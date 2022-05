Prima declaraţie a poliţistului local implicat într-o bătaie cu un şofer nervos. „Am văzut sânge şi am coborât”

Un poliţist local a ajuns la spital după ce a fost bătut de un şofer recalcitrant, care s-a enervat după ce a fost amendat pentru parcare neregulamentară.

După ce a fost legitimat de către poliţişti, şoferul a avut un comportament agresiv, deplasându-se la autospeciala de serviciu a Poliţiei Locale Iaşi, în care poliţistul local încheia procesul verbal de constatare a contravenţiei şi a lovit cu picioarele maşina şi pe unul dintre agenţi.

„În urma agresiunii, poliţiştii locali l-au imobolizat pe conducătorul auto în cauză şi l-au condus la Poliţia Municipiului Iaşi, unde se află şi în prezent, iar poliţistul local s-a deplasat la UPU Sfântul Spiridon, pentru investigaţii medicale”, au declarat reprezentanţii Poliţiei Locale Iaşi.

Unul dintre poliţiştii locali implicaţi a dat primele declaraţii, a doua zi după eveniment.

„M-am deplasat la faţa locului, am avertizat o persoană care avea doi copii la maşină să meargă într-o parcare cu plată, în spate mai era o maşină care a făcut schimb de şoferi, mai exista şi a treia maşină, conducătorul auto nu se afla la autovehicul. Acesta a venit în cele din urmă, m-am prezentat şi am început procesul de legitimare, în momentul în care mi-a dat actul de identitate i-am solicitat conducătorului să mute maşina pe un loc de parcare cu plată. Ulterior m-am deplasat la autovehicul pentru a întocmi proces verbam, l-am somat pe conducătorul auto să rămână la autoturism”, a povestit poliţistul local.

Acesta a mai transmis că după ce şoferul a mutat maşina, a traversat spre autospeciala de poliţie şi a lovit maşina cu pumnii şi cu picioarele.

„Colegul a coborât încercând să îl calmeze spunându-i că pentru o sancţiune banală face scandal. Iniţial se părea că s-a calmat, după care, suprinzător l-a lovit pe colegul meu în arcada dreaptă. Când am văzut sânge am coborât şi am început imobilizare cetăţeanului în încercarea de a opri mişcările individului care lovea. În timpul imobilizării cred că am fost, s-au produs anumite loviri la nivelul gurii, iar tot pe timpul imobilizării mi s-a rupt geaca”, a mai spus Ioan Crâşmariuc, colegul poliţistului lovit.

Şoferul a fost reţinut pentru ultraj, iar poliţistul lovit a intrat în concediu medical.



