Noi detalii în cazul tinerei găsite fără suflare într-o cameră de cămin din Iaşi. Ce spun apropiaţii fetei

Au apărut noi detalii în cazul studentei găsite fără suflare într-o cameră de cămin studenţesc din Iaşi. Fata se numea Carmen Macovei, avea 19 ani şi era domiciliată în judeţul Suceava. Era studentă în primul an la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Tânăra nu a lăsat niciun bilet de adio, iar cei apropiaţi spun că nici nu ar fi dat de înţeles că avea probleme care să o împingă să facă un asemenea gest. Moartea fetei a lăsat în urmă multă tristeţe, dar şi întrebări fără răspuns.

Pe reţelele de socializare au început să curgă mesaje de condoleanţe pentru familia studentei.

Tragedia a zguduit mediul universitar ieşean chiar în seara de Înviere, când o tânără a fost găsită fără suflare în camera de cămin. Trupul neînsufleţit a fost găsit la etajul al doilea al căminului T-18 din zona Tudor Vladimirescu, acolo unde era cazată fata. Părinţii fetei erau îngrijoraţi că fiica lor nu le mai răspunde la telefon, motiv pentru care au sunat la cămin şi l-au rugat pe paznicul unităţii de cazare să meargă în camera în care stătea studenta.

Portarul căminului a găsit-o pe fată fără suflare. De urgenţă, la faţa locului a ajuns un echipaj medical care nu a mai putut face decât să constate decesul.

„Aseară (n. red. – sâmbătă, 1 mai), în jurul orei 19:50, am fost sesizaţi cu privire la faptul că o tânără a decedat într-un cămin din municipiul Iaşi. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde a fost identificat cadavrul tinerei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi s-a dispus efectuarea necropsiei, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii situaţii de fapt", a declarat Ioana Bîlea, purtător de cuvânt la IPJ Iaşi.

În prezent, oamenii legii inclină spre o posibilă sinucidere cu pastile a fetei, dar se aşteaptă rezultatele necropsiei.

Pe reţelele de socializare au început să curgă mesaje de condoleanţe pentru familia studentei.

„Chipul tău blând a rămas în imaginea mea.Te-ai retras în lumea celor drepţi şi buni, suflet bun ce ai fost. Dumnezeu să îţi vegheze somnul de veci! Drum lin alături de îngeri. Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet drag. Odihnă veşnică. Dumnezeu să le dea putere membrilor familiei tale, să treacă peste această grea încercare. Dumnezeu să te ierte!”, arată unul dintre mesajele postate pe pagina de Facebook a fetei.

„Dumnezeu să o odihnească, iar familiei putere multă. Atâta durere şi atâta doliu!”, a scris unul dintre cei care au cunoscut-o.

Una dintre prietenele din copilărie ale lui Carmen Macovei a postat un mesaj emoţionant pe reţelele de socializare.

„Sunt şocată de această veste tristă. Este greu de acceptat! Tu, o fiinţă atât de gingaşă... Nu am cuvinte! Am crescut împreună, am copilărit, ne-am jucat, ne-am povestit problemele, eram amândouă zi de zi, m-ai ajutat mereu când am avut nevoie, mai ales la şcoală... Nu îmi vine să cred! Ai plecat fulgerător ca şi Alexandra. Mult prea devreme, aveai un viitor în faţă. Condoleanţe familiei tale pentru că ai lăsat în urma ta o durere nemărginită, iar tu odihneşte-te în pace!”, se arată în textul publicat de prietena lui Carmen Macovei pe reţelele de socializare”

Prietena fetei a declarat că a vorbit în urmă cu ceva timp Carmen Macovei, dar nu a trăit niciodată cu sentimentul că aceasta din urmă ar fi avut probleme care să o împingă la un gest reprobabil:

„Am vorbit cu ea acum foarte mult timp în urmă. Nu mi-a zis niciodată că avea probleme sau ceva de genul”, a menţionat prietena lui Carmen Macovei.

La începutul anului 2021, o altă tragedie a zguduit mediul universitar ieşean. Atunci, în ianuarie 2021, o tânără studentă la medicină a ales să-şi pună capăt zilelor.

Fata, care se afla în acea perioadă în sesiune, ar fi fost supărată din cauza unui examen de la facultate. Tânără a fost găsită ştrangulată cu mai multe coliere din plastic cu strângere unisens, într-o pădure din Iaşi.

Şi în acest caz anchetatorii au luat în calcul sinuciderea, dat fiind faptul că fata i-ar fi indicat unei prietene mai apropiate zona în care urma să fie „găsită". Fata era întinsă, îmbrăcată, avea rucsacul lângă ea, iar în buzunar era punga de coliere. Nu existau urme de violenţă pe trup.

Vă recomandăm să citiţi şi: