închise. Am fost chemaţi la şcoală, am crezut că pentru a ne depune dosarele de înscriere la examenul de absolvire. Ajunşi în clasă am avut surpriza de a ne vedea colegii cu robe, flori, cadouri pentru doamna dirigintă şi direcţiunea şcolii. S-au servit prăjituri şi suc, s-au făcut poze şi în clasă, dar şi în faţa şcolii. Fără măşti şi fără a respecta distanţarea. Când am îndrăznit să comentez, o parte din colegi mi-au spus să-mi văd de treaba mea, că ei au venit la şcoală ca să rezolve examenul de absolvire, nu ca să poarte mască. Am avut ocazia să cunosc câţiva colegi pe care nu i-am văzut în toţi cei trei ani de şcoală. Aceşti colegi vin la şcoală doar o dată pe an, la sfârşit de an şcolar, când li se încheie pe cadouri toate mediile. Revoltător pentru mine şi colegii care vin la şcoală este că aceşti colegi au aceleaşi medii ca elevii care vin la şcoală zi de zi, deşi locuiesc cu acte în Italia, Anglia, Germania”, spune un elev al Şcolii Postliceale Sanitare „Grigore Ghica Vodă” Iaşi, într-un mail trimis redacţiei „Adevărul”.



Contactat de reporterul „Adevărul”, Edmond Ciumaşu, directorul Şcolii Postliceale Sanitare „Grigore Ghica Vodă” din Iaşi, a declarat că a fost doar o întâlnire între elevi şi profesori, nici vorbă de curs festiv. Acesta a confirmat faptul că întâlnirea a avut loc pe data de 2 iunie, atunci când au fost realizate şi fotografiile care ne-au fost trimise pe adresa de mail.

„În perioada 2-9 iunie, cele 16 clase terminale ale Şcolii Postliceale Sanitare „Grigore Ghica-Vodă” din Iaşi au avut întâlniri cu îndrumătorii diriginţi pentru consiliere în vederea susţinerii examenului de certificare a competenţelor profesionale nivel 5, sesiunea 2020. Întâlnirile s-au făcut pe baza unui grafic, fiecare clasă fiind împărţită în grupe de câte 10 elevi, întâlnirea cu fiecare grupă ţinând 60 de minute. La aceste întâlniri, diriginţii au înmânat elevilor de anul III următoarele obiecte în sala de clasă: tocă, eşarfă, insignă, diploma onorifică de absolvire. Acestea trebuiau înmânate în data de 26 iunie, atunci când ar fi trebuit să aibă loc cursul festiv al absolvenţilor 2020. Fiindcă cursul festiv a fost anulat, s-a luat decizia ca aceste obiecte să fie înmânate elevilor la întâlnirile programate în perioada 2-9 iunie. Menţionăm că nu a fost organizat în şcoală curs festiv. Aşa cum v-am relatat, şcoala nu are amfiteatru sau aulă care să permită organizarea unui asemenea eveniment. Într-adevăr, fotografiile sunt din data de 2 iunie 2020 şi sunt făcute în sălile de clasă la întâlnirile separate a două clase de anul III, cu diriginţii claselor”, spune Edmond Ciumaşu, directorul Şcolii Postliceale Sanitare ”Grigore Ghica Vodă” din Iaşi







