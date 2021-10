Profesorii de dans din Iaşi care fac furori pe TikTok. Viitorii miri îi urmăresc cu sufletul la gură VIDEO

Profesorii de dans Ana Maria Adonicioaiei şi Andrei Ichim au devenit virali pe TikTok, cea mai populară reţea socială printre adolescenţi. Tinerii sunt parteneri şi în viaţa reală, dar şi pe ringul de dans.

În cazul Anei Maria, dansul a fost o pasiune la început, drept urmare, facultatea pe care a urmat-o nu are legătură cu acest domeniu.

„Când l-am cunoscut pe Andrei, am început împreună să antrenăm, iar lucrul acesta m-a propulsat, cred, în ideea aceasta de a face carieră în zona de dans”, spune Ana Maria Adonicioaiei.

Dansul mirilor pe TikTok

Tinerii s-au mutat, în paşi de dans, pe TikTok , cea mai populară reţea socială printre adolescenţi.

Viitorii miri stau cu ochii pe filmuleţele dansatorilor din Iaşi, de acolo îşi iau cele mai bune idei pentru dansul mirilor.

Sursa video: TikTok/Andrei Ikim

Ana Maria Adonicioaiei şi Andrei Ichim oferă şi tips and tricks-uri pentru dansatorii mai puţin pricepuţi.

Sursa video: TikTok/Andrei Ikim

„Băieţii, într-adevăr, se descurcă mai greu decât fetele. Asta ar fi o primă concluzie. În general, o altă problemă este că persoanele nu au un ritm, nu simt muzica. Dar asta se poate antrena. Asta nu e din cauza paşilor de dans, ci din cauză că nu ascultăm atent muzica”, explică Andrei Ichim.

Tinerii, care i-au învăţat dansul mirilor pe mulţi tineri, se pregătesc chiar ei de nuntă. Andrei a cerut-o în căsătorie de curând pe Ana Maria.

Vă recomandăm să citiţi şi:

„Am început prima dată să dansez la vârsta de 9 ani. Nu am fost atras de la început de dans. Schimbaea cea mai drastică a fost când am avut de ales: să joc fotbal sau să să fac dans la un club profesionist, nu doar la şcoală. Îndrumat de părinţi şi influenţat de faptul că alţi colegi au ales dansul, a început să-mi placă. Am mers la diferite concursuri. Am dansat cam în fiecare zi a vieţii mele, în mare. Dacă ar fi să facem o medie”, mărturiseşte Andrei Ichim.