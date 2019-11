Cum a scăpat de dializă o tânără de 24 de ani prin sacrificiul mamei sale. Operaţia în premieră naţională realizată la Iaşi

Ina Ţurcan (24 ani), diagnosticată în primăvara anului 2018 cu insuficienţă renală, s-a tot lovit de analize care negau compatibilitatea organismului ei cu rinichii mai multor rude. Deşi toată familia se oferise pentru transplant, medicii ieşeni de la Spitalul Clinic Doctor C.I. Parhon au descoperit, de fiecare dată un „cross-match pozitiv“, ceea ce însemna că organismul ar fi respins imediat noul rinichi.

„Varianta era cu totul nefericită. Dacă este un cross-match pozitiv de la o rudă, lucrul acesta ar fi fost mult mai amplificat de la un necunoscut, aşa că ea ar fi fost condamnată la dializă toată viaţa”, a declarat Adrian Covic, medic nefrolog în cadrul instituţiei medicale.

Deşi părea că situaţia nu mai are rezolvare, iar fata ar fi putut ajunge curând să facă dializă, medicii Spitalului „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi au găsit o soluţie. În cele din urmă, mama tinerei i-a putut dona un rinichi.



„Am luat decizia să iniţiem o procedură de desensibilizare. Am internat-o şi am iniţiat un program special: o dată la 2-3 zile s-a făcut un proces care a îndepărtat toţi anticorpii. Pacienta a fost perfuzată cu imunoglobulină, s-a testat, ne-am luat supramăsuri şi abia apoi, după o săptămână, a fost redus cross-match-ul, dar nu de tot. S-a prezentat situaţia familiei şi s-a mers mai departe. Am avut inima cât un purice, nu vă ascundem. Nu au apărut infecţii, transplantul s-a desfăşurat cu bine şi acum, la o săptămână de la intervenţie, pacienta este cu funcţie renală normală”, a declarat Adrian Covic, medic nefrolog la Spitalul Clinic Doctor C.I. Parhon.

Această procedură s-a făcut în premieră la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi, iar medicii spun că, potrivit informaţiilor pe care le au, această procedură nu s-a mai făcut niciodată în România.

Ina Ţurcan a fost optimistă încă de când a aflat de diagnostic, fiind sigură că va face faţă bolii. „De când am aflat şi până acum, am fost sigură că se rezolvă. Am zis că rezist şi dacă ajung să fac dializă, ştiam că sunt oameni care trăiesc toată viaţa cu dializă. Nu am făcut dializă, imediat după ce am luat tratamentul m-am simţit mult mai bine. Iniţial trebuia să fie donator fratele meu mai mic, dar cross-match-ul a ieşit şi la el şi la mama pozitiv. Doctorii şi-au dat seama că este ceva în neregulă cu sângele meu şi au zis să fac plasmafereză şi s-a rezolvat”, a spus Ina Ţurcan.

Pentru această intervenţie, medicii de la Spitalul „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi s-au bazat pe o experienţă pe care au avut-o în străinătate, dar şi pe un protocol nou de la AKH, Spitalul Universitar din Viena.