Prima reacţie a primarului Iaşiului după ce instanţa l-a repus în funcţie: „Am primit o gură de oxigen”

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a oferit primele declaraţii, după decizia instanţei prin care a revenit în fotoliul de primar. Edilul Iaşului, pus sub control judiciar, nu a avut voie să intre în instituţia Primăriei în ultima săptămână.

„S-a hotărât ridicarea în totalitate a condiţiilor cerute de procuror, respectiv în acest moment nu mai există nicio interdicţie în ceea ce priveşte controlul judiciar. Practic am intrat în deplinătatea tuturor atribuţiilor pe care le am în calitate de primar al municipiului Iaşi. Dar acest lucru este mai puţin important. Important este că astăzi am primit o gură de oxigen care confirmă faptul că statul de drept în România trebuie respectat, iar cei care nu-l respectă pot îndrăzni să creadă că există instanţe de judecată ale statului care îţi pot oferi dreptatea”, a declarat Mihai Chirica.

Chirica a intrat în şedinţa Consiliului Local prin care se dezbate bugetul municipiului pentru anul 2022, imediat după decizia instanţei.

„Orice bătălie nu foloseşte nimănui şi din orice război toată lumea are de pierdut. Prin urmare va fi o modalitate de reaşezare, de repunere a conduitei mele în toate disputele politice pe un făgaş mult mai echilibrat, mult mai apropiat de înţelepciune, care să reconfirme faptul că putem, împreună, toate forţele politice, toţi oamenii care gândesc binele acestei naţiuni, că putem să facem din România un stat respectat în toată forma sa: şi cea a justiţiei, şi cea administrativă şi toate celelalte componente ale statului. Nu pot să mulţumesc pentru că deontologia nu permite, dar cei care cred în justiţie cu adevărat trebuie să fie felicitări şi trebuie să urmărească totdeauna aplicarea legii cu sfinţenie”, a mai declarat edilul Iaşului.

Tribunalul a admis vineri plângerea înaintată de primarul Mihai Chirica împotriva ordonanţei prin care procurorii DNA au dispus instituirea controlului judiciar împotriva edilului.

Ca urmare a acestei decizii, Mihai Chirica poate reveni şi pe postul de primar, ocupat în ultimele zile de către viceprimarul Daniel Juravle. Decizia de vineri a instanţei este definitivă.

