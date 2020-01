Primit cu huiduieli de către ieşeni, premierul Orban a renunţat la discursul oficial şi a trecut la promisiuni. Una dintre ele, autostrada

Premierul Ludovic Orban a făcut o serie de promisiuni astăzi, 24 ianuarie, pe scena amplasată în Piaţa Unirii din Iaşi, renunţând la discursul oficial pe care îl avea pregătit pentru acest moment.

„Mărturisesc că am un discurs pregătit, dar am să ies din cadrul discursului şi am să vă spun lucruri concrete”, a spus premierul Orban pe scena din Piaţa Unirii din Iaşi.

După ce a fost primit, alături de preşedintele Klaus Iohannis, atât cu aplauze, cât şi cu huiduieli, Ludovic Orban a susţinut un discurs plin de promisiuni. Principala promisiune a vizat Autostrada Unirii, despre care a spus că va fi finanţată prin exerciţiul financiar multianual 2021-2027 al UE.

„Moldova a fost nedreptăţită în ultimii 20-25 de ani. Dacă analizăm investiţiile realizate în Moldova vom vedea că resursele alocate nu au fost niciodată suficiente. Obiectivul nostru principal e acela de a pune bazele unor investiţii serioase în Moldova. Nu noi suntem cei care am inventat un PPP (Parteneriat Public - Privat n.r.) care să tragem de timp şi i-am pus pe unii care nu se pricep să se ocupe. Marţi, în şedinţa de Guvern, vom adopta OUG prin care punem capăt PPP şi vom muta la Ministerul Transporturilor obligaţia de a gestiona acest proiect. Vrem ca Autostrada Moldovei să fie finanţată de exerciţiul financiar multianual 2021-2027 al UE”, a declarat premierul Ludovic Orban la Iaşi.

Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Ludovic Orban sunt prezenţi la Iaşi, acolo unde participă la manifestările ocazionate de împlinirea a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române.